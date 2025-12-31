Thuế TP. Huế thu nội địa năm 2025 vượt hơn 21% dự toán

Theo lãnh đạo Thuế TP. Huế, thu nội địa do đơn vị thực hiện năm 2025 khoảng 13.725 tỷ đồng, đạt 121,6% dự toán pháp lệnh; 110,7% chỉ tiêu được Cục Thuế giao và 117,3% dự toán HĐND thành phố giao.

14/16 khoản thu đạt và vượt so với dự toán

Báo cáo của Thuế TP. Huế cho thấy, có 14/16 khoản thu đạt và vượt so với dự toán được giao. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 4.195 tỷ đồng, đạt 103,6% dự toán; thu từ khu vực ngoài quốc doanh khoảng 2.043 tỷ đồng, đạt 116,8%; thu từ doanh nghiệp nhà nước khoảng 528 tỷ đồng, đạt 135,5%; thu từ thuế thu nhập cá nhân khoảng 695 tỷ đồng, đạt 124,1%...

Công chức Thuế TP. Huế hỗ trợ người nộp thuế.

Đánh giá kết quả thu ngân sách trong năm 2025, ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho biết, năm 2025 là một năm đầy biến động với ngành Thuế, các nghị định, thông tư liên tục thay đổi, cập nhật để phù hợp với sự thay đổi của mô hình quản lý thuế. Trong bối cảnh đó, Thuế TP. Huế tập trung chú trọng đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức và nội dung tuyên truyền hỗ trợ, phù hợp kịp thời với tình hình thực tế, áp dụng nhiều giải pháp khác nhau, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Ông Đoàn Vĩ Tuyến cho hay, thực hiện Đề án Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán; đơn vị đã triển khai Kế hoạch "45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh" tại TP. Huế và đã đạt được những kết quả tích cực theo mục tiêu đề ra.

Về công tác giải quyết hoàn thuế đối với tổ chức và doanh nghiệp, năm 2025, toàn đơn vị đã giải quyết 124 quyết định hoàn thuế với số tiền 492,96 tỷ đồng. Trong đó 73 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với số thuế hoàn 480,54 tỷ đồng, 51 quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân với số thuế hoàn 12,42 tỷ đồng.

Năm 2025, Thuế thành phố ước thực hiện 602 cuộc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 291,8 tỷ đồng, trong đó, đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 62,3 tỷ đồng, giảm lỗ 196,5 tỷ đồng.

Theo ông Tuyến, thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế, Thuế TP. Huế đã tăng cường công tác rà soát kiểm tra việc cung cấp thông tin của các sàn thương mại điện tử; đẩy mạnh công tác thu thập dữ liệu từ các tổ chức như: đơn vị vận chuyển, trung gian thanh toán, ngân hàng... tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người nộp thuế để tăng tính tuân thủ, tự giác khi có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử lũy kế đến tháng 12/2025, tổng số cá nhân đưa vào diện rà soát, mời làm việc 474 trường hợp, số thuế phát sinh 6,7 tỷ đồng; giai đoạn năm 2021-2025 thực hiện mời và hướng dẫn kê khai bổ sung cho 579 trường hợp, số thuế đã phát sinh 10,7 tỷ đồng.

Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2026

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, ông Tuyến cho biết, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu năm 2026.

Đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, khu vực, sắc thuế để quản lý chặt chẽ các nguồn thu.

Theo Trưởng Thuế TP. Huế, năm 2026, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; tăng cường công tác tuyên tuyền, hỗ trợ người nộp thuế nhằm nâng cao tính tự giác của người nộp thuế trong việc chấp hành pháp luật thuế; đẩy mạnh việc kiểm soát, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân có phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, triển khai tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử. Kịp thời đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung sửa đổi trong các chính sách thuế mới, các quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính.

Xác định nhiệm vụ chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ khoán sang kê khai là trọng tâm, cần triển khai quyết liệt và đồng bộ. Thuế TP. Huế sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ dữ liệu hộ kinh doanh, phân loại theo mức độ rủi ro và lập danh sách chuyển đổi theo từng giai đoạn phù hợp. Công tác tuyên truyền sẽ được đổi mới theo hướng trực quan, đa dạng hóa hình thức để nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của hộ kinh doanh. Tăng cường hỗ trợ kê khai, hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử và triển khai các công cụ quản lý hiện đại.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, tổ dân phố và ban quản lý chợ trong việc đôn đốc hộ kinh doanh mở sổ sách, thực hiện kê khai đúng quy định.

Đơn vị sẽ triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh, qua đó phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế tiền thuế nợ để thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt đối với các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất./.