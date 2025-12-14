Ngày 14/12: Giá dầu ghi nhận mức giảm 4% trong tuần

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch hôm nay. Tính chung cả tuần, giá dầu thô Brent và giá dầu thô WTI giảm đã giảm hơn 4%.

Sáng 14/12, cả dầu Brent và giá dầu WTI tiếp tục giảm

Cụ thể, ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 14/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 61,12 USD/thùng, giảm 0,25% (tương đương giảm 0,16 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,44 USD/thùng, giảm 0,28% (tương đương giảm 0,16 USD/thùng).

Giá dầu thế giới hôm nay trên thế giới tiếp tục đà giảm phiên cuối tuần khi chịu áp lực lớn từ tình trạng dư cung, khiến các diễn biến địa chính trị, dù leo thang, cũng không tạo ra tác động đáng kể lên giá.

Theo ông Andrew Lipow, Chủ tịch hãng tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates, việc Mỹ gần đây thu giữ một tàu chở dầu của Venezuela thuộc diện trừng phạt không tạo ra phản ứng đáng kể từ thị trường, trong bối cảnh nguồn cung dầu toàn cầu đang ở mức dồi dào.

Nhận định này được củng cố bởi báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố trong tuần, theo đó nguồn cung dầu toàn cầu trong năm tới được dự báo sẽ vượt cầu khoảng 3,84 triệu thùng/ngày, tương đương gần 4% tổng nhu cầu tiêu thụ. Trái lại, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đưa ra đánh giá thận trọng hơn, cho rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiến gần trạng thái cân bằng vào năm 2026.

Dù vậy, một số yếu tố hỗ trợ giá dầu vẫn hiện hữu. Ông Janiv Shah, chuyên gia phân tích của Rystad Energy, cho rằng căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela, cùng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, có thể góp phần kiềm chế đà giảm của giá dầu trong ngắn hạn./.