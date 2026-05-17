Đối thoại

Việt Nam cần chuẩn bị cho thời kỳ năng lượng nhiều biến động

Luyện Vũ

16:30 | 17/05/2026
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên, GS.TS Andreas Stoffers (Đại học FOM, Đức) cho rằng, tác động lớn nhất từ việc UAE rời OPEC không nằm ở giá dầu tăng hay giảm, mà ở mức độ khó lường ngày càng lớn của thị trường năng lượng toàn cầu. Điều này đặt ra yêu cầu Việt Nam phải nâng cao khả năng chống chịu, đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng.
PV: UAE gần đây đã rời OPEC. Sự kiện này cùng với những bất ổn liên quan đến nguồn cung dầu từ Trung Đông, sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam vẫn là một nền kinh tế phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, thưa ông?

GS.TS Andreas Stoffers

GS.TS Andreas Stoffers: Đối với Việt Nam, tôi cho rằng, diễn biến này vừa là cơ hội, vừa là lời cảnh báo. Nếu UAE trong tương lai thực sự gia tăng sản lượng bên ngoài hệ thống hạn ngạch, điều đó có thể góp phần làm giảm giá dầu toàn cầu. Đây sẽ là tín hiệu tích cực đối với các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng. Giá dầu thấp hơn giúp giảm áp lực lạm phát, hạ chi phí logistics và vận tải, đồng thời hỗ trợ sức mua của người dân.

Điều này tác động trực tiếp đến Việt Nam. Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở cao nhất châu Á và hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu. Mô hình tăng trưởng của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, logistics và các chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, giá năng lượng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển, giá nhập khẩu, năng lực cạnh tranh xuất khẩu cũng như lạm phát.

Tuy nhiên, theo tôi không nên quá lạc quan quá sớm. Bài học lớn hơn từ việc UAE rời OPEC là thị trường năng lượng đang ngày càng trở nên khó dự đoán hơn. Hôm nay vấn đề là sự phối hợp trong OPEC. Ngày mai có thể là một điểm nghẽn hàng hải khác, một xung đột địa chính trị, chi phí bảo hiểm vận tải biển tăng cao, áp lực tỷ giá hoặc một sự gián đoạn bất ngờ trong chuỗi cung ứng. Chúng ta cần nhận thức rằng những sự kiện “thiên nga đen” hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu.

Đối với một quốc gia như Việt Nam, vấn đề cốt lõi không phải là giá dầu sẽ tăng hay giảm trong tuần tới mà là sự biến động. Sự biến động khiến việc lập kế hoạch trở nên khó khăn hơn đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư và cả các nhà hoạch định chính sách. Nó ảnh hưởng đến tính toán kinh doanh của doanh nghiệp, lạm phát, lãi suất, tỷ giá và tài chính công.

PV: Trong bối cảnh năng lượng ngày càng gắn chặt với chiến lược quốc gia và an ninh địa chính trị, theo ông, Việt Nam nên điều chỉnh tư duy chính sách năng lượng như thế nào để thích ứng?

GS.TS Andreas Stoffers: Trong khoảng một năm rưỡi qua, Việt Nam đã triển khai hàng loạt sáng kiến cải cách nhằm nâng cao khả năng chống chịu và năng suất của nền kinh tế. Những cải cách này bao gồm việc nhấn mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68-NQ/TW, cải cách lập pháp và hành chính theo Nghị quyết 66-NQ/TW, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW, cũng như Luật Công nghiệp Công nghệ số. Trong bối cảnh cải cách rộng lớn đó, an ninh năng lượng không phải là vấn đề tách rời khỏi phát triển kinh tế. Việc nâng cao năng lực chống chịu đóng vai trò then chốt trong nhiều cải cách nói trên.

Tuy nhiên, sẽ là rất nguy hiểm nếu chỉ tự hài lòng với những thành quả hiện tại và kỳ vọng rằng đà tăng trưởng kinh tế những năm gần đây sẽ tự động tiếp diễn. Từ kinh nghiệm của chính tôi tại Việt Nam - cả trong lĩnh vực ngân hàng lẫn công việc liên quan đến chính sách - tôi cho rằng Việt Nam rất giỏi trong việc phản ứng nhanh trước các cú sốc bên ngoài. Điều này đã được chứng minh nhiều lần trong vài thập kỷ qua. Nhưng giai đoạn phát triển tiếp theo đòi hỏi nhiều hơn là phản ứng nhanh. Nó đòi hỏi sự chuẩn bị mang tính cấu trúc.

Mục tiêu của Việt Nam là trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại vào năm 2045. Một nền kinh tế như vậy không thể chỉ dựa vào nguồn năng lượng giá rẻ. Việt Nam cần một nguồn cung năng lượng an toàn, đa dạng, có giá hợp lý và có thể dự đoán được. Điều này càng trở nên quan trọng hơn trong kỷ nguyên số hóa và trí tuệ nhân tạo (AI), khi các trung tâm dữ liệu, ngành sản xuất tiên tiến - bao gồm cả sản xuất bồi đắp (additive manufacturing) - cùng với các hệ thống logistics hiện đại đều sẽ cần nguồn điện ổn định với quy mô lớn.

Vì vậy, Việt Nam nên tiếp cận chính sách năng lượng theo ba chiều cạnh: an ninh, năng lực cạnh tranh và chuyển đổi. Nguồn cung năng lượng phải đủ an toàn để bảo vệ nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài. Đồng thời, nó cũng phải đủ cạnh tranh để hỗ trợ hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất khẩu.

