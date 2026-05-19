Thị trường

Ngày 19/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

06:33 | 19/05/2026
Giá cà phê hôm nay (19/5) đồng loạt giảm 600 - 900 đồng/kg. Hiện giá tại các vùng trọng điểm giao dịch trong khoảng 86.200 - 87.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu động trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg và chưa ghi nhận thêm điều chỉnh mới.
aa
Ngày 19/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm 600 - 900 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê đồng loạt giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm khá mạnh sau 2 tuần biến động tăng liên tiếp. Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy giá cà phê đồng loạt giảm từ 600 - 900 đồng/kg so với cuối tuần trước, kéo mặt bằng giao dịch xuống còn khoảng 86.200 - 87.200 đồng/kg.

Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi mất tới 900 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mốc 86.200 đồng/kg. Đây cũng tiếp tục là địa phương có giá thu mua thấp nhất thị trường.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 700 đồng/kg, hiện được các đại lý thu mua quanh mức 87.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm nhẹ hơn, mất khoảng 600 đồng/kg và hiện giao dịch ở mức 87.200 đồng/kg, cao nhất khu vực Tây Nguyên.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm.. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 1,4%, tương đương 49 USD/tấn, xuống còn 3.365 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 57 USD/tấn, xuống còn 3.245 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm mạnh hơn với mức giảm 7,3 US cent/pound, xuống còn 266,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng mất 6,2 US cent/pound, lùi về mức 260,1 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định ở vùng cao

giah.jpg
Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang sau nhiều phiên ổn định liên tiếp. Theo khảo sát tại các địa phương sản xuất trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là 2 địa phương có mức thu mua cao nhất cả nước với khoảng 144.000 đồng/kg. Theo sau là Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai khi cùng duy trì mức giao dịch khoảng 143.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất thị trường với khoảng 141.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu sáng 19/5 nhìn chung không biến động. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện tiếp tục được niêm yết ở mức 7.050 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 hiện giao dịch quanh mức 6.250 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia duy trì ở mức cao 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu hiện dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia hiện giữ ổn định ở mức 9.244 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì ở mức khoảng 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Dành cho bạn

Vinachem sơ kết 1 năm VinachemMart, ra mắt Nền tảng Vinachem Nông nghiệp

Vinachem sơ kết 1 năm VinachemMart, ra mắt Nền tảng Vinachem Nông nghiệp

Sửa quy định giao dịch điện tử chứng khoán để bắt nhịp chuyển đổi số

Sửa quy định giao dịch điện tử chứng khoán để bắt nhịp chuyển đổi số

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Croatia lên gấp đôi mức hiện nay

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Croatia lên gấp đôi mức hiện nay

Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

VNDirect chuẩn bị cho cuộc đua mới khi thị trường bước vào chu kỳ nâng hạng

VNDirect chuẩn bị cho cuộc đua mới khi thị trường bước vào chu kỳ nâng hạng

Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Đọc thêm

Lào là nước nhận vốn đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Lào là nước nhận vốn đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, nước thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam là Lào với số vốn đạt trên 198 triệu USD.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu rung lắc, giá dầu đảo chiều tăng mạnh

Thị trường hàng hóa nguyên liệu rung lắc, giá dầu đảo chiều tăng mạnh

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại tuần giao dịch vừa qua với diễn biến phân hóa mạnh giữa các nhóm mặt hàng. Trong khi giá dầu tăng mạnh trở lại trước lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, thị trường kim loại lại chịu áp lực điều chỉnh trước kỳ vọng lãi suất cao kéo dài tại Mỹ.
Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

(TBTCO) - Giá vàng trong nước giảm xuống vùng thấp nhất trong vòng 4 tháng qua, kéo chênh lệch với giá vàng thế giới thu hẹp còn khoảng 17 triệu đồng/lượng, trong bối cảnh thị trường vàng toàn cầu vẫn giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều. Dù dư địa để Việt Nam thu hẹp khoảng cách giá vàng với thế giới lớn, song điều này cũng đi kèm những đánh đổi nhất định.
Ngày 18/5: Giá bạc tiếp tục lao dốc mạnh sau tuần biến động dữ dội

Ngày 18/5: Giá bạc tiếp tục lao dốc mạnh sau tuần biến động dữ dội

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (18/5) tiếp tục nối dài đà giảm sâu hiếm thấy do chịu áp lực từ đồng USD tăng vọt, lợi suất trái phiếu Mỹ leo cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục duy trì lãi suất cao.
Ngày 18/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 18/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (18/5) biến động trái chiều khi sàn Tocom Tokyo đi ngang ở mức 403,30 Yên/kg đối với kỳ hạn tháng 7/2026, trong khi sàn SHFE Thượng Hải đồng loạt giảm mạnh, có hợp đồng mất tới 625 Nhân dân tệ/tấn do áp lực chốt lời và lo ngại nhu cầu tiêu thụ công nghiệp suy yếu.
Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (18/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vẫn khá trầm lắng. Trong khi giá lúa và gạo trong nước ổn định, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam neo cao ở nhiều chủng loại, đặc biệt là gạo Jasmine và gạo thơm 5% tấm.
Việt Nam cần chuẩn bị cho thời kỳ năng lượng nhiều biến động

Việt Nam cần chuẩn bị cho thời kỳ năng lượng nhiều biến động

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên, GS.TS Andreas Stoffers (Đại học FOM, Đức) cho rằng, tác động lớn nhất từ việc UAE rời OPEC không nằm ở giá dầu tăng hay giảm, mà ở mức độ khó lường ngày càng lớn của thị trường năng lượng toàn cầu. Điều này đặt ra yêu cầu Việt Nam phải nâng cao khả năng chống chịu, đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng.
Ngày 17/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục lao dốc mạnh

Ngày 17/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục lao dốc mạnh

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (17/5) tiếp tục lao dốc khi áp lực chốt lời gia tăng trước lo ngại lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Nhiều chuyên gia cảnh báo, bạc có thể giảm sâu về mốc 70 USD/ounce nếu chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục kéo dài.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chi phí tuân thủ thuế của hộ kinh doanh: Rào cản ngắn hạn hay khoản đầu tư cho tương lai?

Chi phí tuân thủ thuế của hộ kinh doanh: Rào cản ngắn hạn hay khoản đầu tư cho tương lai?

Áp dụng nhiều giải pháp, bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Áp dụng nhiều giải pháp, bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Thị trường tài sản mã hóa: Năng lực doanh nghiệp quyết định sự thành công

Thị trường tài sản mã hóa: Năng lực doanh nghiệp quyết định sự thành công

Kinh tế tư nhân vượt thách thức sẵn sàng bứt phá

Kinh tế tư nhân vượt thách thức sẵn sàng bứt phá

Ngày 19/5: Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn đồng loạt giảm

Ngày 19/5: Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn đồng loạt giảm

Ngày 19/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 19/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 19/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa bình ổn

Ngày 19/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa bình ổn

Ngày 19/5: Giá heo hơi giữ mặt bằng tương đối cao

Ngày 19/5: Giá heo hơi giữ mặt bằng tương đối cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động