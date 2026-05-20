PC1 báo lãi tăng mạnh sau khi thanh lý khoản đầu tư

16:14 | 20/05/2026
(TBTCO) - Sau khi hoàn tất thanh lý khoản đầu tư tại một công ty liên kết, PC1 ghi nhận doanh thu tài chính tăng gấp 5 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 270 tỷ đồng trong quý I/2026.
Công ty CP Tập đoàn PC1 (mã Ck: PC1) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu thuần đạt 2.168 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh thu tài chính tăng mạnh lên 184 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ. Sau khi khấu trừ các chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 270 tỷ đồng, tăng 86% so với quý I/2025.

Theo giải trình của doanh nghiệp, tăng trưởng lợi nhuận trong quý đầu năm chủ yếu đến từ sự cải thiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và toàn tập đoàn. Trong đó, lĩnh vực bất động sản dân dụng tiếp tục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ dự án Tháp Vàng, trong khi cùng kỳ năm trước dự án này vẫn đang trong giai đoạn triển khai. Bên cạnh đó, công ty mẹ đã hoàn tất thanh lý khoản đầu tư tại một công ty liên kết và ghi nhận phần thu nhập tài chính tương ứng.

Liên quan đến diễn biến nhân sự cấp cao, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo của PC1. Danh sách gồm ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc PC1, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng. Theo công bố từ PC1, các cá nhân này bị xác định có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Trong thông cáo phát đi sáng 18/5, PC1 cho biết việc các lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Doanh nghiệp cho biết, trên tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 4/5/2025, các hoạt động của doanh nghiệp đã được ủy quyền đầy đủ từ các cá nhân vi phạm để tiếp tục duy trì công tác quản trị và vận hành.

PC1 đồng thời khẳng định hệ thống quản trị và vận hành tại các mảng kinh doanh chính được xây dựng độc lập, qua đó bảo đảm hoạt động của tập đoàn vẫn diễn ra bình thường. Theo doanh nghiệp, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, vận hành nhà máy cùng các dự án trong và ngoài nước vẫn được triển khai ổn định. Các công trình, nhà máy và hệ thống vận hành duy trì hoạt động an toàn; các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động tiếp tục được thực hiện theo cam kết.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cho biết ban lãnh đạo đang chủ động triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm tính liên tục trong công tác điều hành, quản trị rủi ro và ổn định tâm lý người lao động trên tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp và minh bạch. Các thông tin liên quan sẽ tiếp tục được công bố theo đúng quy định pháp luật và nghĩa vụ công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, PC1 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất ở mức 1.056 tỷ đồng, giảm 22%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PC1 kết phiên ngày 20/5 ở mức 19.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường đạt hơn 7.814 tỷ đồng.

