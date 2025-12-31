Hoàn thiện khung pháp lý cho công tác quản lý giá

(TBTCO) - Trong năm 2025, công tác quản lý, điều hành giá được triển khai đồng bộ trên các mặt công tác và đạt được hiệu quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật là hoàn thành kế hoạch xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch được giao.

Đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2025, Cục đã chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá, trình các cấp theo quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 27/10/2025, Chính phủ có Tờ trình số 993/TTr-CP trình Quốc hội về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giá theo quy trình rút gọn. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thảo luận tại tổ và Hội trường về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giá.

Căn cứ ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Báo cáo số 4478/BC-VPQH ngày 19/11/2025 của Văn phòng Quốc hội về tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tại Báo cáo số 1385/BC-UBKTTC15 ngày 31/10/2025, Cục Quản lý giá đã trình Bộ Tài chính có Văn bản số 18594/BTC-QLG ngày 29/11/2025 báo cáo Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra, ý kiến của Đại biểu về dự án Luật Giá sửa đổi.

Ngày 24/11/2025, Bộ Tài chính có văn bản số 18227/BTC-QLG gửi Bộ Tư pháp để xin ý kiến rà soát ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản đối với dự thảo Luật Giá sửa đổi theo quy trình.

Căn cứ công văn số 11857/VPCP-KTTH ngày 2/12/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra, ý kiến đại biểu về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá, Cục Quản lý giá đã trình Bộ để trình cấp có thẩm quyền về việc ký Báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Ngày 4/12/2025, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Tờ trình số 1150/BC-CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Ngày 10/12/2025, Quốc hội thông qua Luật Giá số 140/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá số 16/2023/QH15.

Cục Quản lý giá xây dựng và trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn các nội dung đặc thù khi áp dụng phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá trong định giá nước sạch. Ảnh minh họa

Để đảm bảo đồng bộ với các quy định của Luật Giá 2023 và Nghị định số 85/2024/NĐ-CP, Cục Quản lý giá đã trình cấp có thẩm quyền dự thảo Nghị định và xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương; tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của bộ, ngành, địa phương, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi (Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP).

Đối với công việc chuyên môn thường xuyên, trong năm 2025, Cục Quản lý giá đã nhận được hơn 14.000 văn bản đến, trong đó có khoảng hơn 2.000 văn bản phải tổ chức triển khai trình Bộ hoặc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giá, văn bản tham gia ý kiến với các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ để xây dựng, triển khai thực hiện cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 61/TTr-BTC ngày 6/3/2025 và Tờ trình số 426/TTr-BTC ngày 1/7/2025 trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

Trên cơ sở ý kiến thành viên Chính phủ, ngày 2/10/2025, Bộ Tài chính đã có Tờ trình về việc tiếp thu, giải trình ý kiến các thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ ban hành theo quy định.

Điểm nhấn trong công tác xây dựng văn bản pháp luật là Cục Quản lý giá chủ trì xây dựng và trình Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 250/2025/NĐ-CP ngày 22/9/2025 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự; tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo Nghị định theo nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá. Ngày 14/8/2025, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 12496/BTC-QLG xin ý kiến các đơn vị ngoài Bộ đối với dự thảo Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

"Hiện Cục Quản lý giá đang hoàn thiện các nội dung Nghị định trên cơ sở cập nhật các quy định tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá để trình Bộ xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp" - Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Minh Tiến cho biết.

Cục đã chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá. Dự kiến Nghị định sẽ trình Chính phủ trong tháng 12/2025;

Chủ trì xây dựng trình Bộ ký ban hành Thông tư số 42/2025/TT-BTC ngày 20/6/2025 của Bộ Tài chính về bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính; xây dựng trình Bộ ký ban hành Thông tư số 106/2025/TT-BTC ngày 10/11/2025 bãi bỏ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ...;

Xây dựng và trình Bộ ban hành thông tư hướng dẫn các nội dung đặc thù khi áp dụng phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá trong định giá nước sạch.

Cục cũng tham gia các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực theo phân công: Nghị định số 80/2023/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định thay thế Nghị định số 87/2018/NĐCP về kinh doanh khí. Mặt khác, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm: các thông tư sửa đổi, bổ sung liên quan đến mặt hàng về xăng dầu, điện, ...

Đối với việc xác định giá trị tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ, tài sản trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ…, Cục Quản lý giá đã tham mưu với Bộ có văn bản hướng các bộ, ngành, địa phương công tác định giá, thẩm định giá sản phẩm khoa học công nghệ theo các Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW./.