Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới

16:46 | 22/05/2026
(TBTCO) - Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo xung lực mới, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước phát triển sâu sắc và thực chất hơn.
Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan lên tầm cao mới- Ảnh 1.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 - 29/5/2026 - Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29/5/2026.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Bangkok đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan trong thời gian tới.

Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 - 29/5. Đây là chuyến thăm rất đặc biệt ở một số khía cạnh. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam thăm Thái Lan. Chuyến thăm diễn ra sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với những thành quả hết sức tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị song phương, chuyến thăm sẽ là dịp để lãnh đạo cao nhất của hai nước cùng nhau nhìn lại những chặng đường của 50 năm đã qua, và mở ra những cơ hội mới, tạo động lực mới, xung lực mới, đưa quan hệ hợp tác phát triển ở một tầm mức cao hơn, hiệu quả hơn, sâu sắc hơn, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Đại sứ có thể đánh giá về mối quan hệ giữa Việt Nam - Thái Lan trong nửa thế kỷ qua, đặc biệt là trong những giai đoạn phát triển gần đây.

Đại sứ Phạm Việt Hùng: 50 năm là một chặng đường lịch sử đã qua, quan hệ Việt Nam và Thái Lan đã có những bước phát triển theo hướng đi lên và ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Có thể nói đến ngày nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực đúng như khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện mà hai nước đã chính thức thiết lập vào tháng 5/2025.

Về chính trị, quan trọng nhất là hai nước đã có sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau dựa trên sự trao đổi rất thường xuyên, chân thành và thẳng thắn giữa các cấp lãnh đạo cao nhất của hai bên.

Không chỉ như vậy, việc trao đổi thường xuyên, thẳng thắn và chân thành còn diễn ra ở rất nhiều cấp. Hai nước có tới 10 cơ chế hợp tác và đối thoại trên tất cả các lĩnh vực, ngoại giao, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực hợp tác kinh tế khác.

Hai nước cũng có hơn 20 cặp địa phương có mối quan hệ hợp tác với nhau qua các văn bản ghi nhớ (MOU).

Hợp tác kinh tế cũng là một điểm sáng rất nổi bật. Thái Lan là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam không chỉ trong khối ASEAN mà trong tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Riêng về đầu tư, Thái Lan xếp thứ 8 với hơn 15 tỷ USD đầu tư trong gần 800 dự án. Về thương mại, hai nước đã đặt mục tiêu là đạt con số 25 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương. Năm ngoái, hai nước đã đạt được hơn 22 tỷ USD, tăng vọt khoảng 10% so với năm trước đó.

Về du lịch và giao lưu nhân dân cũng là một điểm rất là đáng kể, với hơn 1 triệu lượt người qua lại thăm lẫn nhau. Hằng năm, có trên dưới 1 triệu lượt du khách Việt Nam đến du lịch Thái Lan. Số lượng khách Thái Lan sang Việt Nam du lịch làm ăn hằng năm cũng đạt 400.000 - 500.000.

Việc người dân, doanh nhân hai nước qua lại thường xuyên như vậy cũng là một mặt hợp tác rất có ý nghĩa, không chỉ ở góc độ du lịch mà rất quan trọng là việc hiểu biết văn hóa lẫn nhau và cùng nhau tìm ra những cơ hội để hợp tác.

Ngoài ra, hợp tác trong các lĩnh vực khác như giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ, thể thao cũng được diễn ra tương đối thường xuyên.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng - Ảnh: TTXVN

Xin Đại sứ cho biết về những điểm nhấn chính trong chuyến thăm chính thức lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thái Lan?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Điểm nhấn quan trọng nhất của chuyến thăm là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Thái Lan. Và quan trọng nhất là chuyến thăm ở tầm cấp cao nhất diễn ra đúng vào năm hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao.

Thứ hai, trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với các vị lãnh đạo cao nhất của Thái Lan. Các cuộc tiếp xúc này có ý nghĩa hết sức quan trọng với việc tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo tiền đề và nền tảng rất vững chắc cho các cơ quan và nhân dân hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác, giao lưu trong thời gian tới.

Thứ ba là hợp tác kinh tế. Hai nước hiện là các đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của nhau và trên thế giới, cho nên nhân dịp này các doanh nghiệp của Việt Nam và Thái Lan sẽ có nhiều hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc và trao đổi để tìm cơ hội, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, cũng như là các lĩnh vực kinh tế khác.

Cuối cùng, trong khuôn khổ chuyến thăm tới các nước, các lãnh đạo cấp cao luôn dành tình cảm, sự quan tâm và có các cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc gặp gỡ với bà con kiều bào tại Thái Lan, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đặc biệt tại Thái Lan chúng ta có cộng đồng hơn 100.000 người Việt. Đây là một cây cầu hữu nghị mang tính biểu tượng trong quan hệ trong thời gian đã qua cũng như là trong thời gian sắp tới.