Hệ thống kho cảng LNG Thị Vải. Ảnh: An Thư

PV: Theo ông, Việt Nam nên ưu tiên những vấn đề gì để xây dựng khả năng chống chịu dài hạn trước các cú sốc năng lượng toàn cầu, đồng thời tận dụng các cơ hội từ quá trình chuyển dịch sang năng lượng xanh và năng lượng tái tạo?

GS.TS Andreas Stoffers: Tôi cho rằng Việt Nam nên theo đuổi một cách tiếp cận thực dụng. Việt Nam không nên cố gắng dự đoán chính xác tuyệt đối giá dầu trong tương lai, bởi không quốc gia nào có thể làm được điều đó. Thay vào đó, Việt Nam nên tập trung vào việc nâng cao khả năng chống chịu. Theo quan điểm của tôi, có bốn ưu tiên đặc biệt quan trọng:

Thứ nhất, Việt Nam cần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và tránh phụ thuộc quá mức vào một khu vực hay một tuyến vận tải duy nhất. Tình hình hiện nay cho thấy rất rõ thương mại toàn cầu có thể trở nên dễ tổn thương như thế nào khi một điểm nghẽn chiến lược lớn bị gián đoạn.

Thứ hai, Việt Nam cần tăng cường dự trữ chiến lược và xây dựng các kịch bản ứng phó khẩn cấp. Điều này không chỉ liên quan đến Nhà nước mà còn bao gồm các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các đơn vị logistics và các khu công nghiệp. Mục tiêu là nâng cao năng lực quản trị rủi ro đối với chi phí năng lượng và vận tải.

Thứ ba, Việt Nam cần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng trong nước theo hướng thực dụng. Điều này bao gồm phát triển năng lượng tái tạo, đầu tư lưới điện, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng cường năng lực lưu trữ và phát triển LNG ở những lĩnh vực phù hợp. Điện hạt nhân cũng có thể là một lựa chọn trong dài hạn, với điều kiện phải có khuôn khổ rõ ràng về an toàn, tài chính và năng lực quản lý nhà nước.

Thứ tư, Việt Nam cần gắn kết chặt chẽ hơn chính sách năng lượng với chính sách công nghiệp. Điều này bao gồm việc cải thiện năng lực quản trị rủi ro cho các doanh nghiệp và cơ quan công phụ thuộc nhiều vào chi phí năng lượng và logistics.

Cú sốc dầu mỏ hiện nay không nên chỉ được nhìn nhận theo hướng tiêu cực, mà nên được xem như một lời cảnh tỉnh. Nó nhắc nhở chúng ta rằng một quốc gia đang công nghiệp hóa cần nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế. Điều khiến tôi lạc quan là các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam ngày càng hiểu rõ mối liên hệ này. An ninh năng lượng, chuyển dịch năng lượng và hiện đại hóa kĩ thuật số không còn là những chương trình nghị sự tách biệt, chúng gắn kết chặt chẽ với nhau. Đối với Việt Nam, điều này có thể trở thành một lợi thế cạnh tranh mang tính quyết định trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

PV: Xin cảm ơn ông!

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với IPO và niêm yết không chỉ giúp doanh nghiệp nhà nước nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch hoạt động và mở rộng khả năng huy động vốn, mà còn góp phần gia tăng nguồn hàng hóa chất lượng cho thị trường chứng khoán.
(TBTCO) - “Mỗi giai đoạn hình thành và phát triển của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đều mang dấu ấn riêng, phản ánh những nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng đất nước” - đó là chia sẻ của Tổng Giám đốc VDB Đào Quang Trường với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư về chặng đường 20 năm hình thành và phát triển.
(TBTCO) - Theo ông Ngọ Trường Nam - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV), trong bối cảnh nhu cầu vốn dài hạn cho hạ tầng gia tăng và áp lực đáo hạn trái phiếu giai đoạn 2026 - 2027 còn lớn, doanh nghiệp phát hành cần nâng cao minh bạch, quản trị dòng tiền và cơ cấu nguồn vốn nhằm bảo đảm nghĩa vụ thanh toán và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
(TBTCO) - Sự ra đời của Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đã đánh dấu một cột mốc lịch sử, làm thay đổi căn bản tư duy và định hướng của ngành Dự trữ. Xung quanh chủ đề này, phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh để làm rõ hơn những nội dung mới của chính sách dự trữ.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động và các thị trường ngày càng siết chặt tiêu chuẩn nhập khẩu, việc duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tháo gỡ các “nút thắt” trong chuỗi cung ứng. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) về giải pháp giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu nông sản trong thời gian tới.
(TBTCO) - Hàng chục nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đã được xác định chủ thể quản lý, nhưng một khối lượng lớn vẫn còn phải xử lý ở bước tiếp theo để đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả. Trong khi đó, yêu cầu hoàn thành xử lý trong quý II/2026 đang đến gần. Bà Trần Diệu An - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho rằng, nếu không có giải pháp đủ mạnh, đồng bộ và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, nguy cơ chậm tiến độ là rất rõ ràng.
(TBTCO) - Thị trường hơn 200 triệu người Hồi giáo tại Ấn Độ đang mở ra dư địa lớn cho hàng hóa Việt Nam, song kim ngạch xuất khẩu Halal vẫn còn khiêm tốn. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Đinh Công Hoàng - Trưởng Phòng Nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là “đòn bẩy” quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế Halal.
(TBTCO) - Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và 6 quy hoạch vùng thể hiện rõ quan điểm phát triển mới của Việt Nam trong giai đoạn tới. Những ngành động lực mới, các hành lang kinh tế chiến lược và định hướng lấy khoa học công nghệ làm trung tâm đang mở đường cho quá trình xác lập mô hình tăng trưởng của đất nước.
