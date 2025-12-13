Ngày 13/12: Giá cao su tăng mạnh trên thị trường Nhật Bản

Phiên giao dịch cuối tuần, giá cao su nguyên liệu trong nước tiếp tục ổn định. Trên thị trường thế giới, hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka Nhật Bản tăng mạnh.

Ngày 13/12, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch 12/12, tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 tăng 1% (3.3 yen) lên mức 327,6 yen/kg. Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,2% (35 nhân dân tệ) lên mức 15.240 nhân dân tệ/tấn. Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 đi ngang mức 55,5 baht/kg.

So với cuối tuần trước, giá cao su Thái Lan đi ngang, Nhật Bản tăng 1,5% và Trung Quốc tăng 1%.

Giá cao su Nhật Bản tăng theo Trung Quốc và ghi nhận mức tăng trong cả tuần qua, được hỗ trợ bởi lo ngại nguồn cung do thời tiết xấu tại Thái Lan cùng các cuộc đụng độ biên giới dữ dội giữa Thái Lan và Campuchia, theo Reuters.

Hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka tăng 1,2 yen, tương đương 0,4%, lên 330,8 yen (2,1 USD)/kg, khép lại tuần với mức tăng khoảng 1,7%.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải, hợp đồng cao su giao tháng 5 tăng 40 nhân dân tệ, hay 0,26%, lên 15.230 nhân dân tệ (2.159 USD)/tấn.

Trên Sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 1 giao dịch cuối cùng ở mức 173,1 cent/lb, tăng 0,5%.

Giá cao su trong nước

Cập nhật lúc 08:20:01 ngày 13/12/2025 trên trang giacaphe.com, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403-408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 – 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Tướng tự Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Tại, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg./.