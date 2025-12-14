Thuế TP. Huế thu nội địa 11 tháng vượt dự toán

(TBTCO) - Ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho biết, lỹ kế đến ngày 30/11/2025, đơn vị thu nội địa được 11.756,1 tỷ đồng, đạt 104,1% so dự toán pháp lệnh, đạt 100,5% so dự toán HĐND thành phố giao, đạt 94,8% so chỉ tiêu phấn đấu của Cục Thuế, tăng 20,7% so với cùng kỳ.

Triển khai chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, ông Tuyến cho hay, trong tháng 11 năm 2025, đơn vị đã ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch 45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai thực hiện kế hoạch.

Đồng thời, ký kết thỏa thuận hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp, ngân hàng thương mại và các công ty tư vấn kế toán trên địa bàn để hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi.

Đoàn khảo sát Thuế TP. Huế kiểm tra hoạt động hỗ trợ chuyển đổi sang kê khai với hộ kinh doanh tại các Thuế cơ sở.

Phổ biến và vận hành Cẩm nang nghiệp vụ thuế dành cho công chức cấp xã; thực hiện tuyên truyền chính sách miễn giảm, hỗ trợ doanh nghiệp sau thiên tai lũ lụt.

Theo Trưởng Thuế TP. Huế, đơn vị đã tham mưu UBND TP. Huế ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn TP. Huế và tham mưu Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hỗ trợ trên nhiều kênh khác nhau, đã có hơn 2.000 lượt yêu cầu hỗ trợ qua điện thoại và trực tiếp tại cơ quan thuế. 100% yêu cầu hỗ trợ được gửi đến cơ quan thuế đều được Thuế TP. Huế giải đáp cụ thể, nhanh chóng và chính xác.

Cũng theo ông Tuyến, trong tháng 11, đơn vị đã ban hành 124 quyết định hoàn với số thuế đã hoàn 492,96 tỷ đồng. Trong đó, có 73 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với số thuế hoàn 480,54 tỷ đồng, 51 quyết định hoàn thuế thu nhập cá nhân với số thuế hoàn 12,42 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lũy kế đến tháng 11/2025, đơn vị đã ban hành 210 quyết định kiểm tra, bằng 122,1% nhiệm vụ được giao. Đã hoàn thành 193 cuộc kiểm tra, đạt 112,2% nhiệm vụ kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 186,1 tỷ đồng, trong đó, đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 35,9 tỷ đồng, giảm lỗ 119, tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 31,2 tỷ đồng; số thuế không được hoàn 4,9 tỷ đồng…

Kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong tình hình mới, lãnh đạo Thuế TP. Huế cho biết, trong tháng 12, đơn vị phân tích đánh giá tình hình diễn biến các nguồn thu trên toàn thành phố để giao dự toán thu NSNN năm 2026 cho các đơn vị. Tiếp tục triển khai công tác quản lý thu nhằm hoàn thành xuất sắc vượt kế hoạch thu ngân sách được giao trong năm 2025.

Tăng cường công tác quản lý nợ thuế, thường xuyên đôn đốc thu hồi nợ thuế, đặc biệt đối với các đơn vị hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh còn nợ thuế kéo dài.

Công chức Thuế TP. Huế hỗ trợ người nộp thuế.

Theo ông Tuyến, đơn vị kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai thuế đối với những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro trong quản lý thuế, đặc biệt là các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn rủi ro, các doanh nghiệp nhiều năm không phát sinh doanh thu, kinh doanh thua lỗ… để chống rủi ro trong công tác quản lý thuế.

Cùng với đó, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng. Phát hiện kịp thời những trường hợp lợi dụng chính sách để hoàn thuế không đúng đối tượng, sai mục đích. Chú trọng việc quản lý rủi ro trong phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lập danh doanh nghiệp có hồ sơ hoàn trước chưa được kiểm tra sau hoàn chuyển phòng kiểm tra để nâng cao tỷ lệ hồ sơ hoàn trước được kiểm tra sau hoàn thuế.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và giải đáp các vướng mắc về pháp luật thuế cho người nộp thuế. Những nội dung chính sách thuế bổ sung, sửa đổi, cung cấp kịp thời qua email của doanh nghiệp để doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt, thực hiện.

Đồng thời, xây dựng lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, từng đoàn tập trung phân tích rủi ro hồ sơ người nộp thuế để ban hành các quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; phấn đấu trong tháng nâng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kiểm tra ở mức cao…