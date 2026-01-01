Giữ ổn định mặt bằng giá - bảo vệ sức mua và củng cố niềm tin thị trường

(TBTCO) - Giữ ổn định mặt bằng giá không chỉ là kiểm soát lạm phát, mà còn là bảo vệ sức mua và củng cố niềm tin thị trường. Năm 2025, trong bối cảnh áp lực giá gia tăng, công tác bình ổn giá được triển khai chủ động, linh hoạt, trở thành trọng tâm điều hành kinh tế vĩ mô, với vai trò nòng cốt của Bộ Tài chính trong điều phối chính sách, quản lý giá và kiểm soát lạm phát.

Ổn định giá trong bối cảnh nhiều áp lực

Năm 2025 công tác điều hành giá gặp nhiều thách thức khi áp lực lạm phát chịu tác động đan xen của yếu tố chi phí đẩy từ bên ngoài và cầu kéo trong nước. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì tham mưu cho Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá các kịch bản điều hành linh hoạt, chủ động, góp phần giữ ổn định mặt bằng giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Nhờ sự chuẩn bị sớm và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng năm 2025 chỉ tăng 3,29% so với cùng kỳ; lạm phát cơ bản tăng 3,21%. Kết quả này phản ánh rõ nét hiệu quả điều hành giá theo hướng chủ động, có dự báo, trong đó Bộ Tài chính giữ vai trò “nhạc trưởng” trong điều phối chính sách tài khóa với các công cụ quản lý giá, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Một mặt bằng giá ổn định trong dịp Tết, góp phần củng cố niềm tin và kỳ vọng tăng trưởng được nâng cao. Ảnh: Hà An

Điển hình, trước những biến động nhanh và khó lường của giá dầu thế giới trong năm 2025, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong điều hành giá xăng dầu theo nguyên tắc bám sát thị trường nhưng không để xảy ra các cú sốc giá trong nước. Việc linh hoạt sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, kết hợp điều chỉnh thuế, phí trong khuôn khổ pháp luật, đã góp phần hạn chế tác động lan tỏa đến chi phí sản xuất, vận tải và tiêu dùng.

Trước tác động của biến đổi khí hậu và xu hướng tăng giá lương thực trên thị trường thế giới, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành theo dõi sát diễn biến cung - cầu, kịp thời tham mưu giải pháp bình ổn giá gạo, thịt lợn, rau xanh và các mặt hàng thiết yếu. Công tác điều hành giá được triển khai đồng bộ từ khâu sản xuất, lưu thông đến phân phối, góp phần giữ ổn định giá cả trong nước, qua đó bảo vệ trực tiếp sức mua của người dân, nhất là các nhóm thu nhập thấp.

Chủ động, quyết tâm điều hành giá ngay từ đầu năm Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã đánh giá cao vai trò của công tác quản lý, điều hành giá trong ổn định kinh tế vĩ mô và yêu cầu Cục Quản lý giá chủ động, quyết tâm, tập trung giải quyết công việc ngay từ đầu năm 2026, trong đó trọng tâm là hoàn thiện thể chế về giá, tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả điều hành giá, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Bên cạnh đó, điều chỉnh giá một số dịch vụ công như y tế, giáo dục, điện, nước tiếp tục được thực hiện theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Với vai trò là cơ quan chủ trì về quản lý giá, Bộ Tài chính đã tham mưu lựa chọn thời điểm, mức độ và phạm vi điều chỉnh phù hợp, tránh dồn dập, hạn chế tác động cộng hưởng lên mặt bằng giá chung.

Song song đó, các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đối tượng yếu thế được triển khai đồng bộ, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu cải cách giá dịch vụ công và ổn định kinh tế vĩ mô.

