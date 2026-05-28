Khẩn trương nhập kho gạo dự trữ quốc gia năm 2026

Đức Minh

06:21 | 28/05/2026
(TBTCO) - Các chi cục dự trữ nhà nước khu vực khẩn trương tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, đảm bảo thời gian hoàn thành mua 300.000 tấn gạo nhập kho chậm nhất đến hết ngày 10/7/2026.
Đảm bảo hoàn thành nhập gạo đến hết ngày 10/7/2026

Theo thông tin từ Ban Tài chính và quản lý hàng dự trữ (Cục Dự trữ Nhà nước), trên cơ sở báo cáo kết quả đóng, mở thầu mua 300.000 tấn gạo ngày 8/5/2026 của các chi cục dự trữ nhà nước khu vực, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao, lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các chi cục dự trữ nhà nước khu vực khẩn trương tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng đối với các gói thầu có nhà thầu tham dự và có giá dự thầu thấp hơn hoặc bằng giá gói thầu đã được phê duyệt. Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng để ký với các nhà thầu trúng thầu, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực trao đổi, thống nhất với các nhà thầu về thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho chậm nhất đến hết ngày 10/7/2026.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đấu thầu mua 25.800 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026.

Đối với các gói thầu có nhà thầu tham dự và có giá dự thầu cao hơn giá gói thầu (dự toán gói thầu) đã phê duyệt, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 8 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, xem xét tình huống, cho phép các nhà thầu được chào lại giá dự thầu.

Đối với các gói thầu không có nhà thầu tham dự, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã gia hạn thời gian đóng, mở thầu đến ngày 18/5/2026, sau khi mở thầu, khẩn trương thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, đảm bảo thời gian hoàn thành nhập gạo vào kho chậm nhất đến hết ngày 10/7/2026.

Khẩn trương đánh giá hồ sơ dự thầu và ký kết hợp đồng

Trước đó, ngày 8/5/2026, 15 chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã tiến hành mở thầu đồng loạt các gói thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026, đánh giá hồ sơ dự thầu và triển khai các bước theo quy định của Luật Đấu thầu. Đến nay, nhiều chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu, theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và hướng dẫn hiện hành, đảm bảo các nguyên tắc: công khai, minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả kinh tế với tiêu chuẩn chất lượng, quy trình nhập kho và bảo quản đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các chi cục dự trữ nhà nước khu vực khẩn trương và chịu trách nhiệm thực hiện, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch mua gạo nhập kho dự trữ nhà nước được giao, báo cáo kết quả về Cục Dự trữ Nhà nước.

Đơn cử, theo bà Nguyễn Thị Huyền - Trưởng Phòng Quản lý hàng dự trữ, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II cho biết, ngày 8/4/2026 đơn vị đã đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT. Vào ngày 8/5/2026, đơn vị đóng/mở thầu 8 gói thầu nhập kho 9.500 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2026 (3.300 tấn gạo tại điểm kho ĐK3.KV2; 4.400 tấn gạo tại điểm kho ĐK4.KV2; 1.500 tấn gạo tại điểm kho ĐK6.KV2). Mỗi gói thầu có 3 nhà thầu tham dự.

Đơn vị tổ chức thực hiện đánh giá E-HSDT và tiến hành đối chiếu tài liệu từ ngày 8/5/2026 đến ngày 12/5/2026; Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 13/5/2026. Tất cả 8 gói thầu là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất trúng thầu. Đến ngày 15/5/2026 hai bên tiến hành hoàn thiện, thống nhất các nội dung điều khoản hợp đồng và ký kết hợp đồng.

Bà Huyền cho biết, hiện Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II và nhà thầu đang tiếp tục phối hợp để tiến hành xây dựng mẫu gạo, kiểm định chất lượng và kế hoạch nhập gạo vào kho. Nhà thầu cam kết hoàn thành nhập gạo vào kho trước 10/7/2026.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến - Trưởng phòng Phòng Quản lý hàng dự trữ, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III đã tiến hành đóng/mở thầu 30 gói thầu thuộc dự toán cung cấp 32.300 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về lương thực năm 2026 tại các điểm kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III. Đến nay, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III đã ký hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu là 17 gói thầu, dự kiến đến ngày 28/5/2026, đơn vị và các nhà thầu trúng thầu sẽ ký kết hợp đồng 13 gói thầu còn lại.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X, đơn vị đã tiến hành đóng/mở thầu 24 gói thầu thuộc dự toán cung cấp 32.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về lương thực năm 2026 tại các điểm kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X. Sau khi đánh giá hồ sơ dự thầu đơn vị đã tiến hành ký kết với nhà thầu trúng thầu 21 gói thầu, còn 3 gói thầu còn lại sẽ được ký vào ngày 28/5/2026.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, bà Nguyễn Thúy Hồng cho biết, đơn vị đã đăng tải E-HSMT các gói thầu mua 25.800 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2026 (chia thành 21 gói thầu) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 8/4/2026. Đơn vị đã cùng 14 chi cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện đóng, mở thầu vào lúc 9 giờ ngày 8/5/2026. Kết quả, 21 gói thầu đều có nhà thầu tham dự, số lượng các nhà thầu tham gia các gói từ 1 đến 4 nhà thầu. Trong số 21 gói thầu, có 3 gói thầu ( số 6, 7, 9, tương đương 3.390 tấn gạo) có từ 1 đến 2 nhà thầu tham dự nhưng giá dự thầu cao hơn giá dự toán. Do vậy, đơn vị đã thực hiện mở hồ sơ chào lại giá ngày 22/5/2026, đã ra báo cáo đánh giá E-HSDT và có công văn mời nhà thầu đến đối chiếu tài liệu. Trong ngày 26/5/2026 đơn vị tiến hành đối chiếu tài liệu sau đó thẩm định, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Dự kiến 28/5/2026 sẽ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ngày 29/5/2026 sẽ thực hiện ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu…

