Tỷ giá USD hôm nay (19/5): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ Fed

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 19/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.133 đồng, tăng 2 đồng so với phiên đầu tuần. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.876,35 - 26.389,65 VND/USD. Trong khi đó, USD tự do ghi nhận giao dịch phổ biến quanh 26.480 - 26.530 VND/USD.

Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD phiên đầu tuần ít biến động, chủ yếu giữ nguyên chiều bán quanh 26.387 đồng và giảm nhẹ chiều mua. Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.107 - 26.387 VND/USD, giữ nguyên so với phiên trước. Một số ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ ở chiều mua vào như: Sacombank giảm 6 đồng còn 26.201 đồng và HSBC giảm 1 đồng xuống 26.201 đồng. Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 18/5 gồm: Agribank; Vietcombank, BIDV, Sacombank, HSBC, Eximbank như sau:

Đối với đồng EUR, xu hướng giảm tiếp tục chiếm ưu thế tại nhiều ngân hàng. Theo đó, HSBC giảm mạnh 94 đồng chiều mua vào và 97 đồng chiều bán ra, xuống còn 29.926 - 31.072 VND/EUR; Eximbank giảm 74 - 78 đồng xuống 30.109 - 31.301 VND/EUR. Trong khi đó, Sacombank là một trong số ít ngân hàng tăng giá EUR, với tỷ giá lên 30.216 - 31.969 VND/EUR, tăng 18 đồng chiều mua vào và 15 đồng chiều bán ra.

Tỷ giá GBP cũng ghi nhận xu hướng giảm sâu tại nhiều ngân hàng. HSBC giảm 156 đồng chiều mua vào và 161 đồng chiều bán ra, xuống còn 34.115 - 35.463 VND/GBP; Eximbank giảm mạnh 166 đồng chiều mua vào và 172 đồng chiều bán ra, xuống 34.529 - 35.691 VND/GBP. Ở chiều ngược lại, Sacombank tăng 29 đồng chiều mua vào và 24 đồng chiều bán ra, đưa tỷ giá GBP lên 34.718 - 36.521 VND/GBP.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,07 điểm, giảm 0,13%, cho thấy đồng USD suy yếu nhẹ sau giai đoạn phục hồi mạnh trước đó. Dù vậy, DXY vẫn duy trì quanh vùng cao nhất nhiều tuần gần đây. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/JPY ở mức 159,02 JPY/USD, tăng 0,15%, cho thấy đồng yen tiếp tục suy yếu. Tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8588 EUR/USD, tăng 0,11%, trong khi USD/GBP ở mức 0,7452 GBP/USD, cũng tăng 0,11%. Riêng tỷ giá USD/CNY ở mức 6,8003 CNY/USD.

Chỉ số DXY vừa ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong hơn một tháng, khi đồng USD được hỗ trợ bởi hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực và lạm phát tháng 4 cao hơn đáng kể so với dự báo của thị trường.

Các số liệu về doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần, sản xuất công nghiệp và sản lượng chế tạo đều cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tương đối tốt. Điều này củng cố quan điểm rằng nền kinh tế chưa giảm tốc đủ mạnh để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có nhiều dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn.

Đà tăng của đồng USD cũng phản ánh rõ trên thị trường trái phiếu Mỹ, khi lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng trở lại lên các mức cao cùng kỳ năm 2025 ở nhiều kỳ hạn.

Trọng tâm của diễn biến này nằm ở sự thay đổi mạnh trong kỳ vọng chính sách của Fed. Trong nhiều tháng qua, thị trường chủ yếu tranh luận về thời điểm Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, sau loạt dữ liệu lạm phát mới nhất, tâm điểm hiện chuyển sang khả năng Fed có thể buộc phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến, thậm chí không loại trừ khả năng phải tiếp tục nâng lãi suất nếu áp lực lạm phát kéo dài.

Trong tuần này, thị trường đặc biệt chú ý tới biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC), có thể cung cấp thêm tín hiệu về mức độ lo ngại của các nhà hoạch định chính sách đối với lạm phát, ngay cả trước khi các số liệu đã được công bố.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, giới đầu tư cũng tiếp tục theo dõi sát diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, giá dầu và nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz. Những yếu tố này đang nhanh chóng trở thành biến số quan trọng đối với triển vọng lạm phát và định hướng chính sách của Fed.

Trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, giá dầu tăng và lợi suất trái phiếu Mỹ leo thang, phần lớn các đồng tiền châu Á đồng loạt chịu áp lực giảm giá trong phiên đầu tuần. Đồng yên Nhật tiếp tục mất giá, dù lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 29 năm. Lạm phát gia tăng làm gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ nâng lãi suất trong tháng 6, song giới phân tích cho rằng động thái này có thể chỉ hỗ trợ hạn chế cho đồng yên, trong bối cảnh đồng USD vẫn duy trì sức mạnh vượt trội./.