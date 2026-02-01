Dữ liệu việc làm của Mỹ và các quyết định của Fed là tâm điểm chú ý trong tuần từ 2 – 8/2

(TBTCO) - Dữ liệu việc làm của Mỹ sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong tuần từ 2 – 8/2 khi các nhà đầu tư đánh giá thời điểm có khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất lần tiếp theo, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ông Kevin Warsh sẽ là Chủ tịch tiếp theo sau nhiệm kỳ của ông Jerome Powell kết thúc vào tháng 5. Cùng với đó là các quyết định sắp được đưa ra của các ngân hàng trung ương châu Âu, Anh và Úc, trong đó Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất khi lạm phát tăng mạnh.

Dữ liệu việc làm của Mỹ sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong tuần từ 2 – 8/2 khi các nhà đầu tư đánh giá thời điểm có khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất lần tiếp theo. Ảnh tư liệu

Mỹ

Sự chú ý hiện đang tập trung vào các dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ sau một tuần đầy biến động đối với đồng đô la, khi nó giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm so với rổ tiền tệ trước khi phục hồi.

Đáng chú ý, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp hàng tháng cho tháng Giêng sẽ được công bố vào thứ Sáu và sẽ cung cấp manh mối về tình hình thị trường lao động cũng như những hậu quả có thể xảy ra đối với chính sách tiền tệ.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong quyết định gần đây nhất – giữ nguyên lãi suất sau ba lần giảm liên tiếp – đã thừa nhận rằng thị trường lao động đang bắt đầu ổn định. Bất kỳ sự xác nhận nào về quan điểm này đều có thể giúp đồng đô la tăng giá, trong khi con số yếu hơn có thể làm dấy lên những đồn đoán về việc cắt giảm lãi suất.

"Thị trường vẫn thận trọng với những gì đang diễn ra trên thị trường việc làm và không bị ảnh hưởng bởi những tuyên bố tích cực của Fed, tiếp tục dự báo sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay", nhà kinh tế James Knightley của ING cho biết trong một báo cáo.

Trước đó, những dấu hiệu tiếp theo về thị trường việc làm sẽ được công bố dưới dạng dữ liệu về số lượng việc làm trống của JOLTS trong tháng 12 vào thứ Ba, số liệu về bảng lương khu vực tư nhân của ADP trong tháng 1 vào thứ Tư và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào thứ Năm.

Các chỉ số quan trọng khác về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ sẽ được công bố trong tuần tới, với khảo sát mới nhất của ISM về hoạt động sản xuất trong tháng 1 vào thứ Hai, tiếp theo là khảo sát về lĩnh vực dịch vụ của ISM vào thứ Tư. Khảo sát sơ bộ về người tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng Hai sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Bộ Tài chính Mỹ dự kiến ​​sẽ công bố thông báo về việc hoàn trả trái phiếu hàng quý vào thứ Tư.

Các nhà đầu tư cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng lựa chọn của Tổng thống Trump về việc bổ nhiệm ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang thay thế ông Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc. Ông Warsh từng là thành viên hội đồng thống đốc của Fed từ năm 2006 đến năm 2011.

Khu vực đồng Euro

Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào thứ Năm là tâm điểm chú ý của thị trường khu vực đồng Euro trong tuần này. Dự kiến ​​lãi suất sẽ được giữ nguyên, và sự chú ý sẽ tập trung vào triển vọng lãi suất cũng như các bình luận về sự mạnh lên gần đây của đồng Euro.

“Sự bất ổn địa chính trị gia tăng và sức mạnh của đồng Euro cho thấy nguy cơ xuất hiện xu hướng chính sách tiền tệ nới lỏng nhẹ”, các nhà phân tích tại BNP Paribas nhận định trong một báo cáo.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, tiêu chuẩn để thực hiện bất kỳ chính sách nào cũng rất cao, và áp lực giá cả cơ bản mạnh hơn dự kiến ​​cho thấy ECB sẽ ưu tiên duy trì chính sách ổn định trong thời gian dài.

Các nhà phân tích của Bank of America vẫn kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3, nhưng niềm tin của họ đang giảm dần.

Các số liệu được công bố bao gồm chỉ số PMI sản xuất cuối cùng vào thứ Hai và chỉ số PMI dịch vụ vào thứ Tư cho tháng Giêng từ Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức và khu vực đồng Euro.

Dữ liệu lạm phát sơ bộ tháng 1 sẽ được công bố từ Pháp vào thứ Ba, Ý và khu vực đồng Euro vào thứ Tư. Đức sẽ công bố dữ liệu đơn đặt hàng sản xuất tháng 12 vào thứ Năm, trong khi Pháp sẽ công bố số liệu sản xuất công nghiệp cho cùng tháng. Dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 12 của Đức và Tây Ban Nha sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Số liệu doanh số bán lẻ tháng 12 sẽ được Đức công bố vào thứ Hai, còn Ý và khu vực đồng Euro sẽ được công bố vào thứ Năm.

Đức sẽ đấu giá trái phiếu Bund xanh đáo hạn tháng 2 năm 2035 vào thứ Ba và trái phiếu Bund thông thường đáo hạn tháng 11/2032 vào thứ Tư. Tây Ban Nha và Pháp sẽ tổ chức đấu giá trái phiếu vào thứ Năm. Khối lượng phát hành theo kế hoạch tương đối thấp tạo điều kiện cho các đợt phát hành trái phiếu theo hình thức liên doanh.

Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%. Ảnh TL

Vương quốc Anh

Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vào thứ Năm sẽ là sự kiện quan trọng nhất tại Vương quốc Anh trong tuần tới. Dự kiến ​​lãi suất sẽ được giữ nguyên ở mức 3,75%, đồng thời BoE cũng sẽ công bố các dự báo mới nhất về tăng trưởng và lạm phát.

Vào tháng 12/2025, BoE đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, nhưng chỉ với đa số sít sao 5-4, vì một số thành viên vẫn lo ngại rằng lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu mặc dù đã giảm đáng kể.

Lần này, các nhà hoạch định chính sách sẽ ít bất đồng hơn “vì động thái tháng trước có thể làm giảm mong muốn của hầu hết các thành viên về một động thái khác hiện nay”, nhà kinh tế Philip Shaw của Investec cho biết trong một báo cáo. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, trong tương lai gần, lãi suất có khả năng sẽ giảm khi lạm phát giảm trở lại.

Các dữ liệu kinh tế của Anh trong tuần tới bao gồm khảo sát giá nhà của Nationwide cho tháng 1 và ước tính cuối cùng của khảo sát PMI sản xuất tháng 1 vào thứ Hai, tiếp theo là dữ liệu PMI dịch vụ cuối cùng vào thứ Tư.

Anh dự kiến ​​sẽ bán trái phiếu chính phủ đáo hạn tháng 10 năm 2035 vào thứ Ba.

Nhật Bản

Tất cả sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản vào Chủ nhật, ngày 8/2, cuộc bầu cử có thể mang lại cho thủ tướng quyền lực mạnh mẽ hơn để thực hiện các chính sách kinh tế.

Nhiều nhà kinh tế dự đoán đảng cầm quyền Dân chủ Tự do sẽ giành lại đa số nhờ sự nổi tiếng của Thủ tướng Sanae Takaichi. Tuy nhiên, thị trường không mấy hào hứng với các đề xuất chính sách của bà, lo ngại chúng có thể làm trầm trọng thêm tình hình tài chính quốc gia. Điều này đã dẫn đến việc bán tháo trái phiếu chính phủ Nhật Bản và đồng Yên, mặc dù giá cả đã ổn định trở lại.

Kết quả bầu cử, cùng với bất kỳ bình luận nào từ các quan chức về đồng Yên, sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tìm ra dấu hiệu về hướng đi của chính sách tương lai.

Vào thứ Hai, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến ​​sẽ công bố bản tóm tắt các ý kiến ​​từ cuộc họp tháng Giêng, tại đó ngân hàng này đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức cao nhất trong ba thập kỷ là 0,75%. Giới quan sát kinh tế đang chờ đợi bản tóm tắt này để hiểu rõ hơn về quan điểm của ngân hàng trung ương.

Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ đấu giá khoảng 2,6 nghìn tỷ Yên trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm vào thứ Ba và khoảng 700 tỷ Yên trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm vào thứ Năm. Trái phiếu JGB kỳ hạn 30 năm được phát hành vào tháng Hai sẽ là đợt phát hành lại của đợt phát hành tháng 1/2026.

Úc/New Zealand

Ngân hàng trung ương Úc được dự đoán sẽ tăng lãi suất vào thứ Ba, nhưng thị trường không chắc chắn chu kỳ thắt chặt sắp tới sẽ mạnh mẽ đến mức nào.

Với lạm phát quay trở lại mức cao hơn mục tiêu 2% đến 3% của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), các nhà hoạch định chính sách ít nhất sẽ cần phải tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới, và kèm theo đó là những tuyên bố cứng rắn để đảm bảo thị trường biết rằng họ thực sự nghiêm túc trong việc giảm bớt áp lực giá cả.

Tuy nhiên, việc dự kiến ​​tăng lãi suất tiền mặt chính thức lên 3,85% từ mức 3,60% cũng có thể gây ra một số khó xử cho RBA, bởi vì họ đã tự tin cắt giảm lãi suất ba lần vào năm ngoái trong khi dự báo lạm phát sẽ vẫn ở mức thấp.

Vào thứ Sáu, các quan chức cấp cao của RBA, bao gồm cả Thống đốc Michele Bullock, sẽ xuất hiện trước quốc hội trong một phiên điều trần kéo dài ba giờ về chính sách tiền tệ.

Tại New Zealand, tâm điểm chú ý sẽ là dữ liệu việc làm quý cuối cùng của năm ngoái vào thứ Tư. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao, nhưng nhiều chỉ số kinh tế hiện đang cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế, vì vậy có khả năng tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm từ mức hiện tại là 5,3%.

Hàn Quốc

Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ trong tháng Giêng khi công bố dữ liệu thương mại vào Chủ nhật, ngày 1 tháng 2.

Theo các nhà phân tích, xuất khẩu tháng 1 có thể đã được thúc đẩy nhờ nhu cầu chip mạnh mẽ cũng như thêm 3,5 ngày làm việc do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay được dời sang giữa tháng 2.

Theo khảo sát, nhập khẩu dự kiến ​​đã tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến thặng dư thương mại 6,30 tỷ USD trong tháng Giêng, so với mức thặng dư 12,17 tỷ USD đã được điều chỉnh của tháng trước.

Vào thứ Ba, quốc gia này sẽ công bố dữ liệu lạm phát mới, nhiều khả năng sẽ cho thấy tốc độ tăng giá chậm lại trong tháng Giêng.

Theo các nhà phân tích, áp lực lạm phát theo mùa do giá nông sản và dịch vụ tăng cao có thể đã được bù đắp bởi giá năng lượng giảm.

Theo kết quả khảo sát, so với tháng trước, chỉ số CPI có khả năng tăng 0,5% trong tháng 1 sau mức tăng 0,3% của tháng 12.