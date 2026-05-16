Doanh nghiệp

Vinachem chuẩn bị ra mắt nền tảng tri thức số “Vinachem Nông nghiệp”

19:51 | 16/05/2026
(TBTCO) - Ngày 18/5/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sẽ chính thức ra mắt nền tảng “Vinachem Nông nghiệp” trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động sàn thương mại điện tử VinachemMart. Đây không chỉ là một sự kiện chuyển đổi số của doanh nghiệp, mà còn được xem như một bước đi mới của Vinachem trong hành trình đồng hành cùng nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và phát triển bền vững.
aa

Sự kiện dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện cơ quan quản lý nhà nước; các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp; hệ thống doanh nghiệp, đại lý và hộ sản xuất tiêu biểu trên cả nước; cùng đông đảo cơ quan thông tấn, báo chí. Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của nhiều đơn vị nghiên cứu, đào tạo và tổ chức chuyên môn lớn như Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Báo Nông nghiệp và Môi trường… tạo nên sự kết nối đa chiều giữa doanh nghiệp – khoa học – truyền thông – người sản xuất.

Vinachem chuẩn bị ra mắt nền tảng tri thức số “Vinachem Nông nghiệp”

Một nền tảng chia sẻ tri thức và kinh nghiệm nông nghiệp

Điểm đặc biệt của “Vinachem Nông nghiệp” nằm ở cách tiếp cận khác biệt mà Vinachem lựa chọn: Xây dựng một nền tảng thông tin mở, nơi chia sẻ tri thức, kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp canh tác nhằm hỗ trợ người nông dân tiếp cận sản xuất nông nghiệp theo hướng minh bạch, khoa học và bền vững hơn.

Trong bối cảnh người nông dân đang phải đối mặt với “ma trận” thông tin trên không gian mạng, từ kỹ thuật canh tác, lựa chọn vật tư đến các xu hướng mùa vụ, nhu cầu về một kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy và có tính ứng dụng thực tiễn ngày càng trở nên cấp thiết. Chính từ yêu cầu đó, Vinachem Nông nghiệp được xây dựng như một nền tảng thông tin đa chiều, kết nối đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhằm lan tỏa tri thức phục vụ cộng đồng nông dân.

Theo định hướng của Vinachem, nền tảng sẽ tập trung vào các nội dung thiết thực như tư vấn kỹ thuật canh tác, hướng dẫn sử dụng phân bón hiệu quả, giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, mô hình nông nghiệp xanh, kinh nghiệm chăm sóc cây trồng và các xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững. Toàn bộ nội dung sẽ được thể hiện dưới nhiều hình thức hiện đại như video thực tế, phóng sự đồng ruộng, infographic, chuyên đề phân tích và hỏi – đáp cùng chuyên gia nhằm giúp người nông dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ áp dụng hơn trong thực tế sản xuất.

Kết nối doanh nghiệp - khoa học - báo chí vì nhà nông

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là việc Vinachem công bố đội ngũ chuyên gia đồng hành cùng nền tảng “Vinachem Nông nghiệp”, gồm nhiều nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, cây trồng và dinh dưỡng đất: Ông Võ Tòng Anh - Chuyên gia lĩnh vực phân bón, Cố vấn cao cấp Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam; PGS.TS. Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; PGS.TS. Cao Việt Hà - Chuyên gia lĩnh vực nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp VN; PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ - Chủ tịch Hội đồng Khoa học; Chuyên gia lĩnh vực phân bón, Cố vấn cao cấp Công ty CP PB Bình Điền; TS. Nguyễn Đức Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ thực vật Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Ths.Phan Đức Sơn - Giám đốc Chi nhánh 1, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam.

Không dừng ở việc kết nối chuyên gia, Vinachem còn xây dựng mô hình phối hợp đa chiều giữa doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu, tổ chức chính trị – xã hội và báo chí ngành nhằm tạo nên mạng lưới hỗ trợ nông dân rộng khắp. Trong khuôn khổ chương trình, Vinachem sẽ ký kết hợp tác với Báo Nông nghiệp và Môi trường nhằm tăng cường phối hợp truyền thông, phát triển nội dung và lan tỏa các giải pháp nông nghiệp hiệu quả, bền vững tới cộng đồng người sản xuất trên cả nước.

Song song với đó là chương trình phối hợp phát triển nội dung với 12 đơn vị thành viên, những thương hiệu hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực phân bón và hóa chất nông nghiệp gồm: Bình Điền, Supe Lâm Thao, Phân bón Miền Nam, Phân lân Văn Điển, Phân lân Ninh Bình, Phân bón và Hóa chất Cần Thơ, Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP Vinachem, DAP số 2 Vinachem, Thuốc sát trùng Việt Nam và Apatit Việt Nam. Các đơn vị thành viên sẽ có chương trình ký kết với định hướng đóng góp dữ liệu thực tiễn, kinh nghiệm sản xuất và tri thức chuyên ngành phục vụ cộng đồng nông dân.

Một chương trình đáng mong đợi của ngành nông nghiệp Việt Nam

Không chỉ mang ý nghĩa ra mắt một nền tảng mới, chương trình ngày 18/5 được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý và người sản xuất trong hành trình hướng tới nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững.

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, chương trình còn lồng ghép các video giới thiệu, phóng sự thực tế và hoạt động giao lưu nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới, chuyển đổi số và đồng hành cùng người nông dân. Các tiết mục nghệ thuật do ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ cùng đoàn văn nghệ Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao biểu diễn hứa hẹn sẽ tạo nên điểm nhấn giàu cảm xúc cho sự kiện.