Giữ ổn định giá dịp Tết - tạo đà cho năm mới

Nhu cầu mua sắm, tiêu dùng luôn tăng mạnh vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, qua đó tạo áp lực nhất định lên mặt bằng giá. Hơn nữa, một mặt bằng giá ổn định trong dịp Tết không chỉ mang ý nghĩa ngắn hạn, mà còn tạo hiệu ứng tâm lý tích cực, giúp nền kinh tế bước vào năm mới với niềm tin được củng cố và kỳ vọng tăng trưởng được nâng cao.

Nhận thức rõ điều đó, Bộ Tài chính đã sớm tham mưu Chính phủ ban hành các chỉ đạo điều hành giá dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị nguồn hàng, theo dõi sát diễn biến giá cả và kịp thời xử lý các yếu tố bất thường của thị trường.

Thực tiễn điều hành giá dịp sát Tết Nguyên đán năm 2026 cũng cho thấy sự chủ động và vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành và địa phương trong bảo đảm ổn định thị trường; góp phần bảo đảm nguồn cung dồi dào, giá bán ổn định, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.

Tại Hà Nội, mạng lưới hơn 10.000 điểm bán hàng bình ổn được huy động, tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, qua đó chủ động đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.

Minh bạch thông tin là trụ cột trong điều hành giá Năm 2026, Bộ Tài chính sẽ chú trọng công tác thông tin, truyền thông chính sách về giá; tiếp tục tăng cường công khai, minh bạch thông tin về điều hành giá, thường xuyên cập nhật diễn biến thị trường, cung cấp định hướng điều hành kịp thời. Việc minh bạch thông tin đã, đang và sẽ góp phần hạn chế tâm lý đầu cơ, tích trữ, mua gom, qua đó củng cố niềm tin thị trường và tạo hiệu ứng ổn định lan tỏa.

Ở TP. Hồ Chí Minh, chương trình bình ổn thị trường tiếp tục phát huy hiệu quả khi nguồn vốn hàng chục nghìn tỷ đồng được các doanh nghiệp bán lẻ dành cho 2 tháng cao điểm cuối năm, trong đó phần lớn tập trung cho các mặt hàng thiết yếu, góp phần giữ giá bán ổn định trong bối cảnh sức mua tăng mạnh. Cùng với các địa phương, các bộ quản lý chuyên ngành đã sớm ban hành chỉ thị, công văn yêu cầu tăng cường theo dõi cung - cầu, chuẩn bị nguồn hàng và kiểm soát chặt diễn biến giá cả…

Kết quả này phản ánh hiệu quả của công tác điều hành giá chủ động, linh hoạt, trong đó vai trò dẫn dắt, điều phối của Bộ Tài chính tiếp tục được khẳng định rõ nét.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Minh Tiến, bước sang năm 2026, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) xác định nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trường, chủ động tham mưu cho Bộ Tài chính và Chính phủ các kịch bản điều hành giá kịp thời, linh hoạt, nhằm giữ ổn định mặt bằng giá, kiểm soát lạm phát và bảo vệ sức mua của người dân.

Trên cơ sở đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động từ thị trường quốc tế và trong nước, Cục tập trung nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích xu hướng giá các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là xăng dầu, lương thực, thực phẩm, năng lượng và các dịch vụ công có tác động lan tỏa lớn đến chỉ số giá tiêu dùng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác công khai, minh bạch thông tin về diễn biến giá và định hướng điều hành, góp phần ổn định tâm lý thị trường, hạn chế đầu cơ, găm hàng. Cùng với đó, tăng cường phối hợp chính sách tài khóa với các công cụ quản lý giá, góp phần kiểm soát lạm phát, củng cố niềm tin thị trường và tạo nền tảng ổn định cho tăng trưởng kinh tế bền vững...

Bên cạnh đó, việc phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác tiếp tục được coi là giải pháp then chốt, góp phần kiểm soát lạm phát, bảo vệ sức mua của người dân và tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Khi giá cả ổn định, sức mua được bảo vệ, niềm tin thị trường được củng cố, đó không chỉ là một cái Tết đủ đầy, mà còn là khởi đầu thuận lợi cho hành trình phát triển của cả nền kinh tế.