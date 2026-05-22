Hoàn thiện "trụ cột" an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Ánh Tuyết

17:26 | 22/05/2026
Nghị định 85/2026/NĐ-CP tạo khuôn khổ pháp lý triển khai hiệu quả, bền vững chính sách cho bảo hiểm hưu trí bổ sung. Bộ Tài chính kỳ vọng Nghị định góp phần đa dạng hóa chương trình an sinh xã hội, giảm gánh nặng ngân sách trong bối cảnh chuẩn bị giai đoạn già hóa dân số. Đồng thời, thúc đẩy hình thành nguồn vốn dài hạn, phát triển cơ sở nhà đầu tư dài hạn trên thị trường vốn, thị trường trái phiếu.
Đa dạng hóa chính sách an sinh, mở rộng kênh tích lũy dài hạn

Ngày 22/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo phổ biến một số nội dung chính sách của Nghị định số 85/2026/NĐ-CP ngày 25/3/2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung (Nghị định 85).

Hội thảo phổ biến một số nội dung chính sách của Nghị định số 85/2026/NĐ-CP ngày 25/3/2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung. Ảnh: Lê Toàn

Trên cơ sở tổng kết tình hình triển khai thí điểm chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện được ban hành tại Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, để cụ thể hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và triển khai Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, ngày 25/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2026/NĐ-CP.

Sau hơn 10 năm triển khai Nghị định số 88/2016/NĐ-CP, bảo hiểm hưu trí bổ sung được thí điểm triển khai hoạt động theo mô hình hình thành quỹ từ sự đóng góp tự nguyện của người tham gia quỹ và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản hưu trí cá nhân. Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện do các doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được cấp phép quản lý.

Hiện nay, trên thị trường đã có 04 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện gồm: (i) Công ty Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DC); (ii) Công ty Quản lý quỹ đầu tư MB (MBC); (iii) Công ty Quản lý quỹ đầu tư Vietcombank (VCBF); (iv) Công ty Quản lý quỹ đầu tư SSI (SSIAM).

Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, các doanh nghiệp đang triển khai 07 quỹ, với tổng trị giá tài sản ròng tính đến hết năm 2025 là gần 2.210 tỷ đồng, tăng 53% so với cuối năm 2024, gấp 26 lần so với năm 2021.

Việc ra đời, vận hành hệ thống quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện đã góp phần đa dạng hóa các chính sách an sinh, đáp ứng nhu cầu tích lũy dài hạn cho một bộ phận người lao động có thu nhập trung bình và cao như thông lệ quốc tế.

Mở rộng quyền nhận chi trả trước tuổi hưu, tăng giám sát đa tầng

Trên cơ sở kế thừa những quy định tại Nghị định số 88/2016/NĐ-CP, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý triển khai hiệu quả, bền vững chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Nghị định 85 bổ sung, hoàn thiện các chính sách về đối tượng tham gia và phương thức tham gia; nguyên tắc đóng góp, chi trả; hoạt động quản lý đầu tư quỹ; doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí; cơ chế quản lý giám sát.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính thông tin về những điểm mới tại Nghị định số 85/2026/NĐ-CP. Ảnh: Lê Toàn

Hoàn thiện cơ chế đầu tư theo hướng an toàn, bền vững

Về hoạt động quản lý đầu tư quỹ, quy định hoạt động đầu tư của các quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung tương tự như quỹ đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán, nhưng được hoàn thiện để vừa đáp ứng tính chất an sinh theo hướng an toàn, bền vững; vừa tạo thuận lợi để quỹ tích lũy đầu tư hiệu quả. Nghị định số 85 cho phép đầu tư vào chứng khoán niêm yết; cân đối yêu cầu về tỷ trọng tối thiểu đầu tư vào trái phiếu Chính phủ. Đồng thời, bổ sung các biện pháp tăng cường quản lý rủi ro, đảm bảo quyền lợi của người tham gia quỹ.

Theo đó, về đối tượng tham gia và phương thức tham gia, căn cứ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung thông qua doanh nghiệp sử dụng lao động.

Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung không ảnh hưởng đến các chính sách quản lý lao động, chính sách khen thưởng, phúc lợi khác của doanh nghiệp sử dụng lao động.

Về nguyên tắc đóng góp, chi trả khi tham gia, kế thừa từ quy định hiện hành, việc đóng góp hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Theo nguyên tắc thị trường, số tiền chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung dựa trên số dư tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm chi trả. Nhà nước không đảm bảo về số tiền chi trả.

Đồng thời, để vừa đáp ứng nhu cầu của người tham gia, vừa khuyến khích duy trì tài khoản hưu trí đến tuổi nghỉ hưu, Nghị định 85 đã quy định các trường hợp được nhận chi trả trước tuổi nghỉ hưu, do yếu tố khách quan, bất khả kháng, tương tự các trường hợp chi trả bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Ngoài các trường hợp này, quỹ hưu trí được thu phí chi trả đột xuất, tối đa bằng 5% giá trị nhận chi trả để gia tăng giá trị tài sản của quỹ và chi trả cho những người tham gia còn lại. Người tham gia được đảm bảo quyền tiếp cận đầy đủ, công khai các chính sách về đóng góp, chi trả để lựa chọn trước khi tham gia.

Nghị định 85 cũng quy định rõ các điều kiện đối với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Lê Toàn

Ngoài ra, các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan như: ngân hàng giám sát, tổ chức lưu ký, tổ chức quản trị tài khoản hưu trí cá nhân và các tổ chức cung cấp dịch vụ khác, các tổ chức này phải đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ, có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ theo quy định của pháp luật.

