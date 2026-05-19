Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

VN-Index giảm hơn 15 điểm

Sau phiên tăng điểm dưới ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu ngân hàng, năng lượng. VN-Index đầu phiên hôm nay tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.930 điểm và bắt đầu chịu áp lực bán mạnh. Áp lực bán gia tăng mạnh ở các cổ phiếu năng lượng sau giai đoạn tăng điểm tốt với thanh khoản đột biến trong phiên chiều. Qua đó kết phiên VN-Index giảm 15,01 điểm (-0,78%) về mức 1.912,93 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 19/5

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 19/5 có: VHM (+2,70), VCB (+2,20), VPL (+0,43), MSB (+038), GEX (+0,24)...Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: GAS (-3,14), BSR (-2,31), GVR (-2,20), BID (-1,61), VPB (-1,16)…

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 90 mã tăng giá, 61 mã giữ giá tham chiếu và 223 mã giảm giá.

Xu hướng giảm điểm áp đảo trên các nhóm ngành với 15/21 nhóm giảm điểm. Mức giảm sâu nhất thuộc về nhóm dầu khí, bất động sản Khu công nghiệp, phân bón, hóa chất (-2.62%)…trong khi ở chiều tăng giá, biên độ tăng cao chỉ hiện diện ở những nhóm cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ như công nghệ viễn thông, đường, hàng không….

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -18,92 điểm, về mức 2.027,45 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 21 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 8 mã tăng giá.

Thanh khoản gia tăng mạnh trong phiên giảm điểm hôm nay với khối lượng khớp lệnh vượt ( 26,2%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.009,4 triệu cổ phiếu ( 22,82%), tương đương giá trị đạt 32.417 tỷ đồng ( 21,42%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. HNX-Index tăng +0,25 điểm, lên mức +259,5 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,29 điểm, lên mức 126,19 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, trên sàn HOSE nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì đà bán ròng với trị bán ròng đạt 814 tỷ đồng trong phiên giao dịch hôm nay. VCB 594 tỷ đồng, VIC 155 tỷ đồng và GEX 100 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, MBB -232 tỷ đồng SSI -172 tỷ đồng, ACB -151 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 75 tỷ đồng

Áp lực điều chỉnh sau 8 tuần tăng liên tiếp

Thị trường bất ngờ đảo chiều giảm mạnh trong phiên chiều, dù VN-Index trước đó vẫn giao dịch khá tích cực trong buổi sáng. Áp lực bán gia tăng đột biến tại nhóm cổ phiếu năng lượng có tỷ lệ sở hữu nhà nước cao như GAS, BSR, PLX…nhiều mã giảm sàn cùng với đà suy yếu của các cổ phiếu vốn hóa lớn như GVR, BID và nhóm bất động sản khu công nghiệp, đã khiến VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ.

Nhóm dầu khí là tâm điểm bị bán tháo và trở thành nhóm cổ phiếu diễn biến tiêu cực nhất phiên. Các mã đầu ngành như PLX, GAS, BSR, PVD, PVT… đồng loạt chạm giá sàn. Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với phiên trước, khi nhóm cổ phiếu này tăng mạnh nhờ kỳ vọng từ thông tin liên quan đến dự thảo tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước.

Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

Sắc đỏ cũng bao trùm nhóm ngân hàng. HDB, VPB, BID và TCB giảm trên 2%, trong khi các cổ phiếu trụ khác như MBB, CTG, LPB mất 1-2% so với tham chiếu. Theo thống kê của VNDirect, trong 10 mã tác động tiêu cực nhất đến chỉ số, nhóm ngân hàng chiếm tới một nửa.

Áp lực bán trong phiên hôm nay gia tăng mạnh, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có tỷ lệ sở hữu nhà nước chi phối, khiến VN-Index đóng cửa giảm khá sâu. Thanh khoản tăng vọt, khối lượng khớp lệnh cao hơn 26,2% so với bình quân 20 phiên. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán, với 215 mã giảm so với 86 mã tăng.

Về kỹ thuật, VN-Index hình thành mẫu nến đảo chiều giảm giá “Bearish Engulfing”, cho thấy xu hướng tăng trước đó đang suy yếu. Đây là lần thứ hai trong khoảng một tuần giao dịch gần đây mẫu hình này xuất hiện, trong bối cảnh chỉ số tiệm cận vùng kháng cự mạnh quanh 1.945 điểm. Tần suất xuất hiện dày hơn của các tín hiệu cảnh báo rủi ro cho thấy khả năng VN-Index bước vào nhịp điều chỉnh sau 8 tuần tăng điểm liên tiếp là khá cao./.