Chứng khoán

Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
17:35 | 19/05/2026
(TBTCO) - Sau phiên lập đỉnh, thị trường chứng khoán hôm nay (19/5) ghi nhận áp lực chốt lời mạnh tại nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là dầu khí và ngân hàng. VN-Index giảm về dưới mốc 1.915 điểm, trong bối cảnh các tín hiệu kỹ thuật và sự gia tăng của thanh khoản cho thấy thị trường có thể bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau chuỗi tăng kéo dài.
aa
Chứng khoán ngày 15/5: VN-Index rung lắc quanh đỉnh lịch sử, dòng tiền tiếp tục xoay tua Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

VN-Index giảm hơn 15 điểm

Sau phiên tăng điểm dưới ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu ngân hàng, năng lượng. VN-Index đầu phiên hôm nay tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.930 điểm và bắt đầu chịu áp lực bán mạnh. Áp lực bán gia tăng mạnh ở các cổ phiếu năng lượng sau giai đoạn tăng điểm tốt với thanh khoản đột biến trong phiên chiều. Qua đó kết phiên VN-Index giảm 15,01 điểm (-0,78%) về mức 1.912,93 điểm.

Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 19/5
Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 19/5 có: VHM (+2,70), VCB (+2,20), VPL (+0,43), MSB (+038), GEX (+0,24)...Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: GAS (-3,14), BSR (-2,31), GVR (-2,20), BID (-1,61), VPB (-1,16)…

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 90 mã tăng giá, 61 mã giữ giá tham chiếu và 223 mã giảm giá.

Xu hướng giảm điểm áp đảo trên các nhóm ngành với 15/21 nhóm giảm điểm. Mức giảm sâu nhất thuộc về nhóm dầu khí, bất động sản Khu công nghiệp, phân bón, hóa chất (-2.62%)…trong khi ở chiều tăng giá, biên độ tăng cao chỉ hiện diện ở những nhóm cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ như công nghệ viễn thông, đường, hàng không….

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -18,92 điểm, về mức 2.027,45 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 21 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 8 mã tăng giá.

Thanh khoản gia tăng mạnh trong phiên giảm điểm hôm nay với khối lượng khớp lệnh vượt ( 26,2%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.009,4 triệu cổ phiếu ( 22,82%), tương đương giá trị đạt 32.417 tỷ đồng ( 21,42%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. HNX-Index tăng +0,25 điểm, lên mức +259,5 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,29 điểm, lên mức 126,19 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, trên sàn HOSE nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì đà bán ròng với trị bán ròng đạt 814 tỷ đồng trong phiên giao dịch hôm nay. VCB 594 tỷ đồng, VIC 155 tỷ đồng và GEX 100 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, MBB -232 tỷ đồng SSI -172 tỷ đồng, ACB -151 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 75 tỷ đồng

Áp lực điều chỉnh sau 8 tuần tăng liên tiếp

Thị trường bất ngờ đảo chiều giảm mạnh trong phiên chiều, dù VN-Index trước đó vẫn giao dịch khá tích cực trong buổi sáng. Áp lực bán gia tăng đột biến tại nhóm cổ phiếu năng lượng có tỷ lệ sở hữu nhà nước cao như GAS, BSR, PLX…nhiều mã giảm sàn cùng với đà suy yếu của các cổ phiếu vốn hóa lớn như GVR, BID và nhóm bất động sản khu công nghiệp, đã khiến VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ.

Nhóm dầu khí là tâm điểm bị bán tháo và trở thành nhóm cổ phiếu diễn biến tiêu cực nhất phiên. Các mã đầu ngành như PLX, GAS, BSR, PVD, PVT… đồng loạt chạm giá sàn. Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với phiên trước, khi nhóm cổ phiếu này tăng mạnh nhờ kỳ vọng từ thông tin liên quan đến dự thảo tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước.

Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh
Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

Sắc đỏ cũng bao trùm nhóm ngân hàng. HDB, VPB, BID và TCB giảm trên 2%, trong khi các cổ phiếu trụ khác như MBB, CTG, LPB mất 1-2% so với tham chiếu. Theo thống kê của VNDirect, trong 10 mã tác động tiêu cực nhất đến chỉ số, nhóm ngân hàng chiếm tới một nửa.

Áp lực bán trong phiên hôm nay gia tăng mạnh, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có tỷ lệ sở hữu nhà nước chi phối, khiến VN-Index đóng cửa giảm khá sâu. Thanh khoản tăng vọt, khối lượng khớp lệnh cao hơn 26,2% so với bình quân 20 phiên. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán, với 215 mã giảm so với 86 mã tăng.

Về kỹ thuật, VN-Index hình thành mẫu nến đảo chiều giảm giá “Bearish Engulfing”, cho thấy xu hướng tăng trước đó đang suy yếu. Đây là lần thứ hai trong khoảng một tuần giao dịch gần đây mẫu hình này xuất hiện, trong bối cảnh chỉ số tiệm cận vùng kháng cự mạnh quanh 1.945 điểm. Tần suất xuất hiện dày hơn của các tín hiệu cảnh báo rủi ro cho thấy khả năng VN-Index bước vào nhịp điều chỉnh sau 8 tuần tăng điểm liên tiếp là khá cao./.

Mai Tấn
Từ khóa:
chứng khoán ngày cổ phiếu vốn hóa điều chỉnh ngắn hạn thị trường chứng khoán Thanh khoản gia tăng vn-index

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

Chứng khoán tuần mới 18/5 - 22/5: VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến ngưỡng tâm lý 2.000 điểm?

Chứng khoán tuần mới 18/5 - 22/5: VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến ngưỡng tâm lý 2.000 điểm?

Dành cho bạn

Chứng khoán phái sinh ngày 19/5: Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn mới

Chứng khoán phái sinh ngày 19/5: Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn mới

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Ứng dụng AI hỗ trợ khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên trên eTax Mobile

Ứng dụng AI hỗ trợ khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên trên eTax Mobile

Danh mục đầu tư mở rộng, Dai-ichi Life Việt Nam giữ vững lợi nhuận nghìn tỷ

Danh mục đầu tư mở rộng, Dai-ichi Life Việt Nam giữ vững lợi nhuận nghìn tỷ

Infographics: Phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường trong 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường trong 4 tháng đầu năm 2026

Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kết nối hơn 4.000 cơ hội việc làm cho sinh viên

Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kết nối hơn 4.000 cơ hội việc làm cho sinh viên

Đọc thêm

Thị trường tài sản mã hóa: Năng lực doanh nghiệp quyết định sự thành công

Thị trường tài sản mã hóa: Năng lực doanh nghiệp quyết định sự thành công

(TBTCO) - Việt Nam đã bước đầu xây dựng nền móng pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa, song khả năng phát triển bền vững không chỉ nằm ở chính sách mà còn phụ thuộc vào năng lực của doanh nghiệp tham gia thị trường. Trong môi trường giao dịch “không biên giới”, doanh nghiệp phải chứng minh được sức mạnh tài chính, công nghệ và quản trị để tạo niềm tin với nhà đầu tư.
Sửa quy định giao dịch điện tử chứng khoán để bắt nhịp chuyển đổi số

Sửa quy định giao dịch điện tử chứng khoán để bắt nhịp chuyển đổi số

(TBTCO) - Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và thực tiễn phát triển mới của thị trường chứng khoán.
Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

(TBTCO) - Mặt bằng lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tuần qua tiếp tục đi ngang ở hầu hết các kỳ hạn, với lợi suất kỳ hạn 3 năm và 5 năm giảm nhẹ, trong khi kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản.
VNDirect chuẩn bị cho cuộc đua mới khi thị trường bước vào chu kỳ nâng hạng

VNDirect chuẩn bị cho cuộc đua mới khi thị trường bước vào chu kỳ nâng hạng

(TBTCO) - VNDirect cho biết đang tái định hình hoạt động, tăng cường nguồn lực tài chính và đẩy mạnh ứng dụng AI nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới của thị trường chứng khoán cùng kỳ vọng nâng hạng trong năm 2026.
Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

(TBTCO) - Cổ phiếu của các ngân hàng có vốn Nhà nước như Vietcombank hay BIDV, VietinBank trở thành điểm sáng nổi bật của thị trường và cũng là tâm điểm mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài phiên 18/5.
Chứng khoán phái sinh ngày 18/5: Chênh lệch dương duy trì, nhà đầu tư chuyển dần sang kỳ hạn mới

Chứng khoán phái sinh ngày 18/5: Chênh lệch dương duy trì, nhà đầu tư chuyển dần sang kỳ hạn mới

(TBTCO) - Giao dịch tại hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng này giảm nhẹ, trong khi nhà đầu tư gia tăng vị thế và mở rộng giao dịch ở hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 6/2026.
Chênh lệch tín dụng - huy động lên 1,4 triệu tỷ đồng, áp lực LDR bớt căng khi tính 20% tiền gửi Kho bạc

Chênh lệch tín dụng - huy động lên 1,4 triệu tỷ đồng, áp lực LDR bớt căng khi tính 20% tiền gửi Kho bạc

(TBTCO) - Nhóm phân tích MBS đánh giá, chênh lệch giữa tín dụng và huy động của hệ thống đã tăng lên khoảng 1,4 triệu tỷ đồng vào tháng 4/2026, tương đương 7,22% dư nợ, gây áp lực lên tỷ lệ LDR. Thông tư 08/2026/TT-NHNN được kỳ vọng giúp các ngân hàng quốc doanh giảm tỷ lệ LDR khoảng 1,1 - 1,5% và bổ sung thêm dư địa cho vay tương đương 0,3 - 0,4% tổng dư nợ toàn hệ thống.
Khối ngoại gom thêm cổ phiếu dầu khí

Khối ngoại gom thêm cổ phiếu dầu khí

(TBTCO) - Dòng tiền ngoại tìm đến nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng và cao su- các nhóm ngành đang hồi phục mạnh nhờ hưởng lợi từ giá hàng hóa.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án

Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5

Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

Chứng khoán HSC tăng tốc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh

Chứng khoán HSC tăng tốc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer

Ba giai đoạn "làm sạch mã số thuế" người nộp thuế cần chủ động để tránh rủi ro

Ba giai đoạn "làm sạch mã số thuế" người nộp thuế cần chủ động để tránh rủi ro

Nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạch định chính sách tại Bộ Tài chính

Nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạch định chính sách tại Bộ Tài chính

Hải quan làm rõ việc khai báo 100% thông tin hóa chất khi nhập khẩu

Hải quan làm rõ việc khai báo 100% thông tin hóa chất khi nhập khẩu

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -5.45
19/05 | -5.45 (7,403.05 -5.45 (-0.07%))
DJI +159.95
19/05 | +159.95 (49,686.12 +159.95 (+0.32%))
IXIC -134.41
19/05 | -134.41 (26,090.73 -134.41 (-0.51%))
NYA +101.14
19/05 | +101.14 (22,900.57 +101.14 (+0.44%))
XAX +111.28
19/05 | +111.28 (9,270.24 +111.28 (+1.21%))
BUK100P +10.70
19/05 | +10.70 (1,034.74 +10.70 (+1.05%))
RUT -18.20
19/05 | -18.20 (2,775.10 -18.20 (-0.65%))
VIX +0.30
19/05 | +0.30 (18.12 +0.30 (+1.68%))
FTSE +81.17
19/05 | +81.17 (10,404.92 +81.17 (+0.79%))
GDAXI +370.11
19/05 | +370.11 (24,678.03 +370.11 (+1.52%))
FCHI +82.37
19/05 | +82.37 (8,069.86 +82.37 (+1.03%))
STOXX50E +52.73
19/05 | +52.73 (5,901.73 +52.73 (+0.90%))
N100 +13.32
19/05 | +13.32 (1,811.36 +13.32 (+0.74%))
BFX +22.78
19/05 | +22.78 (5,446.01 +22.78 (+0.42%))
MOEX.ME -0.11
19/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +122.67
19/05 | +122.67 (25,797.85 +122.67 (+0.48%))
STI +75.59
19/05 | +75.59 (5,072.34 +75.59 (+1.51%))
AXJO +99.40
19/05 | +99.40 (8,604.70 +99.40 (+1.17%))
AORD +94.10
19/05 | +94.10 (8,829.50 +94.10 (+1.08%))
BSESN -114.19
19/05 | -114.19 (75,200.85 -114.19 (-0.15%))
JKSE -228.56
19/05 | -228.56 (6,370.68 -228.56 (-3.46%))
KLSE -0.44
19/05 | -0.44 (1,727.27 -0.44 (-0.03%))
NZ50 +211.40
19/05 | +211.40 (12,974.32 +211.40 (+1.66%))
KS11 -244.38
19/05 | -244.38 (7,271.66 -244.38 (-3.25%))
TWII -716.26
19/05 | -716.26 (40,175.56 -716.26 (-1.75%))
GSPTSE -434.95
19/05 | -434.95 (33,833.35 -434.95 (-1.27%))
BVSP -308.02
19/05 | -308.02 (176,975.81 -308.02 (-0.17%))
MXX +428.70
19/05 | +428.70 (68,405.20 +428.70 (+0.63%))
IPSA +46.43
19/05 | +46.43 (10,467.78 +46.43 (+0.45%))
MERV +108,376.50
19/05 | +108,376.50 (2,816,245.25 +108,376.50 (+4.00%))
TA125.TA +3.72
19/05 | +3.72 (4,258.05 +3.72 (+0.09%))
CASE30 +653.10
19/05 | +653.10 (52,660.10 +653.10 (+1.26%))
JN0U.JO +16.97
19/05 | +16.97 (6,942.68 +16.97 (+0.25%))
DX-Y.NYB +0.10
19/05 | +0.10 (99.29 +0.10 (+0.10%))
125904-USD-STRD +19.21
19/05 | +19.21 (2,715.70 +19.21 (+0.71%))
XDB +1.04
19/05 | +1.04 (134.31 +1.04 (+0.78%))
XDE +0.29
19/05 | +0.29 (116.54 +0.29 (+0.25%))
000001.SS +38.01
19/05 | +38.01 (4,169.54 +38.01 (+0.92%))
N225 -265.36
19/05 | -265.36 (60,550.59 -265.36 (-0.44%))
XDN -0.02
19/05 | -0.02 (62.97 -0.02 (-0.03%))
XDA +0.21
19/05 | +0.21 (71.68 +0.21 (+0.29%))