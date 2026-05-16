Vinachem chuẩn bị ra mắt nền tảng tri thức số “Vinachem Nông nghiệp”

Sự kiện dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện cơ quan quản lý nhà nước; các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp; hệ thống doanh nghiệp, đại lý và hộ sản xuất tiêu biểu trên cả nước; cùng đông đảo cơ quan thông tấn, báo chí. Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của nhiều đơn vị nghiên cứu, đào tạo và tổ chức chuyên môn lớn như Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Báo Nông nghiệp và Môi trường… tạo nên sự kết nối đa chiều giữa doanh nghiệp – khoa học – truyền thông – người sản xuất.

Một nền tảng chia sẻ tri thức và kinh nghiệm nông nghiệp

Điểm đặc biệt của “Vinachem Nông nghiệp” nằm ở cách tiếp cận khác biệt mà Vinachem lựa chọn: Xây dựng một nền tảng thông tin mở, nơi chia sẻ tri thức, kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp canh tác nhằm hỗ trợ người nông dân tiếp cận sản xuất nông nghiệp theo hướng minh bạch, khoa học và bền vững hơn.

Trong bối cảnh người nông dân đang phải đối mặt với “ma trận” thông tin trên không gian mạng, từ kỹ thuật canh tác, lựa chọn vật tư đến các xu hướng mùa vụ, nhu cầu về một kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy và có tính ứng dụng thực tiễn ngày càng trở nên cấp thiết. Chính từ yêu cầu đó, Vinachem Nông nghiệp được xây dựng như một nền tảng thông tin đa chiều, kết nối đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhằm lan tỏa tri thức phục vụ cộng đồng nông dân.

Theo định hướng của Vinachem, nền tảng sẽ tập trung vào các nội dung thiết thực như tư vấn kỹ thuật canh tác, hướng dẫn sử dụng phân bón hiệu quả, giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, mô hình nông nghiệp xanh, kinh nghiệm chăm sóc cây trồng và các xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững. Toàn bộ nội dung sẽ được thể hiện dưới nhiều hình thức hiện đại như video thực tế, phóng sự đồng ruộng, infographic, chuyên đề phân tích và hỏi – đáp cùng chuyên gia nhằm giúp người nông dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ áp dụng hơn trong thực tế sản xuất.

Kết nối doanh nghiệp - khoa học - báo chí vì nhà nông

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là việc Vinachem công bố đội ngũ chuyên gia đồng hành cùng nền tảng “Vinachem Nông nghiệp”, gồm nhiều nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, cây trồng và dinh dưỡng đất: Ông Võ Tòng Anh - Chuyên gia lĩnh vực phân bón, Cố vấn cao cấp Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam; PGS.TS. Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; PGS.TS. Cao Việt Hà - Chuyên gia lĩnh vực nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp VN; PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ - Chủ tịch Hội đồng Khoa học; Chuyên gia lĩnh vực phân bón, Cố vấn cao cấp Công ty CP PB Bình Điền; TS. Nguyễn Đức Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ thực vật Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Ths.Phan Đức Sơn - Giám đốc Chi nhánh 1, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam.

Không dừng ở việc kết nối chuyên gia, Vinachem còn xây dựng mô hình phối hợp đa chiều giữa doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu, tổ chức chính trị – xã hội và báo chí ngành nhằm tạo nên mạng lưới hỗ trợ nông dân rộng khắp. Trong khuôn khổ chương trình, Vinachem sẽ ký kết hợp tác với Báo Nông nghiệp và Môi trường nhằm tăng cường phối hợp truyền thông, phát triển nội dung và lan tỏa các giải pháp nông nghiệp hiệu quả, bền vững tới cộng đồng người sản xuất trên cả nước.

Song song với đó là chương trình phối hợp phát triển nội dung với 12 đơn vị thành viên, những thương hiệu hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực phân bón và hóa chất nông nghiệp gồm: Bình Điền, Supe Lâm Thao, Phân bón Miền Nam, Phân lân Văn Điển, Phân lân Ninh Bình, Phân bón và Hóa chất Cần Thơ, Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP Vinachem, DAP số 2 Vinachem, Thuốc sát trùng Việt Nam và Apatit Việt Nam. Các đơn vị thành viên sẽ có chương trình ký kết với định hướng đóng góp dữ liệu thực tiễn, kinh nghiệm sản xuất và tri thức chuyên ngành phục vụ cộng đồng nông dân.

Một chương trình đáng mong đợi của ngành nông nghiệp Việt Nam

Không chỉ mang ý nghĩa ra mắt một nền tảng mới, chương trình ngày 18/5 được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý và người sản xuất trong hành trình hướng tới nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững.

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, chương trình còn lồng ghép các video giới thiệu, phóng sự thực tế và hoạt động giao lưu nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới, chuyển đổi số và đồng hành cùng người nông dân. Các tiết mục nghệ thuật do ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ cùng đoàn văn nghệ Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao biểu diễn hứa hẹn sẽ tạo nên điểm nhấn giàu cảm xúc cho sự kiện.

Nghi thức kích hoạt chính thức nền tảng “Vinachem Nông nghiệp” với sự tham gia của các chuyên gia, cơ quan chuyên môn và đại diện nhiều tổ chức trong lĩnh vực nông nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết của Vinachem trong việc sử dụng năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực của mình để đồng hành cùng nông dân và sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp quốc gia./.