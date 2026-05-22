Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Vân Hà

11:12 | 22/05/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 6585/BTC - KHTC gửi các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
Theo Bộ Tài chính, việc triển khai nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14/5/2026 về đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 6215/BTC-QLCS ngày 15/5/2026, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí.

Theo đó, đối với các cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng hoặc được giao, điều chuyển làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát để bảo đảm việc bố trí, sử dụng diện tích phù hợp tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Việc xác định diện tích sử dụng được thực hiện theo diện tích thông thủy, không bao gồm cầu thang, thang máy, thang thoát hiểm, ram dốc, diện tích để xe, tường bao và các phần kỹ thuật khác. Các diện tích được tổng hợp theo 3 nhóm gồm diện tích phục vụ chức danh, diện tích dùng chung và diện tích chuyên dùng.

Đồng thời, các đơn vị cũng phải rà soát, tổng hợp đầy đủ thông tin về tổng diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, hiện trạng công trình, phương án bố trí sử dụng và các thông tin liên quan để xây dựng phương án xử lý phù hợp đối với từng cơ sở nhà, đất.

Trường hợp phát sinh phần diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức sử dụng mà không có cơ quan, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận, đơn vị đang quản lý, sử dụng phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý theo quy định tại Nghị định số 155/2025/NĐ-CP.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án xử lý và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật đất đai.

Đặc biệt, đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định xử lý, thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, các đơn vị phải khẩn trương bàn giao, tiếp nhận theo đúng tiến độ; đồng thời phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan để sớm đưa tài sản vào khai thác, sử dụng, tránh tình trạng bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thường xuyên cập nhật tình hình quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý để kịp thời đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cũng tại văn bản, Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo Bộ Tài chính về tiến độ triển khai, tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu báo cáo cũng như hiệu quả quản lý, sử dụng, khai thác và xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý.

Hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng tầm dự trữ quốc gia

Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

Infographics: 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

(TBTCO) - Trong vòng chưa đầy 1 tháng (kể từ ngày 29/4/2026), Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết bãi bỏ 56 ngành, nghề; sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 11 Nghị quyết này cùng với Thông tư của các Bộ đã phân cấp 321 thủ tục hành chính (TTHC) từ trung ương về địa phương, cắt giảm 697 TTHC và 1.754 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 704 TTHC.
(TBTCO) - Trong tiến trình hiện đại hóa quản lý ngân quỹ và xây dựng Kho bạc số, kiểm toán nội bộ đang được xác định là một trong những công cụ quan trọng nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước. Đặc biệt, xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và phân tích dữ liệu trong hoạt động kiểm toán nội bộ đang được nhiều quốc gia triển khai mạnh mẽ, mở ra hướng đi mới cho KBNN Việt Nam.
(TBTCO) - Ngày 21/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm tiếp và làm việc với Đoàn nhà đầu tư quốc tế do ông Siddharth Pisharody - Đối tác cấp cao, Quỹ Đầu tư mạo hiểm Argor Capital làm trưởng đoàn.
(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại Nguyễn Quốc Phương có buổi làm việc với Trưởng đại diện Văn phòng Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM Bank) tại Việt Nam Choi Wooyoung.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành, lĩnh vực. Trong đó, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán tiếp tục được cắt giảm, đơn giản hóa.
(TBTCO) - Quảng Ninh đang chuyển trọng tâm phát triển từ tăng trưởng dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, đầu tư hạ tầng và du lịch truyền thống sang mô hình kinh tế có hàm lượng công nghệ, dịch vụ, logistics và kinh tế biển cao hơn.
(TBTCO) - Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, bàn giao trên 17.201 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026.
(TBTCO) - Không chỉ dừng ở yêu cầu xử lý hành chính, việc khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư đang được xem là nhiệm vụ cấp bách nhằm chống lãng phí, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
