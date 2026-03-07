Hải quan Thái Bình cùng doanh nghiệp cập nhật chính sách mới, xây dựng môi trường thông quan hiệu quả

(TBTCO) - Ngày 7/3, Hải quan Thái Bình (Chi cục Hải quan khu vực IV) tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền các chính sách pháp luật mới với sự tham dự của đại diện gần 200 doanh nghiệp đang có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn do đơn vị quản lý.

Tại hội nghị, ông Trần Quốc Chính - Đội trưởng Hải quan Thái Bình cho biết, những năm gần đây, hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có nhiều bước phát triển tích cực. Sự phát triển đó không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, mà còn đóng góp quan trọng vào chuỗi cung ứng và hoạt động thương mại của khu vực.

Việc nắm vững các quy định pháp luật là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thực hiện thuận lợi các thủ tục như khai báo tờ khai, thông quan hàng hóa, kiểm tra cơ sở sản xuất, kiểm tra điều kiện giám sát, lập báo cáo quyết toán năm tài chính…

Hải quan Thái Bình phổ biến chính sách pháp luật mới tới các doanh nghiệp.

Hải quan Thái Bình luôn xác định doanh nghiệp là đối tác đồng hành, là trung tâm phục vụ trong quá trình cải cách và hiện đại hóa hải quan. Mục tiêu là xây dựng một môi trường thông quan minh bạch, thuận lợi, hiệu quả, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan, ông Trần Quốc Chính nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Hải quan Thái Bình tập trung hướng dẫn các nội dung quan trọng liên quan đến Nghị định số 167/2025/NĐ-CP và Thông tư số 121/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đây là những quy định có tác động trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các nội dung đáng chú ý như: điều chỉnh việc nộp và sử dụng chứng từ trong hồ sơ hải quan; cho phép sử dụng VNeID để đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; bổ sung mẫu thông báo kết quả xác định trước; điều chỉnh hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu…

Trong khuôn khổ của hội nghị, ngoài việc phổ biến chính sách, Hải quan Thái Bình cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề doanh nghiệp quan tâm liên quan đến thủ tục hải quan và hoạt động xuất nhập khẩu.

Thời gian qua, ngoài việc duy trì các kênh đối thoại, công khai đường dây nóng và thường xuyên giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp, Hải quan Thái Bình đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi./.