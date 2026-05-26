Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Philippines từ 31/5

Việt Nam và Philippines đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1976. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2015. Năm 2026 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục nổi lên như một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ song phương. Kim ngạch thương mại hai chiều không ngừng được mở rộng và hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD, trong đó Việt Nam giữ vai trò là đối tác then chốt trong bảo đảm nguồn cung gạo ổn định cho Philippines, góp phần trực tiếp vào an ninh lương thực quốc gia của nước bạn.

Song song với thương mại, hợp tác đầu tư hai chiều ghi nhận những bước phát triển mới, thể hiện qua sự gia tăng hiện diện của doanh nghiệp hai nước tại thị trường của nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng không, công nghiệp chế tạo, công nghệ thông tin, năng lượng và dịch vụ… (trong năm 2025, Việt Nam đầu tư hơn 90 triệu USD vào Philippines và Philippines cũng đầu tư thêm hơn 200 triệu USD vào Việt Nam).

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Philippines đứng thứ 33/74 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Lũy kế đến hết tháng 4/2026, Philippines đứng thứ 32 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam./.