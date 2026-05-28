Khẩn trương nhập kho gạo dự trữ quốc gia năm 2026

Đảm bảo hoàn thành nhập gạo đến hết ngày 10/7/2026

Theo thông tin từ Ban Tài chính và quản lý hàng dự trữ (Cục Dự trữ Nhà nước), trên cơ sở báo cáo kết quả đóng, mở thầu mua 300.000 tấn gạo ngày 8/5/2026 của các chi cục dự trữ nhà nước khu vực, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao, lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các chi cục dự trữ nhà nước khu vực khẩn trương tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng đối với các gói thầu có nhà thầu tham dự và có giá dự thầu thấp hơn hoặc bằng giá gói thầu đã được phê duyệt. Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng để ký với các nhà thầu trúng thầu, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực trao đổi, thống nhất với các nhà thầu về thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho chậm nhất đến hết ngày 10/7/2026.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đấu thầu mua 25.800 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026.

Đối với các gói thầu có nhà thầu tham dự và có giá dự thầu cao hơn giá gói thầu (dự toán gói thầu) đã phê duyệt, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 8 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, xem xét tình huống, cho phép các nhà thầu được chào lại giá dự thầu.

Đối với các gói thầu không có nhà thầu tham dự, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã gia hạn thời gian đóng, mở thầu đến ngày 18/5/2026, sau khi mở thầu, khẩn trương thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, đảm bảo thời gian hoàn thành nhập gạo vào kho chậm nhất đến hết ngày 10/7/2026.

Khẩn trương đánh giá hồ sơ dự thầu và ký kết hợp đồng

Trước đó, ngày 8/5/2026, 15 chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã tiến hành mở thầu đồng loạt các gói thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026, đánh giá hồ sơ dự thầu và triển khai các bước theo quy định của Luật Đấu thầu. Đến nay, nhiều chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu, theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và hướng dẫn hiện hành, đảm bảo các nguyên tắc: công khai, minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả kinh tế với tiêu chuẩn chất lượng, quy trình nhập kho và bảo quản đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các chi cục dự trữ nhà nước khu vực khẩn trương và chịu trách nhiệm thực hiện, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch mua gạo nhập kho dự trữ nhà nước được giao, báo cáo kết quả về Cục Dự trữ Nhà nước.

Đơn cử, theo bà Nguyễn Thị Huyền - Trưởng Phòng Quản lý hàng dự trữ, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II cho biết, ngày 8/4/2026 đơn vị đã đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT. Vào ngày 8/5/2026, đơn vị đóng/mở thầu 8 gói thầu nhập kho 9.500 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2026 (3.300 tấn gạo tại điểm kho ĐK3.KV2; 4.400 tấn gạo tại điểm kho ĐK4.KV2; 1.500 tấn gạo tại điểm kho ĐK6.KV2). Mỗi gói thầu có 3 nhà thầu tham dự.

Đơn vị tổ chức thực hiện đánh giá E-HSDT và tiến hành đối chiếu tài liệu từ ngày 8/5/2026 đến ngày 12/5/2026; Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 13/5/2026. Tất cả 8 gói thầu là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất trúng thầu. Đến ngày 15/5/2026 hai bên tiến hành hoàn thiện, thống nhất các nội dung điều khoản hợp đồng và ký kết hợp đồng.

Bà Huyền cho biết, hiện Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II và nhà thầu đang tiếp tục phối hợp để tiến hành xây dựng mẫu gạo, kiểm định chất lượng và kế hoạch nhập gạo vào kho. Nhà thầu cam kết hoàn thành nhập gạo vào kho trước 10/7/2026.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến - Trưởng phòng Phòng Quản lý hàng dự trữ, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III đã tiến hành đóng/mở thầu 30 gói thầu thuộc dự toán cung cấp 32.300 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về lương thực năm 2026 tại các điểm kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III. Đến nay, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III đã ký hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu là 17 gói thầu, dự kiến đến ngày 28/5/2026, đơn vị và các nhà thầu trúng thầu sẽ ký kết hợp đồng 13 gói thầu còn lại.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X, đơn vị đã tiến hành đóng/mở thầu 24 gói thầu thuộc dự toán cung cấp 32.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về lương thực năm 2026 tại các điểm kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X. Sau khi đánh giá hồ sơ dự thầu đơn vị đã tiến hành ký kết với nhà thầu trúng thầu 21 gói thầu, còn 3 gói thầu còn lại sẽ được ký vào ngày 28/5/2026.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, bà Nguyễn Thúy Hồng cho biết, đơn vị đã đăng tải E-HSMT các gói thầu mua 25.800 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2026 (chia thành 21 gói thầu) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 8/4/2026. Đơn vị đã cùng 14 chi cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện đóng, mở thầu vào lúc 9 giờ ngày 8/5/2026. Kết quả, 21 gói thầu đều có nhà thầu tham dự, số lượng các nhà thầu tham gia các gói từ 1 đến 4 nhà thầu. Trong số 21 gói thầu, có 3 gói thầu ( số 6, 7, 9, tương đương 3.390 tấn gạo) có từ 1 đến 2 nhà thầu tham dự nhưng giá dự thầu cao hơn giá dự toán. Do vậy, đơn vị đã thực hiện mở hồ sơ chào lại giá ngày 22/5/2026, đã ra báo cáo đánh giá E-HSDT và có công văn mời nhà thầu đến đối chiếu tài liệu. Trong ngày 26/5/2026 đơn vị tiến hành đối chiếu tài liệu sau đó thẩm định, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Dự kiến 28/5/2026 sẽ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ngày 29/5/2026 sẽ thực hiện ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu…