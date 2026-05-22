Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Theo Bộ Tài chính, việc triển khai nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14/5/2026 về đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 6215/BTC-QLCS ngày 15/5/2026, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí.

Theo đó, đối với các cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng hoặc được giao, điều chuyển làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát để bảo đảm việc bố trí, sử dụng diện tích phù hợp tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Việc xác định diện tích sử dụng được thực hiện theo diện tích thông thủy, không bao gồm cầu thang, thang máy, thang thoát hiểm, ram dốc, diện tích để xe, tường bao và các phần kỹ thuật khác. Các diện tích được tổng hợp theo 3 nhóm gồm diện tích phục vụ chức danh, diện tích dùng chung và diện tích chuyên dùng.

Đồng thời, các đơn vị cũng phải rà soát, tổng hợp đầy đủ thông tin về tổng diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, hiện trạng công trình, phương án bố trí sử dụng và các thông tin liên quan để xây dựng phương án xử lý phù hợp đối với từng cơ sở nhà, đất.

Trường hợp phát sinh phần diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức sử dụng mà không có cơ quan, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận, đơn vị đang quản lý, sử dụng phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý theo quy định tại Nghị định số 155/2025/NĐ-CP.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án xử lý và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật đất đai.

Đặc biệt, đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định xử lý, thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, các đơn vị phải khẩn trương bàn giao, tiếp nhận theo đúng tiến độ; đồng thời phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan để sớm đưa tài sản vào khai thác, sử dụng, tránh tình trạng bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thường xuyên cập nhật tình hình quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý để kịp thời đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cũng tại văn bản, Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo Bộ Tài chính về tiến độ triển khai, tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu báo cáo cũng như hiệu quả quản lý, sử dụng, khai thác và xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý.