Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng 200 - 300 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê xuất hiện tín hiệu phục hồi

Thị trường cà phê trong nước sáng nay ghi nhận xu hướng phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh. Nhiều địa phương Tây Nguyên tăng từ 200 - 300 đồng/kg, đưa mặt bằng giá trung bình lên khoảng 87.800 đồng/kg.

Theo cập nhật mới nhất, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất với 87.900 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 87.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tăng mạnh hơn, lên 87.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg.

Giới phân tích cho rằng, đà phục hồi hiện tại phản ánh tâm lý thị trường ổn định hơn sau nhịp điều chỉnh trước đó. Bên cạnh đó, diễn biến của giá cà phê thế giới tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng lớn tới xu hướng giao dịch trong nước.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động mạnh. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 2,7% tương đương 91 USD/tấn, lên mức 3.456 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng thêm 65 USD/tấn, đạt 3.310 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng tăng 2%, tương đương 5,5 US cent/pound, lên mức 272,35 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,8%, đạt 264,8 US cent/pound.

Giá tiêu đồng loạt giảm

Giá tiêu hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Khảo sát trong sáng nay cho thấy, giá tiêu tại thị trường nội địa đồng loạt giảm mạnh tại nhiều vùng sản xuất trọng điểm. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 137.000 - 142.000 đồng/kg.

Trong đó, Đồng Nai ghi nhận mức giảm sâu nhất tới 3.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 137.000 đồng/kg. Gia Lai cũng giảm 2.000 đồng/kg và hiện giao dịch ở cùng mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, hai địa phương Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn duy trì ổn định ở mức 142.000 đồng/kg, tiếp tục là khu vực có giá tiêu cao nhất thị trường.

Theo giới kinh doanh, sau giai đoạn tăng nóng kéo dài, thị trường hồ tiêu đang bước vào nhịp điều chỉnh khi hoạt động giao dịch chậm lại và áp lực chốt lời xuất hiện tại một số khu vực sản xuất lớn.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu không xuất hiện biến động trong phiên giao dịch gần nhất. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.979 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 duy trì ở mức 6.250 USD/tấn, trong khi giá tiêu Malaysia đạt 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ ở mức 9.151 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia và Việt Nam lần lượt được giao dịch ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.