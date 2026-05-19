Ngày 19/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Giá cà phê đồng loạt giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm khá mạnh sau 2 tuần biến động tăng liên tiếp. Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy giá cà phê đồng loạt giảm từ 600 - 900 đồng/kg so với cuối tuần trước, kéo mặt bằng giao dịch xuống còn khoảng 86.200 - 87.200 đồng/kg.

Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi mất tới 900 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mốc 86.200 đồng/kg. Đây cũng tiếp tục là địa phương có giá thu mua thấp nhất thị trường.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 700 đồng/kg, hiện được các đại lý thu mua quanh mức 87.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm nhẹ hơn, mất khoảng 600 đồng/kg và hiện giao dịch ở mức 87.200 đồng/kg, cao nhất khu vực Tây Nguyên.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm.. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 1,4%, tương đương 49 USD/tấn, xuống còn 3.365 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 57 USD/tấn, xuống còn 3.245 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm mạnh hơn với mức giảm 7,3 US cent/pound, xuống còn 266,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng mất 6,2 US cent/pound, lùi về mức 260,1 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định ở vùng cao

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang sau nhiều phiên ổn định liên tiếp. Theo khảo sát tại các địa phương sản xuất trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là 2 địa phương có mức thu mua cao nhất cả nước với khoảng 144.000 đồng/kg. Theo sau là Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai khi cùng duy trì mức giao dịch khoảng 143.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất thị trường với khoảng 141.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu sáng 19/5 nhìn chung không biến động. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện tiếp tục được niêm yết ở mức 7.050 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 hiện giao dịch quanh mức 6.250 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia duy trì ở mức cao 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu hiện dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia hiện giữ ổn định ở mức 9.244 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì ở mức khoảng 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.