Cơ chế quản lý giám sát được thiết kế bao gồm cơ chế tiền kiểm thông qua hoạt động cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và cơ chế hậu kiểm thông qua chế độ báo cáo, công bố thông tin và kiểm tra trực tiếp.

Bên cạnh cơ chế quản lý giám sát của cơ quan quản lý nhà nước thông qua kiểm tra, giám sát định kỳ, cơ chế giám sát hoạt động cũng được triển khai đa tầng, ba bên thông qua ngân hàng giám sát, tổ chức lưu ký và người tham gia quỹ trên cơ sở kế thừa cơ chế hiện hành và thông lệ quốc tế để thúc đẩy hệ thống quỹ hoạt động minh bạch, bền vững./.

Tại hội thảo, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) trình bày về kinh nghiệm của các nước về triển khai quỹ hưu trí tư nhân để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về an sinh sau tuổi nghỉ hưu trong bối cảnh dân số già hóa và tỷ lệ sinh giảm. Theo đó, nhiều quốc gia đang triển khai đa dạng chương trình hưu trí thông qua các thiết kế sản phẩm hưu trí tự nguyện, các chính sách ưu đãi về thuế để mở rộng phạm vi người hưởng.

Trên cơ sở triển khai các chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung theo các quy định tại Nghị định số 85, Bộ Tài chính kỳ vọng sẽ sớm hiện thực hóa mục tiêu đa dạng các chương trình an sinh xã hội, góp phần giảm gánh nặng của ngân sách nhà nước cho công tác an sinh xã hội, chủ động có giải pháp chính sách chuẩn bị cho giai đoạn già hóa dân số tại Việt Nam. Đồng thời, việc phát triển hệ thống quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung cũng đóng góp nhiều hơn nguồn vốn dài hạn vào thị trường vốn, phát triển cơ sở nhà đầu tư dài hạn trên thị trường vốn, thị trường trái phiếu./.
Vẫn xuất hiện ngân hàng tăng lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu siết kiểm tra

Vẫn xuất hiện ngân hàng tăng lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu siết kiểm tra

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ vẫn còn hiện tượng một số ngân hàng thương mại thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực tăng cường kiểm tra giảm mặt bằng lãi suất tại địa bàn. Trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo ngay về Ngân hàng Nhà nước.
Bên trong “hệ thần kinh số” xử lý hơn 1 tỷ giao dịch của Vietcombank

Bên trong “hệ thần kinh số” xử lý hơn 1 tỷ giao dịch của Vietcombank

(TBTCO) - Người dùng có thể hoàn tất một giao dịch ngân hàng chỉ trong vài giây. Nhưng để những thao tác ấy diễn ra đủ nhanh, đủ an toàn và ổn định mỗi ngày là cả một hành trình chuyển đổi số phức tạp của các ngân hàng lớn.
Tỷ giá USD hôm nay (22/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD giữ đà tăng khi Fed đối mặt áp lực từ lãi suất thực âm

Tỷ giá USD hôm nay (22/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD giữ đà tăng khi Fed đối mặt áp lực từ lãi suất thực âm

(TBTCO) - Sáng ngày 22/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm phiên cuối tuần ở mức 25.134 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước, trong khi chỉ số DXY tăng 0,04% lên 99,24 điểm. Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ khi lãi suất thực tại Mỹ lần đầu rơi vào vùng âm sau 03 năm, gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.
Doanh thu phí bảo hiểm tăng hai chữ số, PJICO vẫn khó giữ đà tăng lợi nhuận

Doanh thu phí bảo hiểm tăng hai chữ số, PJICO vẫn khó giữ đà tăng lợi nhuận

Dù duy trì chia cổ tức tiền mặt nhiều năm, PJICO vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng cao hơn từ nhiều cổ đông trong bối cảnh hiệu quả kinh doanh bảo hiểm chịu sức ép. Quý I/2026, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng mạnh 13,2% lên mức cao, song áp lực chi phí khiến lợi nhuận gộp mảng bảo hiểm đi ngang, tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu dựa vào hoạt động tài chính.
Lộ diện 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn lên sát 30.000 tỷ đồng

Lộ diện 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn lên sát 30.000 tỷ đồng

(TBTCO) - NCB vừa công bố danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trong đó có nhiều lãnh đạo và cổ đông hiện hữu đăng ký mua thêm. Sau khi phát hành thành công 1 tỷ cổ phiếu, ngân hàng sẽ nâng vốn điều lệ lên hơn 29.280 tỷ đồng, trong bối cảnh tín dụng quý đầu năm tăng mạnh 20%.
VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh

VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh

(TBTCO) - VPBank dự kiến phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 26,04%, qua đó nâng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng ngay trong quý II - III/2026 và trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên vượt mốc này. Kế hoạch tăng vốn diễn ra trong bối cảnh quy mô tín dụng hợp nhất mở rộng mạnh 10,2% chỉ sau một quý, đạt 1,06 triệu tỷ đồng.
Mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điều chỉnh theo lương cơ sở mới thế nào?

Mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điều chỉnh theo lương cơ sở mới thế nào?

(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng. Việc điều chỉnh này không chỉ tác động đến tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mà còn là căn cứ để tính một số khoản đóng, mức hưởng trong chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Giải “cơn khát vốn” của doanh nghiệp vừa và nhỏ qua tổ chức cho vay không nhận tiền gửi

Giải “cơn khát vốn” của doanh nghiệp vừa và nhỏ qua tổ chức cho vay không nhận tiền gửi

(TBTCO) - Trong khi nhiều quốc gia phát triển mạnh các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi, đặc biệt là cho thuê tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, Việt Nam lại thiếu vắng các định chế tài chính trung gian đủ mạnh. Điều này khiến ngân hàng thương mại tiếp tục “gánh” phần lớn nhu cầu vốn của nền kinh tế.