Đấu thầu mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia theo chỉ tiêu kế hoạch

Cục Dự trữ Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 253/QĐ-CDT giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về vật tư, thiết bị năm 2026 và các năm trước chuyển sang cho 15 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Cụ thể, kế hoạch dự trữ quốc gia về vật tư, thiết bị năm 2026 gồm: 98 bộ xuống cao tốc các loại (43 xuồng cao tốc DT1; 50 xuồng cao tốc DT2; 5 xuồng cao tốc DT3); 50 máy phát điện các loại (20 bộ máy phát điện loại 30 KVA; 20 bộ máy phát điện loại 50 KVA; 10 bộ máy phát điện loại 100 KVA); 50.000 chiếc phao áo cứu sinh; 50 bộ máy bơm nước chữa cháy.

Kế hoạch dự trữ quốc gia về vật tư, thiết bị các năm trước chuyển sang gồm: 126 bộ xuống cao tốc các loại (76 xuồng cao tốc DT1; 45 xuồng cao tốc DT2; 5 xuồng cao tốc DT3); 8.000 bộ nhà bạt cứu sinh (3.300 bộ nhà bạt cứu sinh loại 16,5 m2; 2.200 bộ nhà bạt cứu sinh loại 24,5 m2; 2.000 bộ nhà bạt cứu sinh loại 24,75 m2; 500 bộ nhà bạt cứu sinh loại 60 m2); 200 bộ máy phát điện các loại (150 bộ máy phát điện loại 30 KVA; 50 bộ máy phát điện KVA); 90.000 chiếc phao áo cứu sinh; 350 bộ máy bơm nước chữa cháy.

Cục Dự trữ Nhà nước đề nghị các đơn vị căn cứ quy định của Luật Dự trữ quốc gia, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện đấu thầu mua vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu kế hoạch được giao theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

Quyết định số 253/QĐ-CDT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2026.
Quyền điều chỉnh hợp đồng của tòa án: Còn ý kiến trái chiều

Bắc Ninh thuộc top 10 tỉnh có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tốt

CTD ký thêm hợp đồng trị giá 1.500 tỷ đồng

Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt

Hà Nội thúc tiến độ nhà ở xã hội, ưu tiên nhà ở cho thuê

Hoàn thiện Luật Hải quan theo hướng số hóa, quản trị thông minh

Cục Hải quan tập huấn triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

(TBTCO) - Ngày 27/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp bà Christiane Laibach - Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Hai bên cùng trao đổi, đánh giá hiệu quả của các dự án ODA trong các lĩnh vực then chốt và đẩy nhanh tiến độ ký kết các dự án ODA trong giai đoạn mới.
Cơ chế đặc thù “mở đường” xử lý quỹ nhà, đất dôi dư

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh xử lý, khai thác quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Dự thảo được chỉnh lý theo hướng tăng phân cấp, rút ngắn thủ tục, bổ sung cơ chế linh hoạt để sớm đưa tài sản công vào sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực.
Kho bạc Nhà nước minh bạch dữ liệu giải ngân, đồng hành cùng bộ, ngành thúc đẩy đầu tư công

(TBTCO) - Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các bộ, ngành tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh dòng vốn vào nền kinh tế.
Mở rộng không gian tri thức, kết nối động lực phát triển miền Trung

(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại TP. Huế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định, việc thành lập Phân hiệu tại TP. Huế là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Nhà trường, ngành Tài chính và quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung cũng như cả nước.
Lâm Đồng “sốt ruột” với giải ngân đầu tư công

(TBTCO) - Tình trạng giải ngân đầu tư công của các sở, ngành, xã, phường tại Lâm Đồng từ đầu năm 2026 đến nay đạt rất thấp, thậm chí chưa giải ngân khiến lãnh đạo tỉnh này hết sức “sốt ruột”, phải lập đến 6 Tổ công tác để đốc thúc tiến độ.
Tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai chảy mạnh vào khu vực sản xuất

(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tiếp tục chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp chế biến, nông nghiệp và thương mại. Đây cũng là nhóm ngành đang có nhu cầu vốn lớn nhất tại khu vực phía Nam.
Giải ngân đầu tư công: Chuyển động mạnh nhưng chưa đều

(TBTCO) - Sau hội nghị toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công cuối tháng vừa qua, tiến độ giải ngân trên cả nước bắt đầu chuyển động mạnh hơn. Chỉ trong khoảng một tháng, tỷ lệ giải ngân đã tăng từ 12,2% lên 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, phía sau nhịp tăng tốc ấy là sự phân hóa rất mạnh, có nơi bứt tốc rõ rệt, có nơi lại gần như “đứng yên”.
Infographics: Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 123/363 điều kiện kinh doanh

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sau khi thực thi xong Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa được 123/363 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 33,9%.
Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Khẩn trương nhập kho gạo dự trữ quốc gia năm 2026

Ngày 28/5: Giá cao su trong nước ổn định, thế giới trái chiều

Ngày 28/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Bộ Tài chính Việt Nam - Nam Phi trao đổi kinh nghiệm về quản lý nợ công và huy động vốn quốc tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

