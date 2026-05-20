Tài chính

Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
17:56 | 20/05/2026
(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại Nguyễn Quốc Phương có buổi làm việc với Trưởng đại diện Văn phòng Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM Bank) tại Việt Nam Choi Wooyoung.
aa

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại và KEXIM Bank tập trung trao đổi về các nội dung: Tiến độ xem xét cam kết vốn đối với các dự án đã đề xuất; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định, phối hợp hồ sơ; định hướng ưu tiên tài trợ của KEXIM Bank trong thời gian tới; các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tăng tính chủ động và hiệu quả phối hợp giữa hai bên; đặc biệt đề nghị sớm thống nhất thời gian tổ chức cuộc họp Đối thoại chính sách ODA Việt Nam – Hàn Quốc (đề nghị cuối tháng 6/2026).

Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc
Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương và Trưởng Đại diện văn phòng KEXIM Bank tại Việt Nam Choi Wooyoung. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương cho biết, trong nhiều năm qua, Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) do KEXIM Bank quản lý đã luôn là đối tác phát triển quan trọng, đồng hành hiệu quả cùng Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Các khoản vay EDCF với điều kiện ưu đãi cao đã góp phần hỗ trợ Việt Nam triển khai nhiều dự án quan trọng trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, môi trường, y tế, giáo dục và phát triển đô thị.

Đặc biệt, việc hai bên ký kết Hiệp định khung Quỹ Hợp tác xúc tiến kinh tế (EDPF) giai đoạn 2024 - 2030, đây là nguồn vốn mới với quy mô 2 tỷ USD thể hiện mạnh mẽ cam kết hợp tác lâu dài giữa Chính phủ hai nước cũng như sự tin cậy mà Chính phủ Hàn Quốc dành cho Chính phủ Việt Nam.

Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương cũng cho biết, lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá cao vai trò tích cực của KEXIM Bank trong việc phối hợp với các cơ quan Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, đàm phán và triển khai các chương trình, dự án vay vốn thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay quá trình chuẩn bị và triển khai các dự án ODA mới sử dụng nguồn vốn EDCF đang phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần được hai bên trao đổi thẳng thắn để cùng tháo gỡ.

Được biết, hiện nay, một số dự án đã được cấp có thẩm quyền phía Việt Nam phê duyệt chủ trương đầu tư và Bộ Tài chính đã có công hàm gửi phía Hàn Quốc đề nghị cam kết vốn chính thức (pledge), tuy nhiên đến nay chưa nhận được phản hồi từ phía Hàn Quốc.

Việc kéo dài thời gian xem xét cam kết vốn đang ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ chuẩn bị đầu tư, gây khó khăn cho các địa phương và cơ quan chủ quản trong việc bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn cũng như triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Có thể kể đến một số dự án như: Dự án đường từ trung tâm thành phố Tuyên Quang đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm (trị giá vốn vay 32,45 triệu USD); Dự án 3 cầu trên tuyến ĐT.827E của tỉnh Tây Ninh (trị giá vốn vay 174 triệu USD); Dự án tuyến đường bộ ven biển kết nối Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh (trị giá vốn vay 211 triệu USD).

Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh

Ngoài ra, hiện cũng có nhiều dự án mới mà phía Việt Nam đang tích cực chuẩn bị đề xuất vay vốn và phía Hàn Quốc đã có thư bày tỏ quan tâm tài trợ.

Theo ông Phương, Bộ Tài chính mong KEXIM tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam để đẩy nhanh quá trình chuẩn bị dự án, sớm đưa các dự án vào danh mục xem xét tài trợ chính thức.

Đồng thời tin tưởng rằng, với tinh thần hợp tác, thiện chí và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các khó khăn hiện nay, qua đó thúc đẩy hiệu quả hơn nữa việc triển khai các dự án ODA trong thời gian tới.

Theo ông Choi Wooyoung cho biết, thời gian qua, việc thay đổi bộ máy chính trị nội bộ của Hàn Quốc đã dẫn đến một số chậm trễ trong việc trong việc định hướng chính sách cho vay ODA và cam kết vốn cho các dự án mới của Việt Nam.

Hiện nay, đối với các dự án mà phía Việt Nam đã phê duyệt chủ trương đầu tư và gửi đề nghị cam kết vốn, KEXIM Bank đã hoặc đang trong quá trình hoàn thành việc xem xét, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. KEXIM thống nhất sẽ sớm có thông báo đến các cơ quan chủ quản dự án phía Việt Nam để có thể tiếp tục triển khai các thủ tục tiếp theo.

KEXIM Bank cũng thống nhất việc cần sớm tổ chức Đối thoại chính sách ODA Việt Nam – Hàn Quốc để 2 bên trao đổi, thống nhất về định hướng tài trợ vốn vay ODA của Hàn Quốc cho Việt Nam trong giai đoạn tới, và sẽ sớm đề xuất với Bộ Tài chính – Kinh tế Hàn Quốc về vấn đề này.

Đức Minh
Từ khóa:
Tài chính Hàn Quốc Vay vốn EDCF Cam kết vốn đối Tài trợ KEXIM Bank đối thoại chính sách trỉên khai dự án cục quản lý nợ và kinh tế đối ngoại ông Choi Wooyoung tổng cục hải quan vay vốn thu xếp vốn vốn vay

Bài liên quan

Nâng cao hiệu quả các dự án sử dụng vốn vay ADB ở khu vực miền Trung

Nâng cao hiệu quả các dự án sử dụng vốn vay ADB ở khu vực miền Trung

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Đối thoại chính sách và rà soát kinh tế khu vực ASEAN+3

Đối thoại chính sách và rà soát kinh tế khu vực ASEAN+3

Dành cho bạn

VNG đặt mục tiêu có lãi trở lại sau 4 năm thua lỗ

VNG đặt mục tiêu có lãi trở lại sau 4 năm thua lỗ

Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

PC1 báo lãi tăng mạnh sau khi thanh lý khoản đầu tư

PC1 báo lãi tăng mạnh sau khi thanh lý khoản đầu tư

Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

Khối ngoại chi hơn 1.100 tỷ đồng trở lại gom cổ phiếu Vietcombank

Khối ngoại chi hơn 1.100 tỷ đồng trở lại gom cổ phiếu Vietcombank

Việt Nam hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, kinh doanh

Việt Nam hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, kinh doanh

Đọc thêm

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV: Đưa hơn 17.000 tấn gạo dự trữ tới học sinh vùng cao

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV: Đưa hơn 17.000 tấn gạo dự trữ tới học sinh vùng cao

(TBTCO) - Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, bàn giao trên 17.201 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026.
Xử lý nhà, đất dôi dư: Tiêu chí để đánh giá người đứng đầu

Xử lý nhà, đất dôi dư: Tiêu chí để đánh giá người đứng đầu

(TBTCO) - Không chỉ dừng ở yêu cầu xử lý hành chính, việc khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư đang được xem là nhiệm vụ cấp bách nhằm chống lãng phí, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
TIN BUỒN

TIN BUỒN

(TBTCO) - Bộ Tài chính, Đảng ủy, UBND phường Cửa Nam, TP. Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:
Fitch Ratings rà soát định kỳ để đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Fitch Ratings rà soát định kỳ để đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia của Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings (Fitch) do ông George Xu - Giám đốc, chuyên gia phân tích xếp hạng tín nhiệm phụ trách Việt Nam làm trưởng đoàn.
Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026

Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026

(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn dự và phát biểu chúc mừng.
Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5

Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 6215/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu khẩn trương triển khai Công điện số 39/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

(TBTCO) - Ngày 19/5/2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã tiếp và làm việc với Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, thúc đẩy hợp tác kinh tế, tài chính, đầu tư, tín dụng.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer

(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) do Đại sứ Rick Switzer, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ làm trưởng đoàn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bất động sản khu công nghiệp phía Nam: Cuộc đua "tam mã" và sự trỗi dậy của các vệ tinh mới

Bất động sản khu công nghiệp phía Nam: Cuộc đua "tam mã" và sự trỗi dậy của các vệ tinh mới

Sớm xả van áp lực vốn giải phóng mặt bằng cho đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh

Sớm xả van áp lực vốn giải phóng mặt bằng cho đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh

Miền Trung cân bằng không gian phát triển sau sáp nhập

Miền Trung cân bằng không gian phát triển sau sáp nhập

BIDV phát hành gần 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 78.000 tỷ đồng

BIDV phát hành gần 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 78.000 tỷ đồng

Chứng khoán ngày 20/5: Lực cầu bắt đáy mãnh mẽ cuối phiên, VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Chứng khoán ngày 20/5: Lực cầu bắt đáy mãnh mẽ cuối phiên, VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Giá gạo phục hồi, gạo xanh mở rộng dư địa xuất khẩu

Giá gạo phục hồi, gạo xanh mở rộng dư địa xuất khẩu

Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc

Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc

Nâng minh bạch, tăng khả năng tiếp cận để đón "sóng nâng hạng"

Nâng minh bạch, tăng khả năng tiếp cận để đón "sóng nâng hạng"

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động