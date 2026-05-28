Thời sự

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

11:41 | 28/05/2026
(TBTCO) - Sáng 28/5, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở Thủ đô Bangkok. Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân chủ trì Lễ đón.
aa
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.

Sau khi đoàn xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dừng tại sảnh lớn Tòa nhà Chính phủ, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại nơi đỗ xe và mời bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội Danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN.

Tiếp đó, Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự Lễ đón.

Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Trải qua gần 50 năm kể từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026), quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trên bục danh dự, nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: TTXVN.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Hai nền kinh tế ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng khu vực. Thái Lan hiện cũng là một trong những nhà đầu tư ASEAN lớn nhất tại Việt Nam, với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp chế biến, bán lẻ, logistics và hạ tầng.

Hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong phát triển chuỗi cung ứng, kết nối giao thông, logistics và hợp tác tiểu vùng Mekong. Với vị trí địa chiến lược quan trọng của mỗi nước, hai bên có điều kiện thuận lợi để trở thành các trung tâm kết nối của khu vực Đông Nam Á lục địa.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Ảnh: TTXVN.

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Thái Lan lễ đón chính thức

Bài liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani

Dành cho bạn

Kích hoạt cơ chế hỗ trợ 24/7 cho mô hình thông quan tập trung

Kích hoạt cơ chế hỗ trợ 24/7 cho mô hình thông quan tập trung

Khởi động Chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương: Kích hoạt “nguồn vốn xanh” từ biển

Khởi động Chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương: Kích hoạt “nguồn vốn xanh” từ biển

Infographics: Các bước kê khai, nộp thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản

Infographics: Các bước kê khai, nộp thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản

Việt Nam và Singapore mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư

Việt Nam và Singapore mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư

Xây dựng hệ sinh thái tài chính đồng bộ để hút dòng vốn dài hạn

Xây dựng hệ sinh thái tài chính đồng bộ để hút dòng vốn dài hạn

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Khắc phục tình trạng lạm dụng quyền lực trong thực thi công vụ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Khắc phục tình trạng lạm dụng quyền lực trong thực thi công vụ

Đọc thêm

Khuyến khích cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Khuyến khích cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

(TBTCO) - Bộ Tài chính khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đề xuất tư duy mới, cách làm mới cho Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đề xuất tư duy mới, cách làm mới cho Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ 2026 - 2031

(TBTCO) - Sáng ngày 28/5/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Hội đồng nhân dân (HĐND) toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 33 tỉnh, thành phố.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

(TBTCO) - Chiều 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Udon Thani (tỉnh Udon Thani), bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân từ ngày 27 - 29/5.
Việt Nam - Thái Lan thiết lập hợp tác đầu tư và tăng trưởng mới

Việt Nam - Thái Lan thiết lập hợp tác đầu tư và tăng trưởng mới

(TBTCO) - Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 27 - 29/5/2026 diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore và Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore và Philippines

(TBTCO) - Ngày 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Thái Lan; thăm cấp Nhà nước tới Singapore, tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La; thăm cấp Nhà nước tới Philippines.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Philippines từ 31/5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Philippines từ 31/5

(TBTCO) - Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân, Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026.
Việt Nam tiếp tục thúc đẩy sáng kiến định hình tương lai ASEAN

Việt Nam tiếp tục thúc đẩy sáng kiến định hình tương lai ASEAN

(TBTCO) - Chiều 26/5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế đưa ra thông báo chính thức về việc tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.
Khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới

Khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới

(TBTCO) - Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La là sự khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Kích hoạt cơ chế hỗ trợ 24/7 cho mô hình thông quan tập trung

Kích hoạt cơ chế hỗ trợ 24/7 cho mô hình thông quan tập trung

Khởi động Chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương: Kích hoạt “nguồn vốn xanh” từ biển

Khởi động Chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương: Kích hoạt “nguồn vốn xanh” từ biển

Infographics: Các bước kê khai, nộp thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản

Infographics: Các bước kê khai, nộp thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản

Việt Nam và Singapore mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư

Việt Nam và Singapore mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư

Xây dựng hệ sinh thái tài chính đồng bộ để hút dòng vốn dài hạn

Xây dựng hệ sinh thái tài chính đồng bộ để hút dòng vốn dài hạn

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Khắc phục tình trạng lạm dụng quyền lực trong thực thi công vụ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Khắc phục tình trạng lạm dụng quyền lực trong thực thi công vụ

5 lý do Artisan Park trở thành tâm điểm đón dòng chảy thương mại

5 lý do Artisan Park trở thành tâm điểm đón dòng chảy thương mại

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám định tư pháp tài chính

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám định tư pháp tài chính

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD