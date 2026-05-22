Tài chính

Đề xuất 5 trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
10:28 | 22/05/2026
(TBTCO) - Sáng 22/5, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Một trong các nhóm chính sách mới được đề xuất là làm rõ các trường hợp trưng mua, trưng dụng gồm các tình huống: chiến tranh, an ninh quốc gia bị đe dọa, bảo vệ mục tiêu quan trọng, thảm họa thiên tai/dịch bệnh và chống khủng bố.
aa

Hạn chế trưng mua, mở rộng phạm vi tài sản có thể trưng dụng

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản hiện hành được ban hành năm 2008, được thiết kế như một biện pháp cấp bách cuối cùng khi các biện pháp khác của Nhà nước không thể thực hiện được. Trong gần 20 năm thi hành, biện pháp trưng mua chưa phát sinh, trong khi biện pháp trưng dụng chủ yếu chỉ được áp dụng trong thời kỳ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đề xuất 5 trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản
Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Đến nay, việc xây dựng Luật sửa đổi là cần thiết nhằm đảm bảo phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và sự thay đổi của các luật liên quan về xác định các trường hợp trưng mua, trưng dụng. Đồng thời, luật cũ chủ yếu quy định về các tài sản mang tính chất truyền thống, chưa bao quát được các loại tài sản mới phát sinh cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ. Cơ chế xác định giá trưng mua và bồi thường khi trưng dụng cũng còn thiếu cụ thể, chưa đảm bảo sự rõ ràng trong một số trường hợp.

Bên cạnh đó, Luật hiện hành quy định về phân cấp, phân quyền còn rất cứng, như không cho phép ủy quyền từ Thủ tướng, Bộ trưởng đến Chủ tịch tỉnh và cũng không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Hơn nữa, Nghị định phân định thẩm quyền hiện hành sẽ hết hiệu lực vào ngày 1/5/2027, do đó việc sửa luật là cần thiết. Ông Nguyễn Tân Thịnh cũng nhấn mạnh, việc sửa đổi luật không gây cản trở hoạt động thu hút đầu tư mà thực chất là một công cụ để bảo vệ quyền sở hữu về tài sản của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các nhà đầu tư.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, Bộ Tài chính đã xây dựng các chính sách của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), tổ chức lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đối tượng chịu sự tác động của chính sách.

Tăng tính minh bạch, hạn chế lạm dụng quyền lực

Trình bày tóm tắt về bốn nhóm chính sách trọng tâm của dự thảo Luật, bà Trần Diệu An - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, để hoàn thiện các trường hợp áp dụng, dự thảo thống nhất các trường hợp trưng mua, trưng dụng với Hiến pháp 2013 và các luật như Luật Quốc phòng, Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống thiên tai...

Đề xuất 5 trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản
Bà Trần Diệu An - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản phát biểu. Ảnh: Mạnh Tuấn

Theo đó, việc trưng mua, trưng dụng sẽ được áp dụng trong 5 trường hợp: khi đất nước trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng hoặc thiết quân luật; khi an ninh quốc gia có nguy cơ bị đe dọa; khi cần bảo vệ các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia; khi ứng phó, khắc phục thảm họa do thiên tai, dịch bệnh; khi chống khủng bố hoặc xử lý các tình huống khẩn cấp theo quy định của pháp luật. Chính sách này vừa tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để Nhà nước chủ động huy động nguồn lực trong các tình huống cấp bách, vừa tăng cường tính minh bạch, hạn chế lạm dụng quyền lực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có tài sản.

Chính sách này thể hiện rõ định hướng tăng cường bảo vệ quyền sở hữu tài sản của người dân và doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước có thể chủ động ứng phó với các nguy cơ an ninh phi truyền thống, các tình huống khẩn cấp liên quan đến chuyển đổi số, an ninh mạng và hạ tầng kỹ thuật quốc gia.

Chính sách thứ hai là hoàn thiện quy định về các loại tài sản được trưng mua, trưng dụng. Đối với tài sản trưng mua, dự thảo đề xuất theo hướng hạn chế phạm vi tài sản bị trưng mua để bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của tổ chức, cá nhân. Theo đó, chỉ áp dụng đối với các loại tài sản thực sự cần thiết phải chuyển quyền sở hữu cho Nhà nước như: thuốc, vắc-xin, lương thực, thực phẩm, vật tư, nguyên vật liệu và các vật tư, vật liệu tiêu hao khác.

Còn đối với tài sản trưng dụng, chính sách đề xuất mở rộng phạm vi các loại tài sản có thể được trưng dụng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới như: công trình kết cấu hạ tầng, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, phương tiện, máy móc, thiết bị chuyên dùng, một số loại vật nuôi phục vụ phòng chống dịch bệnh hoặc cứu hộ cứu nạn.

Nhóm chính sách thứ ba là hoàn thiện quy định về phân cấp, phân quyền trong trưng mua, trưng dụng tài sản. Đây là nhóm chính sách gắn trực tiếp với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đổi mới tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tăng cường phân cấp, phân quyền.

Đề xuất 5 trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản
Toàn cảnh hội nghị sáng 22/5. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Dự thảo đề xuất hoàn thiện theo hướng luật quy định khung về các chức danh có thẩm quyền quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản theo hướng tăng tính chủ động cho chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã trong tình huống xử lý khẩn cấp. Dự thảo không phân quyền trực tiếp cho Bộ trưởng tại luật, mà tại luật giao Chính phủ quy định chi tiết việc phân định thẩm quyền theo từng trường hợp cụ thể để bảo đảm quản lý thống nhất của Nhà nước về ngành, lĩnh vực. Đồng thời, dự thảo đề xuất chuẩn hóa các bước cơ bản của quy trình trưng mua, trưng dụng và giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung cụ thể như hồ sơ, biểu mẫu, thời hạn giải quyết, quy trình thực hiện để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành và phối hợp thực hiện.

Nhóm chính sách thứ tư là hoàn thiện quy định về xác định giá trưng mua và giá trị bồi thường khi trưng dụng tài sản. Đây là nhóm chính sách có tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có tài sản. Thực tiễn cho thấy việc xác định giá trưng mua và giá trị bồi thường thiệt hại hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với tài sản đặc thù hoặc tài sản không phổ biến trên thị trường.

Do đó, dự thảo đề xuất hoàn thiện cơ chế xác định giá theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng loại tài sản. Cụ thể: đối với tài sản có thông tin giá thị trường thì sử dụng giá do nhà sản xuất, nhà cung cấp công bố hoặc giá trong hợp đồng, hóa đơn hợp pháp. Còn đối với tài sản đặc thù không phổ biến trên thị trường thì thực hiện xác định giá thông qua hội đồng hoặc doanh nghiệp thẩm định giá.

Tại hội nghị, đại diện các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội, đại diện các địa phương, các bộ, ngành liên quan như Bộ Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Y tế... và đại diện một số tập đoàn, tổng công ty lớn đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng và hoàn thiện dự thảo.

Hoàng Yến
Từ khóa:
trưng dụng khách sạn làm khu cách ly y tế tài sản công tình trạng khẩn cấp

Bài liên quan

Áp lực bố trí, sắp xếp trụ sở công sau tinh gọn bộ máy

Áp lực bố trí, sắp xếp trụ sở công sau tinh gọn bộ máy

Bộ Tài chính công bố Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

Bộ Tài chính công bố Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

Hoàn thiện cơ chế xác định giá trị tài sản, tháo gỡ vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính

Hoàn thiện cơ chế xác định giá trị tài sản, tháo gỡ vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính

Dành cho bạn

Sinh trắc học trên eTax Mobile: Thêm "lá chắn" bảo vệ người nộp thuế

Sinh trắc học trên eTax Mobile: Thêm "lá chắn" bảo vệ người nộp thuế

Ngày 22/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 22/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 22/5: Giá heo hơi duy trì ở mức 68.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 22/5: Giá heo hơi duy trì ở mức 68.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 22/5: Giá cao su đang chịu sức ép điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng

Ngày 22/5: Giá cao su đang chịu sức ép điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng

Ngày 22/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 22/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Lạng Sơn: Khởi tố doanh nghiệp vận chuyển 4 lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Lạng Sơn: Khởi tố doanh nghiệp vận chuyển 4 lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Đọc thêm

Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

(TBTCO) - Trong tiến trình hiện đại hóa quản lý ngân quỹ và xây dựng Kho bạc số, kiểm toán nội bộ đang được xác định là một trong những công cụ quan trọng nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước. Đặc biệt, xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và phân tích dữ liệu trong hoạt động kiểm toán nội bộ đang được nhiều quốc gia triển khai mạnh mẽ, mở ra hướng đi mới cho KBNN Việt Nam.
Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

(TBTCO) - Dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã có dấu hiệu cải thiện trong tuần giữa tháng 5/2026, song mặt bằng chung vẫn ở mức thấp khi mới đạt 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, nhiều bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 1%, thậm chí chưa giải ngân, cho thấy áp lực hoàn thành mục tiêu giải ngân năm nay vẫn rất lớn.
Rà soát, tạo khung pháp lý thông thoáng hơn cho đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư nước ngoài

Rà soát, tạo khung pháp lý thông thoáng hơn cho đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư nước ngoài

(TBTCO) - Ngày 21/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm tiếp và làm việc với Đoàn nhà đầu tư quốc tế do ông Siddharth Pisharody - Đối tác cấp cao, Quỹ Đầu tư mạo hiểm Argor Capital làm trưởng đoàn.
Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc

Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc

(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại Nguyễn Quốc Phương có buổi làm việc với Trưởng đại diện Văn phòng Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM Bank) tại Việt Nam Choi Wooyoung.
Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành, lĩnh vực. Trong đó, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán tiếp tục được cắt giảm, đơn giản hóa.
Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

(TBTCO) - Quảng Ninh đang chuyển trọng tâm phát triển từ tăng trưởng dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, đầu tư hạ tầng và du lịch truyền thống sang mô hình kinh tế có hàm lượng công nghệ, dịch vụ, logistics và kinh tế biển cao hơn.
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV: Đưa hơn 17.000 tấn gạo dự trữ tới học sinh vùng cao

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV: Đưa hơn 17.000 tấn gạo dự trữ tới học sinh vùng cao

(TBTCO) - Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, bàn giao trên 17.201 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026.
Xử lý nhà, đất dôi dư: Tiêu chí để đánh giá người đứng đầu

Xử lý nhà, đất dôi dư: Tiêu chí để đánh giá người đứng đầu

(TBTCO) - Không chỉ dừng ở yêu cầu xử lý hành chính, việc khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư đang được xem là nhiệm vụ cấp bách nhằm chống lãng phí, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính

Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 400 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 400 tỷ USD

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27/5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27/5

Đề xuất 5 trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản

Đề xuất 5 trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

VinFast VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt, hàng loạt chủ xe lập nhóm, chờ ngày mở cọc

VinFast VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt, hàng loạt chủ xe lập nhóm, chờ ngày mở cọc

Kinh tế toàn cầu đang chậm lại do xung đột ở Trung Đông leo thang

Kinh tế toàn cầu đang chậm lại do xung đột ở Trung Đông leo thang

Tỷ giá USD hôm nay (22/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD giữ đà tăng khi Fed đối mặt áp lực từ lãi suất thực âm

Tỷ giá USD hôm nay (22/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD giữ đà tăng khi Fed đối mặt áp lực từ lãi suất thực âm

Infographics: 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

Infographics: 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Hải quan làm rõ việc khai báo 100% thông tin hóa chất khi nhập khẩu

Hải quan làm rõ việc khai báo 100% thông tin hóa chất khi nhập khẩu