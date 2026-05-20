Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại và KEXIM Bank tập trung trao đổi về các nội dung: Tiến độ xem xét cam kết vốn đối với các dự án đã đề xuất; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định, phối hợp hồ sơ; định hướng ưu tiên tài trợ của KEXIM Bank trong thời gian tới; các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tăng tính chủ động và hiệu quả phối hợp giữa hai bên; đặc biệt đề nghị sớm thống nhất thời gian tổ chức cuộc họp Đối thoại chính sách ODA Việt Nam – Hàn Quốc (đề nghị cuối tháng 6/2026).

Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương và Trưởng Đại diện văn phòng KEXIM Bank tại Việt Nam Choi Wooyoung. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương cho biết, trong nhiều năm qua, Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) do KEXIM Bank quản lý đã luôn là đối tác phát triển quan trọng, đồng hành hiệu quả cùng Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Các khoản vay EDCF với điều kiện ưu đãi cao đã góp phần hỗ trợ Việt Nam triển khai nhiều dự án quan trọng trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, môi trường, y tế, giáo dục và phát triển đô thị.

Đặc biệt, việc hai bên ký kết Hiệp định khung Quỹ Hợp tác xúc tiến kinh tế (EDPF) giai đoạn 2024 - 2030, đây là nguồn vốn mới với quy mô 2 tỷ USD thể hiện mạnh mẽ cam kết hợp tác lâu dài giữa Chính phủ hai nước cũng như sự tin cậy mà Chính phủ Hàn Quốc dành cho Chính phủ Việt Nam.

Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương cũng cho biết, lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá cao vai trò tích cực của KEXIM Bank trong việc phối hợp với các cơ quan Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, đàm phán và triển khai các chương trình, dự án vay vốn thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay quá trình chuẩn bị và triển khai các dự án ODA mới sử dụng nguồn vốn EDCF đang phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần được hai bên trao đổi thẳng thắn để cùng tháo gỡ.

Được biết, hiện nay, một số dự án đã được cấp có thẩm quyền phía Việt Nam phê duyệt chủ trương đầu tư và Bộ Tài chính đã có công hàm gửi phía Hàn Quốc đề nghị cam kết vốn chính thức (pledge), tuy nhiên đến nay chưa nhận được phản hồi từ phía Hàn Quốc.

Việc kéo dài thời gian xem xét cam kết vốn đang ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ chuẩn bị đầu tư, gây khó khăn cho các địa phương và cơ quan chủ quản trong việc bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn cũng như triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Có thể kể đến một số dự án như: Dự án đường từ trung tâm thành phố Tuyên Quang đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm (trị giá vốn vay 32,45 triệu USD); Dự án 3 cầu trên tuyến ĐT.827E của tỉnh Tây Ninh (trị giá vốn vay 174 triệu USD); Dự án tuyến đường bộ ven biển kết nối Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh (trị giá vốn vay 211 triệu USD).

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh

Ngoài ra, hiện cũng có nhiều dự án mới mà phía Việt Nam đang tích cực chuẩn bị đề xuất vay vốn và phía Hàn Quốc đã có thư bày tỏ quan tâm tài trợ.

Theo ông Phương, Bộ Tài chính mong KEXIM tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam để đẩy nhanh quá trình chuẩn bị dự án, sớm đưa các dự án vào danh mục xem xét tài trợ chính thức.

Đồng thời tin tưởng rằng, với tinh thần hợp tác, thiện chí và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các khó khăn hiện nay, qua đó thúc đẩy hiệu quả hơn nữa việc triển khai các dự án ODA trong thời gian tới.

Theo ông Choi Wooyoung cho biết, thời gian qua, việc thay đổi bộ máy chính trị nội bộ của Hàn Quốc đã dẫn đến một số chậm trễ trong việc trong việc định hướng chính sách cho vay ODA và cam kết vốn cho các dự án mới của Việt Nam.

Hiện nay, đối với các dự án mà phía Việt Nam đã phê duyệt chủ trương đầu tư và gửi đề nghị cam kết vốn, KEXIM Bank đã hoặc đang trong quá trình hoàn thành việc xem xét, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. KEXIM thống nhất sẽ sớm có thông báo đến các cơ quan chủ quản dự án phía Việt Nam để có thể tiếp tục triển khai các thủ tục tiếp theo.

KEXIM Bank cũng thống nhất việc cần sớm tổ chức Đối thoại chính sách ODA Việt Nam – Hàn Quốc để 2 bên trao đổi, thống nhất về định hướng tài trợ vốn vay ODA của Hàn Quốc cho Việt Nam trong giai đoạn tới, và sẽ sớm đề xuất với Bộ Tài chính – Kinh tế Hàn Quốc về vấn đề này.