Nghi thức kích hoạt chính thức nền tảng “Vinachem Nông nghiệp” với sự tham gia của các chuyên gia, cơ quan chuyên môn và đại diện nhiều tổ chức trong lĩnh vực nông nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết của Vinachem trong việc sử dụng năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực của mình để đồng hành cùng nông dân và sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp quốc gia./.

Thảo Hiền
thuonghieucongluan.com.vn
Từ khóa:
Vinachem Nông nghiệp Tri thức nông nghiệp Nền tảng thông tin Kết nối chuyên gia

Dành cho bạn

Điều kiện tiên quyết của tăng trưởng tài chính trong kỷ nguyên AI

Điều kiện tiên quyết của tăng trưởng tài chính trong kỷ nguyên AI

Mở rộng cánh cửa hút vốn khi chung "ngôn ngữ" tài chính toàn cầu

Mở rộng cánh cửa hút vốn khi chung "ngôn ngữ" tài chính toàn cầu

Nhận diện lực hút vốn FDI của Nghệ An

Nhận diện lực hút vốn FDI của Nghệ An

Ngân hàng Phương Đông khẳng định không liên quan đến tiền điện tử OCB

Ngân hàng Phương Đông khẳng định không liên quan đến tiền điện tử OCB

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Thị trường tiền tệ tuần 11 - 15/5: Tỷ giá trung tâm chạm đỉnh 4 tháng, lãi suất liên ngân hàng neo vùng cao 6 - 7%

Thị trường tiền tệ tuần 11 - 15/5: Tỷ giá trung tâm chạm đỉnh 4 tháng, lãi suất liên ngân hàng neo vùng cao 6 - 7%

Đọc thêm

PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

(TBTCO) - Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025) thay đổi cách xếp hạng, lần đầu chuyển sang xếp hạng theo nhóm, vinh danh 5 địa phương dẫn đầu gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Cách tiếp cận mới này phản ánh sự thay đổi trong tư duy đánh giá, tập trung đo chất lượng điều hành và hiệu quả cải cách thực chất.
VinFast thúc đẩy chiến lược hậu mãi toàn cầu, mở rộng mạng lưới dịch vụ và đối tác quốc tế

VinFast thúc đẩy chiến lược hậu mãi toàn cầu, mở rộng mạng lưới dịch vụ và đối tác quốc tế

(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị Chủ đầu tư VinFast Toàn cầu tổ chức từ 4/5 - 10/5/2026, VinFast đã ký mới Biên bản ghi nhớ (MOU) với 29 đối tác hậu mãi tại các thị trường quốc tế. Sự kiện do VinFast tổ chức, lần đầu tiên quy tụ hơn 200 chủ đầu tư và đối tác đã, đang, và sẽ đồng hành với VinFast tại thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Kazakhstan, đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp trong chiến lược mở rộng mạng lưới dịch vụ trên toàn cầu.
Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Việt Nam khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về lỗ lũy kế đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về lỗ lũy kế đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng

(TBTCO) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản thông tin về lỗ lũy kế được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
Hải quan đối thoại tháo gỡ 21 nhóm vướng mắc của doanh nghiệp FDI

Hải quan đối thoại tháo gỡ 21 nhóm vướng mắc của doanh nghiệp FDI

(TBTCO) - Ngày 14/5/2026, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị đối thoại với Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VAFIE), tập trung giải đáp 21 nhóm vấn đề doanh nghiệp FDI quan tâm, từ thủ tục hải quan, chính sách thuế đến kiểm tra chuyên ngành, qua đó thúc đẩy cải cách, giảm chi phí tuân thủ.
Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để phát triển công nghiệp công nghệ số

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để phát triển công nghiệp công nghệ số

(TBTCO) - Khu vực kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng nhất để phát triển công nghiệp công nghệ số, còn Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, xây dựng hành lang pháp lý, quy hoạch hạ tầng công nghiệp công nghệ số, tạo lập thị trường…
Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

VinFast vừa công bố kế hoạch tái cấu trúc để tăng hiệu quả hoạt động. Ngay lập tức, dư luận xôn xao đồn đoán đây là chiêu “ve sầu thoát xác” nhằm thoái lui khỏi lĩnh vực ô tô của VinFast. Bà Thái Thị Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc VinFast đã có những chia sẻ để làm rõ hơn về chủ đề này.
Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) công bố ngày 13/5 cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt trên 18,7 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục là điểm đến được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm trong quá trình dịch chuyển, tái cấu trúc và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan lên tiếng về thủ tục khai báo thành phần hóa chất khi xuất khẩu

Hải quan lên tiếng về thủ tục khai báo thành phần hóa chất khi xuất khẩu

Vinachem chuẩn bị ra mắt nền tảng tri thức số “Vinachem Nông nghiệp”

Vinachem chuẩn bị ra mắt nền tảng tri thức số “Vinachem Nông nghiệp”

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn: Học viện Tài chính cần tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao hàng đầu đất nước

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn: Học viện Tài chính cần tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao hàng đầu đất nước

Quảng Ninh bảo đảm nguồn lực đất đai bền vững

Quảng Ninh bảo đảm nguồn lực đất đai bền vững

Chuyển đổi xanh trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển

Chuyển đổi xanh trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển

Infographics: 7.029 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: 7.029 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 4 tháng đầu năm 2026

Phát huy hiệu quả chính sách quản trị nguồn thu

Phát huy hiệu quả chính sách quản trị nguồn thu

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 16/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt biến động mạnh

Ngày 16/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt biến động mạnh

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao