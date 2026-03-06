Thuế TP. Huế thu nội địa 2 tháng tăng hơn 15% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho biết, tổng thu nội địa 2 tháng đầu năm 2026 ước được 2.881 tỷ đồng, đạt 20% dự toán pháp lệnh, đạt 19,8% dự toán HĐND thành phố giao và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo lãnh đạo Thuế TP. Huế, trong 2 tháng đầu năm, đơn vị đẩy mạnh công tác thu, tăng cường rà soát nguồn thu, trọng tâm là các doanh nghiệp có số thu lớn, các lĩnh vực trọng điểm, các dự án trọng tâm công trình xây dựng lớn để quản lý thu vãng lai. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ người nộp thuế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật thuế.

Thuế TP. Huế cũng đã tăng cường công tác quản lý nợ thuế, thường xuyên đôn đốc thu hồi nợ thuế, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với các khoản nợ quá hạn theo quy định. Tiếp tục rà soát, làm rõ các hồ sơ hoàn, đề xuất thêm nội dung truy vết nguồn gốc hàng hóa đối với các hồ sơ hoàn. Triển khai đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế, tham mưu lãnh đạo trường hợp văn bản nào gắn mã QR để triển khai thực hiện.

Công chức Thuế TP. Huế hỗ trợ người nộp thuế.

Đồng thời, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch 77/KH-HUE ngày 13/1/2026 về việc triển khai Chương trình hành động "Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế". Tăng cường công tác quản lý thuế thương mại điện tử thông qua việc theo dõi, tổng hợp đánh giá báo cáo kết quả thực hiện từ các Thuế cơ sở. Tiếp tục tập trung nguồn lực rà soát nguồn dữ liệu do Cục thuế và Thuế TP. Hà Nội cung cấp để xác minh, đấu tranh chống thất thu, xử lý vi phạm về thuế trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử.

Thuế TP. Huế cũng rà soát các đơn vị hết hạn đơn giá thuê đất, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường; các xã, phường để cung cấp thông tin địa chính làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất chu kỳ tiếp theo; Thông báo nộp tiền thuê đất trường hợp phát sinh và chênh lệch đơn giá. Phòng kính đề xuất Lãnh đạo Thuế thành phố phê duyệt uỷ quyền cho Thuế cơ sở nơi quản lý doanh nghiệp ban hành quyết định cưỡng chế nợ đối với khoản thu từ đất (thuê đất, sử dụng đất phi nông nghiệp) và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tiền sử dụng khu vực biển của doanh nghiệp, tổ chức do các Thuế cơ sở trực thuộc Thuế TP. Huế quản lý.

Về công tác kiểm tra, lũy kế đến tháng 2/2026, Thuế thành phố đã hoàn thành 79 cuộc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, đạt 16% nhiệm vụ năm 2026. Riêng Phòng kiểm tra đã hoàn thành 28 cuộc kiểm tra, đạt 16% nhiệm vụ kiểm tra.

Ông Tuyến cho hay, đề hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong tháng 3, Thuế thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nhằm hoàn thành kế hoạch thu nợ được giao trong năm 2026.

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức “Tháng cao điểm hỗ trợ quyết toán thuế năm 2025” và “Tuần hỗ trợ kê khai thuế”; tiếp nhận, xử lý chứng từ nộp ngân sách Nhà nước (NSNN); phối hợp Kho bạc Nhà nước rà soát số liệu thu NSNN đảm bảo chính xác và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh; trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh về chính sách thuế theo quy định.

Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể để hỗ trợ cho các hộ kinh doanh khi chuyển đổi sang phương pháp kê khai./.