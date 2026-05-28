Theo bà Hoàng My Lan - đại diện Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam, dự kiến đến thời điểm kết thúc dự án AgriCRF-VN vào tháng 6/2026, đã có 7.775 nông dân được đào tạo về quản lý tài chính rủi ro khí hậu, gần gấp đôi mục tiêu ban đầu là 4.000 người. Trong đó, phụ nữ chiếm khoảng 32%.

Không chỉ dừng ở đào tạo, AgriCRF-VN còn thí điểm thành công 4 sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp của các doanh nghiệp ABIC, MIC, MSIG và PVI tại An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ, với tổng diện tích lúa được bảo hiểm gần 1.540 ha.

Đáng chú ý, sau các đợt lũ và thời tiết cực đoan năm 2025, đã có 69 nông dân nhận được khoản bồi thường bảo hiểm thực tế. Kết quả khảo sát cho thấy, 84% nông dân tham gia bảo hiểm sẵn sàng tiếp tục tham gia trong thời gian tới.

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh. Ảnh minh họa.

Song song với bảo hiểm nông nghiệp, dự án cũng thúc đẩy phát triển tín dụng xanh cho nông dân sản xuất bền vững. Thông qua phối hợp với Tổ chức tài chính vi mô Tình Thương (TYM), các gói vay ưu đãi dành cho mô hình canh tác hữu cơ, sử dụng năng lượng mặt trời hay chăn nuôi có xử lý chất thải đã được triển khai rộng rãi.

Đến nay, 882 hộ nông dân, 100% là phụ nữ, đã tiếp cận nguồn tín dụng xanh với tổng vốn giải ngân hơn 32 tỷ đồng. Công cụ chấm điểm tín dụng số tích hợp trên ứng dụng TYM cũng đã xử lý hơn 100.000 hồ sơ vay vốn và được mở rộng tại 13 địa phương trên cả nước.

Ngoài các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, dự án còn xây dựng bộ tài liệu phục vụ hoạch định chính sách, gồm đánh giá chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế từ Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc và Philippines, đồng thời đề xuất lộ trình phát triển chính sách bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Lê Đức Thịnh - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đánh giá, dù thời gian triển khai không dài và gặp nhiều khó khăn khách quan, AgriCRF-VN đã tạo ra hiệu quả thực chất, vượt lên quy mô đầu tư.

Theo ông Thịnh, giá trị lớn nhất mà dự án mang lại là thay đổi tư duy của người dân trong tiếp cận rủi ro khí hậu. Nếu trước đây nhiều nông dân còn phụ thuộc vào hỗ trợ sau thiên tai, thì nay đã chủ động hơn trong việc sử dụng các công cụ bảo hiểm và tài chính để bảo vệ sản xuất.

Dự án AgriCRF-VN do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ thông qua GIZ, triển khai giai đoạn 2024 - 2026 tại Hà Nội, Sơn La, Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ. Đây cũng là một phần trong sáng kiến AgriCRF ASEAN - Đức được thực hiện tại Việt Nam, Indonesia và Thái Lan.

Theo đại diện GIZ, những kinh nghiệm, mô hình và quan hệ đối tác được hình thành từ AgriCRF-VN sẽ là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng các giải pháp tài chính rủi ro khí hậu toàn diện và bền vững cho nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới./.