Thưa Đại sứ, quan hệ Việt Nam - Thái Lan hiện đang ở cấp độ cao nhất là Đối tác Chiến lược Toàn diện. Theo Đại sứ, hai nước cần làm gì để mối quan hệ này phát triển thực chất hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn sắp tới?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Trong chuyến thăm, hai bên dự kiến sẽ công bố logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng không phải chỉ có logo mang tính biểu tượng, hai nước sẽ phải tập trung làm sao tìm ra các biện pháp đưa quan hệ hợp tác song phương trong 10, 20, 50 năm tới phát triển thực chất hơn nữa.

Một trong những biện pháp là phải có chương trình hành động để triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong chương trình hành động đó sẽ có rất nhiều biện pháp cụ thể, với sự phân công cụ thể cho các bộ ngành, cơ quan liên quan của hai nước để triển khai trong thời gian tới.

Trong nhiều nội dung của chương trình hành động đó có nội dung “Ba Kết nối”. Đây là một sáng kiến đã được nêu ra từ trước và trên thực tế đã được triển khai ở các mức độ khác nhau.

Ví dụ như kết nối chuỗi cung ứng có ý nghĩa thực chất với mối quan hệ thương mại hơn 20 tỷ USD/năm, cho thấy các doanh nghiệp của hai nước đã thực sự có kết nối với nhau.

Nhưng chúng ta cần phải kết nối với nhau chặt chẽ hơn nữa trong các chuỗi cung ứng, đặc biệt là Thái Lan có nhiều thế mạnh về chuỗi cung ứng không chỉ trong khu vực mà trên phạm vi toàn cầu.

Việc kết nối các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Thái Lan rất hữu ích cho việc mở rộng quan hệ thương mại của Việt Nam ra thế giới.

Thứ hai là kết nối giữa người dân và doanh nghiệp. Trên thực tế với quan hệ đầu tư 15 tỷ USD và quan hệ thương mại 22 tỷ USD kể trên, 20 cặp địa phương đã có ký kết MOU hợp tác với nhau. Mối quan hệ đó về mặt nền tảng đã được thiết lập.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, chúng ta phải làm sao để những nền tảng đã có mở rộng hơn nữa và sâu sắc hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa các địa phương.

Thứ ba là kết nối trong mục tiêu phát triển bền vững.

Như nhiều nước khác trên thế giới, Việt Nam và Thái Lan đều quan tâm đến phát triển bền vững. Hai nước cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á và đều chịu ảnh hưởng của các vấn đề biến đổi khí hậu và an ninh phi truyền thống.

Hai nước có rất nhiều dư địa để hợp tác với nhau. Trước hết sự gần gũi về địa lý và cùng trình độ phát triển. Hai nước đặc biệt quan tâm đến đầu tư vào các lĩnh vực như là chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số.

Đó cũng là những lĩnh vực quan trọng trong việc thực hiện phát triển bền vững. Về tổng thể, hai nước chúng ta có rất nhiều việc để cùng làm với nhau và chúng ta sẽ làm việc chặt chẽ với nhau, làm sao cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả sẽ được đưa lên một tầm cao mới trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Theo Chinhphu.vn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27/5

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội

Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương

Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO hơn 179 triệu cổ phiếu

HHV theo đuổi mô hình PPP++ để nâng hiệu quả triển khai dự án

Thuốc lá gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe và tổn thất kinh tế khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm

Sống trên những cú chạm số

Hoàn thiện khung pháp lý cho trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần "giao một lần, giao sớm nhất có thể".
(TBTCO) - 321 thủ tục hành chính được phân cấp cho địa phương; 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh được cắt giảm; 704 thủ tục hành chính được đơn giản hóa; khoảng 23 nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ được cắt giảm mỗi năm… Đây là kết quả từ 11 nghị quyết của Chính phủ cùng các văn bản, thông tư được ban hành trong gần 1 tháng qua.
(TBTCO) - Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam.
(TBTCO) - Trong gần 40 năm mở cửa, FDI đã đóng góp phần quan trọng của sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, mô hình thu hút FDI đại trà không còn phù hợp. Để có thể tăng trưởng nhanh và chất lượng, cần tạo được sự cộng hưởng thực chất, liên kết sâu rộng hơn nữa giữa dòng vốn FDI và doanh nghiệp nội địa.
(TBTCO) - Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Croatia còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi so với mức 161 triệu USD hiện nay.
(TBTCO) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, là nhà tư tưởng lớn của thời đại. Trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người, mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Tư tưởng ấy kế thừa truyền thống yêu nước, nhân văn của dân tộc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; đồng thời, tiếp tục soi đường cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.
(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.
(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được Chính phủ ban hành ngày 15/5/2026.
