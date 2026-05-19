Hải quan Việt Nam đồng điều phối trụ cột chiến lược tại Hội nghị Tổng cục trưởng WCO khu vực

Cục Hải quan cho biết, từ ngày 18 - 21/5/2026, Đoàn công tác của Hải quan Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của WCO lần thứ 27. Đây là diễn đàn cấp cao thường niên quan trọng nhất của khu vực, quy tụ lãnh đạo cơ quan hải quan các quốc gia, cùng đại diện các thiết chế chuyên môn như Văn phòng Xây dựng năng lực khu vực và Văn phòng Tình báo khu vực.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng cục trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: HQ

Tại hội nghị, các Tổng cục trưởng tập trung đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch Chiến lược khu vực giai đoạn 2024 - 2026, đồng thời thảo luận, thông qua định hướng cho giai đoạn 2026 - 2028. Các nội dung trọng tâm xoay quanh bảo đảm an ninh thương mại gắn với tạo thuận lợi, nâng cao hiệu quả tuân thủ và kiểm soát, đẩy mạnh xây dựng năng lực và tăng cường hợp tác hải quan - doanh nghiệp trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu biến động nhanh.

Điểm nhấn nổi bật là Hải quan Việt Nam, cùng Hải quan Úc, đảm nhiệm vai trò đồng điều phối nội dung ưu tiên về “Khả năng thích ứng và chuyển đổi của cơ quan Hải quan nhằm đáp ứng với các thách thức của thương mại quốc tế”. Với vai trò này, đoàn Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp kết quả triển khai trong toàn khu vực, đồng thời đóng góp các khuyến nghị nhằm thúc đẩy hiện đại hóa, nâng cao năng lực ứng phó và thích ứng của cơ quan hải quan trước những biến động mới.

Bên cạnh vai trò ở cấp độ hoạch định chính sách, Hải quan Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn qua các sáng kiến hợp tác thực thi. Tiêu biểu là Chiến dịch Con rồng Mê Kông, sáng kiến chung với Hải quan Trung Quốc từ năm 2018, với sự tham gia của 24 thành viên trong khu vực. Qua 7 giai đoạn triển khai và đang bước sang giai đoạn VIII, chiến dịch được đánh giá là mô hình hợp tác đa phương hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống ma túy và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát các tuyến vận chuyển xuyên quốc gia.

Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn (bên trái phía trên hình ảnh) đại diện Hải quan Việt Nam tham dự sự kiện. Ảnh: HQ

Bên lề hội nghị, Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo WCO và hải quan các nước, qua đó khẳng định cam kết của Hải quan Việt Nam trong việc tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các sáng kiến chung của khu vực, đồng thời thúc đẩy hợp tác kỹ thuật, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm quản lý.