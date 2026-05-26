Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Philippines từ 31/5

22:28 | 26/05/2026
(TBTCO) - Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân, Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026.
Việt Nam và Philippines đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1976. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2015. Năm 2026 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Việt Nam và Philippines đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2015. Ảnh minh họa

Hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục nổi lên như một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ song phương. Kim ngạch thương mại hai chiều không ngừng được mở rộng và hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD, trong đó Việt Nam giữ vai trò là đối tác then chốt trong bảo đảm nguồn cung gạo ổn định cho Philippines, góp phần trực tiếp vào an ninh lương thực quốc gia của nước bạn.

Song song với thương mại, hợp tác đầu tư hai chiều ghi nhận những bước phát triển mới, thể hiện qua sự gia tăng hiện diện của doanh nghiệp hai nước tại thị trường của nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng không, công nghiệp chế tạo, công nghệ thông tin, năng lượng và dịch vụ… (trong năm 2025, Việt Nam đầu tư hơn 90 triệu USD vào Philippines và Philippines cũng đầu tư thêm hơn 200 triệu USD vào Việt Nam).

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Philippines đứng thứ 33/74 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Lũy kế đến hết tháng 4/2026, Philippines đứng thứ 32 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam./.

Hà My
(TBTCO) - Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La là sự khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
(TBTCO) - Trong vòng hơn 20 ngày, Chính phủ đã thực hiện một "chiến dịch thần tốc" nhằm cắt giảm và đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đây không phải là nhiệm vụ mới nhưng việc tiến hành triệt để ở quy mô lớn chính là giải pháp cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo bệ phóng cho mục tiêu tăng trưởng đột phá.
(TBTCO) - Chiều 25/5, tại Hà Nội, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị “Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân”.
(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la 2026.
(TBTCO) - TP. Hải Phòng đang xem xét phương án tăng 56 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định số 370/2025/NĐ-CP trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
350 dự án, khu đất được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170 và Nghị quyết 29 của Quốc hội nhằm tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, chặn đứng lãng phí vừa được Đà Nẵng công bố công khai.
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi trọng, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, trên cơ sở lợi ích hài hòa, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước.
(TBTCO) - Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo xung lực mới, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước phát triển sâu sắc và thực chất hơn.
