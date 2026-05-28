Đầu tư

Việt Nam và Singapore mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư

Kim Thu

12:07 | 28/05/2026
(TBTCO) - Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Singapore đang tiếp tục được mở rộng, trong đó Việt Nam tìm kiếm kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính quốc tế, với sự hỗ trợ từ các cam kết mạnh mẽ của cả hai bên.
Việt Nam nằm trong top 10 thương mại của Singapore

Từ ngày 29 - 31/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và tham dự Diễn đàn đối thoại Shangri-la. Chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho Việt Nam và Singapore đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư.

Vào tuần trước, Thương vụ Việt Nam tại Singapore dẫn nguồn số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore cho biết, trong thương mại với Việt Nam, 4 tháng đầu năm nay, nếu tính cả giá trị tạm nhập tái xuất thì Singapore là nước xuất siêu sang Việt Nam, với giá trị 1,7 tỷ SGD (1,33 tỷ USD). Còn nếu chỉ tính xuất khẩu hàng có xuất xứ nội địa thì Singapore đang là nước nhập siêu với giá trị nhập siêu đạt gần 5,4 tỷ SGD (4,2 tỷ USD). Riêng trong tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Singapore và Việt Nam đạt gần 5,3 tỷ SGD (4,14 tỷ USD), tăng 62,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Các khu công nghiệp VSIP là biểu tượng rõ nét nhất cho sự hội nhập kinh tế giữa Việt Nam và Singapore. Trong ảnh: VSIP tại Bình Dương (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Lê Toàn

Trong bốn tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại thứ 10 của Singapore, với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 18,8 tỷ SGD (14,5 tỷ USD), tăng 43,7% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam đạt 10,2 tỷ SGD (gần 8 tỷ USD), tăng 8,9%; nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam đạt 8,5 tỷ SGD (6,64 tỷ USD), tăng 133%. Nhìn lại năm 2025, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục gần 31,63 tỷ USD, vượt qua mức kỷ lục 25 tỷ USD ghi nhận trong năm 2024.

Vào đầu tháng 5 này, tại Cebu, Philippines, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp xúc song phương với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao sự phát triển quan hệ hợp tác kinh tế song phương thời gian qua và mong muốn hai bên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án kết nối năng lượng sạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của mỗi nước trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang biến động và thách thức hiện nay.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đánh giá cao chủ trương, định hướng phát triển và những cải cách mạnh mẽ mà Chính phủ Việt Nam đang tiến hành hiện nay, tin tưởng chắc chắn rằng kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ thời gian tới; cam kết Singapore sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện những cải cách đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở đó, hai Thủ tướng nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, các cấp và trên các kênh; tập trung triển khai hiệu quả Chương trình Hành động quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore giai đoạn 2025 - 2030. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp, tham vấn chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, củng cố sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Trước đó, Việt Nam cũng đề xuất Singapore tăng cường nhập khẩu nông sản Việt Nam và triển khai hiệu quả bản ghi nhớ về thương mại gạo nhằm góp phần bảo đảm an ninh lương thực.

Mở rộng hợp tác đầu tư

Trao đổi với Thời báo Tài chính Việt Nam, Đại sứ Singapore tại Việt Nam - ông Rajpal Singh cho biết, các doanh nghiệp Singapore luôn đánh giá rất tích cực tiềm năng kinh tế của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đã tạo dựng nền tảng vững chắc tại Việt Nam. Những công ty Singapore như Sembcorp, CapitaLand, SEA Group (Shopee), Grab, Keppel và UOB phản ánh sự đa dạng của các lĩnh vực mà dòng vốn đầu tư Singapore đã vươn tới tại Việt Nam.

“Nhiều thương hiệu trong số đó đã trở nên quen thuộc với người dân. Nhiều người bạn Việt Nam của tôi thường sử dụng Shopee để mua sắm từ thực phẩm đến các vật dụng gia đình” - Đại sứ Rajpal Singh nói.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính Việt Nam), tính lũy kế đến hết tháng 4/2026, các nhà đầu tư Singapore có 4.545 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 96,67 tỷ USD, đưa Singapore trở thành nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam, sau Hàn Quốc.

Trong bốn tháng đầu năm nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký mới, vốn tăng thêm, góp vốn và mua cổ phần đạt 7,48 tỷ USD, bao gồm 166 dự án mới trị giá gần 6,1 tỷ USD.

Enterprise Singapore - cơ quan kinh tế trực thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, nhận định: “Với các chính sách thuế thuận lợi, chi phí lao động cạnh tranh và các hiệp định thương mại tự do đa phương, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất lớn tại châu Á”. Đồng thời, cơ quan này cũng nhấn mạnh: “Việt Nam cũng đang hướng tới việc nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị sản xuất, tập trung vào các sản phẩm công nghệ cao và hoạt động nghiên cứu -phát triển”.

Hiện nay, Việt Nam đã thành lập trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và đã đề xuất tăng cường hợp tác với Singapore trong phát triển các IFC này theo hướng thực chất, cùng có lợi, tận dụng thế mạnh và tính bổ trợ của mỗi bên nhằm thu hút nguồn lực và thúc đẩy sự phát triển rộng hơn của ASEAN.

Cụ thể, Việt Nam đề nghị Singapore chia sẻ kinh nghiệm về thiết kế mô hình tổ chức và cơ chế vận hành các IFC, cũng như kinh nghiệm quản lý, giám sát nhằm bảo đảm an ninh tài chính và hệ thống, cùng việc phát triển và quản lý các lĩnh vực tài chính mới gắn với hoạt động của IFC.

Việt Nam đặt mục tiêu huy động các nguồn lực chất lượng cao, đặc biệt là nguồn vốn tài chính, phục vụ giai đoạn phát triển sắp tới của đất nước.

Hai bên cũng đã thảo luận các chương trình hợp tác thực chất giữa các IFC tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Singapore, tập trung vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ nhân sự quản lý và giám sát tài chính chất lượng cao.

Phía Singapore cũng đã khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thông qua chia sẻ kinh nghiệm vận hành và thúc đẩy kết nối tài chính giữa các IFC của hai nước.

Việt Nam cũng đưa ra một số đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, bao gồm ưu tiên mở rộng và nâng cấp mạng lưới Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) lên mô hình thế hệ thứ hai, tích hợp không chỉ sản xuất công nghiệp mà còn dịch vụ, công nghệ cao và đô thị sinh thái. Hai bên đặt mục tiêu nâng tổng số VSIP lên 30 vào năm 2026, đánh dấu 30 năm dự án hiện diện tại Việt Nam.

Theo Đại sứ Rajpal Singh, các VSIP là biểu tượng rõ nét nhất cho sự hội nhập kinh tế giữa hai nước. Hiện nay có 22 VSIP tại 15 tỉnh và thành phố lớn của Việt Nam. Các VSIP đã mang lại những lợi ích to lớn cho cả hai bên. Những khu công nghiệp này đã thu hút hơn 24 tỷ USD vốn đầu tư từ khoảng 1.000 doanh nghiệp thuê đất và gần 340.000 người dân Việt Nam đang làm việc và sinh sống trong các VSIP cũng như các khu đô thị tích hợp của VSIP.

“VSIP đã thu hút các doanh nghiệp từ Singapore, Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Sự phát triển của các khu này có được nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam cũng như uy tín thương hiệu của VSIP với tư cách là một mô hình phát triển đáng tin cậy, có khả năng mang lại giá trị thực sự cho các khách hàng của mình" - Đại sứ nhấn mạnh./.

Thúc đẩy Quan hệ Đối tác kinh tế số - kinh tế xanh

Hiện nay, Việt Nam và Singapore đang đẩy nhanh khảo sát các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam nhằm xuất khẩu điện sang Singapore và đưa dự án vào khuôn khổ hợp tác liên chính phủ nhằm tạo cơ sở pháp lý, đồng thời góp phần hiện thực hóa lưới điện ASEAN. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trao đổi tín chỉ carbon, qua đó tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế số - kinh tế xanh.
Dự kiến khởi công Khu công nghiệp VSIP Huế vào quý IV/2026

