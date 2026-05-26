Nâng tầm chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong giai đoạn mới

Ngày 26/5/2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và bà Silvia Danailov - Quyền Điều phối viên thường trú của Liên Hợp quốc tại Việt Nam đồng chủ trì Cuộc họp thường niên năm 2026 của Ban Chỉ đạo chung giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc.

Tham dự Phiên họp Ban Chỉ đạo chung (JSC) có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) Hoàng Hải, cùng các đại biểu là đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc, các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ, các bộ, ngành hợp tác với các tổ chức của Liên hợp quốc.

Tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, kể từ cuộc họp JSC vào tháng 8/2025 tới nay, Chính phủ Việt Nam đã hoàn thiện hơn các quy trình, thủ tục liên quan tới quản lý ODA và vốn vay ưu đãi nói chung cũng như quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại nói riêng, trong đó bao gồm các hỗ trợ kỹ thuật của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Phía Liên hợp quốc cũng chủ động tổ chức tham vấn với các đối tác phát triển, các đối tác Việt Nam. Giữa các cơ quan của Việt Nam và Liên hợp quốc đã có những cuộc làm việc thẳng thắn, cởi mở để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, từ đó định hướng hợp tác trong tương lai, đồng thời có các cơ chế trao đổi linh hoạt để có thể đưa ra các ý kiến góp ý cụ thể, trực tiếp với phía Liên Hợp quốc.

Đến nay, Liên hợp quốc đã có bản dự thảo đầu tiên về Văn kiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững giữa Việt Nam và Liên hợp quốc giai đoạn 2027 - 2031. Các tổ chức Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã hoàn thiện dự thảo cuối cùng gửi Bộ Tài chính về các Văn kiện chương trình quốc gia (CPD) giai đoạn 2027 - 2031.

Lãnh đạo Bộ Tài chính, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, và Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO) đã ký Văn kiện Chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 vào đầu tháng 4/2026. Bên cạnh đó, rất nhiều hội thảo, lễ khởi động, các sự kiện liên quan đã được các bộ, ngành, địa phương tổ chức với sự hỗ trợ và phối hợp từ các tổ chức của Liên hợp quốc.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định, Cuộc họp JSC năm 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây chính là cơ hội để cùng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, thách thức trong triển khai Khung Chiến lược hợp tác giai đoạn vừa qua, đồng thời, cũng là cơ hội để các cơ quan Việt Nam nêu các nhu cầu, định hướng về hợp tác với Liên Hợp quốc trong bối cảnh Việt Nam đang phấn đấu tăng trưởng 2 con số, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả với Liên hợp quốc, không chỉ trong việc huy động nguồn lực tài chính, mà còn chia sẻ tri thức, kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ chính sách và nâng cao năng lực thể chế nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau.

Cuộc họp JSC 2026 tập trung vào các nội dung liên quan tới định hướng hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Liên Hợp quốc trong 5 năm tới, đề xuất các phương thức hợp tác mới phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đại diện Liên hợp quốc, bà Silvia Danailov cho biết, ưu tiên của Liên Hợp quốc là đa dạng hóa nguồn tài chính với các chương trình quy mô lớn, có tác động cao và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Cuộc họp JSC 2026 là một bước quan trọng trong quá trình tham vấn tương tác với tất cả các bên liên quan về khung hợp tác mới.

Việt Nam mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng quốc tế

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, đánh giá cao sự hỗ trợ, đồng hành của các tổ chức Liên Hợp quốc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua. Đó là những đóng góp hết sức ý nghĩa giúp Việt Nam đạt được sự phát triển như ngày hôm nay.

“Chúng tôi mong muốn nâng tầm mối quan hệ này để Việt Nam không chỉ hoàn thành các mục tiêu phát triển của riêng mình, mà còn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng quốc tế, nhất là về các mục tiêu phát triển bền vững” - Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nói.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, trong giai đoạn phát triển mới, quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc cần được nâng tầm theo hướng thực chất, hiệu quả và mang tính hai chiều hơn. Việt Nam không chỉ mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ từ Liên Hợp quốc, mà cũng sẵn sàng đóng góp trở lại cho các mục tiêu chung của tổ chức này cũng như cộng đồng quốc tế. Ông nhấn mạnh, giai đoạn 2027 - 2031 có ý nghĩa đặc biệt khi năm 2027 đánh dấu 50 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.

Trong phiên thảo luận, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về cách thức Liên Hợp quốc có thể hỗ trợ tốt nhất để gia tăng giá trị cho hành trình trở thành quốc gia thu nhập cao của Việt Nam.

Phát biểu bế mạc cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao nỗ lực của Ban soạn thảo phía Liên Hợp quốc và các cơ quan Việt Nam trong việc hoàn thiện báo cáo đánh giá Khung Chiến lược hợp tác giai đoạn 2022 - 2026 cũng như dự thảo Khung Chiến lược hợp tác mới giai đoạn 2027 - 2031. Thứ trưởng nhấn mạnh phương thức hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp quốc trong thời gian tới cần chuyển mạnh sang quan hệ đối tác bình đẳng hơn, phù hợp với vị thế và trình độ phát triển mới của Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các cơ quan phía Việt Nam khẩn trương hoàn thiện ý kiến góp ý để Bộ Tài chính tổng hợp, phối hợp với Ban soạn thảo phía Liên Hợp quốc tiếp tục hoàn thiện dự thảo Khung Chiến lược hợp tác trước thời hạn, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.