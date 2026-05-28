Công văn số 6927/BTC-PC nêu rõ, thực hiện Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2026/TT-BTC ngày 29/4/2026 về việc hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính.

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15, Nghị định số 177/2026/NĐ-CP ngày 19/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp, Thông tư số 46/2026/TT-BTC ngày 29/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, trong đó lưu ý cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc phổ biến, tuyên truyền.

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám định tư pháp tài chính. Ảnh minh họa

Cùng với đó, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền tại Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15, Nghị định số 177/2026/NĐ-CP và Thông tư số 46/2026/TT-BTC, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ. Trước tiên, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ giám định tư pháp cho người giám định tư pháp ở địa phương.

Đồng thời, rà soát đội ngũ người làm công tác giám định tư pháp tại địa phương, thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, cấp thẻ, thu hồi thẻ, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp theo thẩm quyền; công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở địa phương; rà soát, đăng tải và cập nhật danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính theo quy định.

Song song đó, tăng cường phối hợp với các cơ quan trong việc tiếp nhận, thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính theo thẩm quyền; kiểm tra, giải quyết việc khiếu nại, tố cáo về giám định tư pháp theo thẩm quyền; thực hiện chế độ báo cáo, đánh giá về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính ở địa phương gửi Bộ Tài chính theo quy định./.