Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH - mã Ck: BHI) vừa ban hành Nghị quyết về việc góp vốn bổ sung cho công ty con tại Lào.

Theo đó, Hội đồng Quản trị BSH thông qua kế hoạch góp thêm gần 11 triệu LAK (tương đương 513.983 USD - khoảng 13,53 tỷ đồng) vào Công ty TNHH Bảo hiểm Champa (Champa Insurance Co., Ltd), có trụ sở tại Thủ đô Vientiane (Lào). Khoản vốn này được thực hiện bằng USD thông qua chuyển khoản ngân hàng từ nguồn vốn chủ sở hữu, dự kiến triển khai trong năm 2026.

Bảo hiểm BSH mở rộng đầu tư tại Lào, tăng tốc tái cấu trúc trong nước. Ảnh minh họa.

Được biết, BSH Lào chính thức đi vào hoạt động năm 2017 dưới sự hợp tác của của công ty mẹ BSH (nắm giữ 80% vốn) và Công ty TNHH Phát triển công nghệ S-TECH (cổ đông phía Lào, chiếm 20% vốn). Công ty hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm, hoạt động đầu tư tài chính và các hoạt động khác.

Tại thị trường Lào, công ty con của BSH ghi nhận sự mở rộng rõ nét về quy mô hoạt động. Tổng tài sản của BSH Lào đạt 51,1 tỷ LAK (khoảng 63 tỷ đồng) cuối năm 2024, tăng 34,56%; theo báo cáo hợp nhất năm 2025 tiếp tục tăng lên 138 tỷ đồng.

Doanh thu thuần bảo hiểm của BSH Lào đạt 20,5 tỷ LAK cuối năm 2024 (25 tỷ đồng), gần gấp đôi cùng kỳ; năm 2025, tăng lên 36,4 tỷ đồng, cho thấy nguồn thu tăng trưởng tích cực. Dù vậy, năm 2024, hoạt động bảo hiểm cốt lõi của BSH Lào vẫn ghi nhận âm 5,2 tỷ LAK (6,5 tỷ đồng). Điểm sáng đến từ hoạt động tài chính khi lợi nhuận tăng 41% lên 1,5 tỷ LAK (1,8 tỷ đồng), góp phần hỗ trợ kết quả chung.

Về lợi nhuận trước thuế, BSH Lào đạt 242 triệu LAK (khoảng 300 triệu đồng) năm 2024. Tuy nhiên, sang năm 2025 lại lỗ trước thuế khoảng 1,6 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí vận hành vẫn ở mức cao trong giai đoạn đầu tư và mở rộng.

Doanh thu phí giảm, song lãi trước thuế tăng 88,8% nhờ tái cấu trúc

Về kết quả kinh doanh hợp nhất, năm 2025, BSH đạt phí bảo hiểm gốc 2.578,4 tỷ đồng; giảm 598,1 tỷ đồng (giảm 18,8% cùng kỳ), mức sụt giảm chủ yếu ghi nhận vào quý IV/2025, khi doanh nghiệp đang tái cấu trúc mạnh mẽ. Dù vậy, so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đặt ra, BSH vẫn vượt gần 50% mục tiêu (1.745 tỷ đồng).

"Để tập trung vào hiệu quả, BSH đã cơ cấu lại danh mục sản phẩm nghiệp vụ, dẫn tới quy mô doanh thu giảm" - lãnh đạo BSH giải trình kết quả kinh doanh. Đồ họa: Ánh Tuyết Với mảng tái bảo hiểm, phí nhận tái bảo hiểm cũng giảm 30 tỷ đồng (giảm 29,1); ở chiều ngược lại, phí nhượng tái bảo hiểm tăng 22,7% lên trên 850 tỷ đồng, cho thấy BSH gia tăng chuyển giao rủi ro nhằm kiểm soát tổn thất. Kết hợp các yếu tố này, doanh thu phí bảo hiểm thuần giảm 17,2%, còn 2.195 tỷ đồng, nhưng kết quả kinh doanh lại cải thiện rõ rệt. Đảo chiều lợi nhuận mảng bảo hiểm Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BSH năm 2025 đạt gần 28 tỷ đồng, đánh dấu bước chuyển biến tích cực sau nhiều năm liên tục ghi nhận âm sâu. Dù lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm còn hơn 184 tỷ đồng, nguồn thu này vẫn giữ vai trò quan trọng, góp phần duy trì lợi nhuận chung của BSH. Ở chiều ngược lại, tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BSH giảm mạnh 430 tỷ đồng (giảm 14,7%), còn hơn 2.500 tỷ đồng, giúp biên lợi nhuận cải thiện; dù chi bồi thường bảo hiểm gốc nhích tăng 7% lên trên 1.400 tỷ đồng. Tính chung năm 2025, lợi nhuận trước thuế của BSH đạt 23,6 tỷ đồng, tăng mạnh 88,8% so với năm 2024, chủ yếu đến từ sự cải thiện rõ rệt trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm cốt lõi, phản ánh hiệu quả rõ nét của việc kiểm soát chi phí và tái cấu trúc. Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn của BSH đạt trên 2.270 tỷ đồng, giảm 22% (tương ứng giảm 666 tỷ đồng), chủ yếu do thu hẹp danh mục đầu tư dài hạn. Trong nhiều lần đề cập gần đây, lãnh đạo BSH cho biết, định hướng chiến lược trung và dài hạn của BSH là trở thành doanh nghiệp bảo hiểm có quy mô vừa và nhỏ, nhưng hoạt động hiệu quả; đồng thời, xây dựng mô hình doanh nghiệp bảo hiểm "tinh gọn" về tổ chức, nhân sự và quy trình vận hành nhằm nâng cao hiệu suất và khả năng cạnh tranh./.