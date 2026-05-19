Thuế - Hải quan

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Song Linh

Song Linh

[email protected]
13:03 | 19/05/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1179/QĐ-BTC về việc tổ chức, triển khai hoạt động của Cục Hải quan. Theo đó Bộ Tài chính điều chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất và Hải quan chuyển phát nhanh từ Chi cục Hải quan khu vực II về Chi cục Hải quan khu vực XV.
aa
Hải quan lên tiếng về thủ tục khai báo thành phần hóa chất khi xuất khẩu Nghị định 153/2026/NĐ-CP: Mở rộng địa bàn hải quan, tăng quyền chủ trì chống buôn lậu Ngành Hải quan cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, hướng đến Hải quan số

Cụ thể, theo Quyết định 1179/QĐ-BTC (ngày 18/5/2026), Bộ Tài chính điều chuyển Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Hải quan chuyển phát nhanh từ Chi cục Hải quan khu vực II sang Chi cục Hải quan khu vực XV.

Bộ Tài chính: Quyết định chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV

Công chức Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất soi chiếu hàng hoá xuất nhập cảnh. Ảnh: TL

Động thái này nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phù hợp với yêu cầu quản lý trong bối cảnh lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, hành khách và hoạt động chuyển phát nhanh tại khu vực phía Nam tiếp tục gia tăng, nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bộ Tài chính giao Cục trưởng Cục Hải quan tổ chức triển khai hoạt động của Chi cục Hải quan khu vực XV theo đúng quy định, bảo đảm thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, 18/5/2026.

Song Linh
Từ khóa:
hải quan tân sơn nhất chi cục hải quan Quyết định 1179/QĐBTC công chức hải quan bộ tài chính

Bài liên quan

Bộ Tài chính cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược

Bộ Tài chính cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 4 tháng đầu năm 2026

Bộ Tài chính và WB thảo luận về chiến lược hợp tác trong giai đoạn mới

Bộ Tài chính và WB thảo luận về chiến lược hợp tác trong giai đoạn mới

Dành cho bạn

Ngày 19/5: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu

Ngày 19/5: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu

Tỷ giá USD hôm nay (19/5): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (19/5): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ Fed

Chi phí tuân thủ thuế của hộ kinh doanh: Rào cản ngắn hạn hay khoản đầu tư cho tương lai?

Chi phí tuân thủ thuế của hộ kinh doanh: Rào cản ngắn hạn hay khoản đầu tư cho tương lai?

Áp dụng nhiều giải pháp, bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Áp dụng nhiều giải pháp, bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Thị trường tài sản mã hóa: Năng lực doanh nghiệp quyết định sự thành công

Thị trường tài sản mã hóa: Năng lực doanh nghiệp quyết định sự thành công

Kinh tế tư nhân vượt thách thức sẵn sàng bứt phá

Kinh tế tư nhân vượt thách thức sẵn sàng bứt phá

Đọc thêm

Giải phóng áp lực tài chính cho hàng triệu cá nhân

Giải phóng áp lực tài chính cho hàng triệu cá nhân

(TBTCO) - Được miễn thuế đến 1 tỷ đồng/năm, hàng triệu hộ kinh doanh đang có thêm dư địa để mở rộng làm ăn và giảm áp lực chi phí. Nhưng cùng với sự “nhẹ gánh” ấy là yêu cầu ngày càng lớn về minh bạch doanh thu, kê khai trung thực trong bối cảnh cơ quan thuế siết quản lý bằng dữ liệu số và hóa đơn điện tử.
Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng trưởng

Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng trưởng

(TBTCO) - Các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung 4 Luật thuế vừa được Quốc hội thông qua, cùng với chính sách nâng ngưỡng chịu thuế cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thêm nguồn lực để vượt khó và phát triển, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Ngành Hải quan cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, hướng đến Hải quan số

Ngành Hải quan cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, hướng đến Hải quan số

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng, chi phí logistics của Việt Nam còn ở mức rất cao, chiếm 18 - 20% GDP. Bộ trưởng giao hai nhiệm vụ trọng tâm với ngành Hải quan là hoàn thiện thể chế và triển khai hiệu quả Hải quan số trước sức ép thông quan rất lớn cùng yêu cầu kiểm soát hàng hóa ngày càng gia tăng. Đây là giải pháp hiệu quả nhằm kéo giảm chi phí logistics.
Thuế tỉnh Thanh Hóa siết chặt quản lý thuế lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ

Thuế tỉnh Thanh Hóa siết chặt quản lý thuế lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ

(TBTCO) - Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu công chức quản lý thuế tập trung kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, ngoại tệ có dấu hiệu rủi ro cao trong việc kê khai như: hàng tồn kho lớn nhưng lượng hàng bán ra ít. Cần phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đăng ký, sử dụng hóa đơn, tăng cường kiểm tra đột xuất để kiểm soát doanh thu đối với hoạt động bán vàng, ngoại tệ kịp thời, đúng quy định.
Hải quan lên tiếng về thủ tục khai báo thành phần hóa chất khi xuất khẩu

Hải quan lên tiếng về thủ tục khai báo thành phần hóa chất khi xuất khẩu

(TBTCO) - Trước những băn khoăn của cộng đồng doanh nghiệp về yêu cầu khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục xuất khẩu, Cục Hải quan đã chính thức lên tiếng làm rõ, không phát sinh quy định mới, không yêu cầu thêm thủ tục ngoài khung pháp luật hiện hành.
Infographics: 7.029 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: 7.029 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 4 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, lũy kế từ ngày 15/12/2025 - 14/4/2026, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 7.029 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, với tổng trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt 6.486,8 tỷ đồng. Số thu ngân sách nhà nước đạt 277,5 tỷ đồng.
Phát huy hiệu quả chính sách quản trị nguồn thu

Phát huy hiệu quả chính sách quản trị nguồn thu

(TBTCO) - Giai đoạn 2021 - 2025, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được miễn, giảm, gia hạn hỗ trợ cho hàng triệu lượt người nộp thuế ước đạt gần 900 nghìn tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng số tiền thuế được giảm ước khoảng 36.965 tỷ đồng. Việc thực hiện chính sách giảm thuế góp phần quan trọng trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thanh khoản cho doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng, kích thích tổng cầu và tạo động lực phục hồi tăng trưởng kinh tế.
Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 4 tháng tăng hơn 50% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 4 tháng tăng hơn 50% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Thông tin từ Thuế tỉnh Lai Châu cho biết, trong tháng 4/2026, tổng thu ngân sách do đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt 246,4 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm thu 871,6 tỷ đồng, đạt 35,2% dự toán, tăng 50,4% so với cùng kỳ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tăng tốc làm sạch mã số thuế tháo gỡ “điểm nghẽn” trong kinh doanh

Tăng tốc làm sạch mã số thuế tháo gỡ “điểm nghẽn” trong kinh doanh

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Vietcombank mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới tới Nhật Bản và Hồng Kông

Vietcombank mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới tới Nhật Bản và Hồng Kông

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Việt Nam chính thức kích hoạt thị trường tín chỉ carbon quốc tế

Việt Nam chính thức kích hoạt thị trường tín chỉ carbon quốc tế

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 4 tháng đầu năm 2026

Mua hàng trả chậm: Doanh nghiệp không còn lo mất quyền khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Mua hàng trả chậm: Doanh nghiệp không còn lo mất quyền khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược

Bộ Tài chính cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược

Kinh tế Nhật Bản tăng tốc trong quý đầu tiên, củng cố khả năng tăng lãi suất

Kinh tế Nhật Bản tăng tốc trong quý đầu tiên, củng cố khả năng tăng lãi suất

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc