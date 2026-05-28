Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu

22:01 | 28/05/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 28/5, tại Hoàng cung Thái Lan, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã hội kiến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan.
aa

Nhà Vua Thái Lan bày tỏ vui mừng đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Thái Lan; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đồng thời khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước.

Nhà vua Thái Lan chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu. Ảnh: TTXVN.

Bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu; đồng thời chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Nhà Vua và Hoàng hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển toàn diện của Thái Lan trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự trị vì sáng suốt của Nhà Vua, cùng sự đồng lòng của Chính phủ và nhân dân Thái Lan, đất nước Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng, giữ vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hai nước. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương trong 50 năm qua, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2025. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo kết quả rất thành công của cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, trong đó hai bên đã ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2031 với nhiều nội dung hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - công nghệ, kết nối, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn Nhà Vua Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cảm ơn Nhà Vua và Chính phủ Thái Lan đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sinh sống ổn định, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại; đề nghị tiếp tục hỗ trợ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam tại Thái Lan, trong đó có các khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngôi chùa Việt tại Thái Lan.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa viếng và ký sổ tang Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng và ký sổ tang Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit. Ảnh: TTXVN.
Theo BNG
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm việt nam thái lan Hội kiến Nhà Vua Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn

Bài liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Dành cho bạn

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas

Đọc thêm

Việt Nam và Thái Lan sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng

Việt Nam và Thái Lan sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng

(TBTCO) - Trưa 28/5, tại Thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm.
Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn

Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn

Với nền tảng hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị ngày càng cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này sẽ tạo thêm xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
Hội đồng nhân dân các địa phương tìm lời giải cho bài toán quản trị hiện đại

Hội đồng nhân dân các địa phương tìm lời giải cho bài toán quản trị hiện đại

(TBTCO) - Tại Hội nghị Hội đồng nhân dân (HĐND) toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra sáng 26/5, đại diện các địa phương Hà Nội, Hà Tĩnh, Cần Thơ và Đồng Nai đã đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong giai đoạn mới.
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

(TBTCO) - Sáng 28/5, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở Thủ đô Bangkok. Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân chủ trì Lễ đón.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Khắc phục tình trạng lạm dụng quyền lực trong thực thi công vụ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Khắc phục tình trạng lạm dụng quyền lực trong thực thi công vụ

(TBTCO) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu nâng cao hơn nữa vai trò của Hội đồng nhân dân (HĐND) trong kiểm soát quyền lực ở địa phương; khắc phục tình trạng lạm dụng quyền lực trong thực thi công vụ. HĐND phải kiên quyết khắc phục tình trạng buông lỏng giám sát hoặc giám sát mang tính hình thức.
Khuyến khích cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Khuyến khích cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

(TBTCO) - Bộ Tài chính khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đề xuất tư duy mới, cách làm mới cho Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đề xuất tư duy mới, cách làm mới cho Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ 2026 - 2031

(TBTCO) - Sáng ngày 28/5/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Hội đồng nhân dân (HĐND) toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 33 tỉnh, thành phố.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, chiều 27/5, tại Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas

Hướng tới nông thôn mới xanh và số hóa, Khánh Hòa đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn

Hướng tới nông thôn mới xanh và số hóa, Khánh Hòa đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại