Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 14/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.126 đồng, tăng 3 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng.

Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.869,7 - 26.382,3 VND/USD.

Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND quanh 26.370 - 26.400 đồng, nhích tăng 40 đồng hai chiều so với phiên trước đó và thu hẹp đáng kể chiều bán ra so với các ngân hàng thương mại.

Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD biến động phân hóa nhẹ. Trong đó, giá bán ra tại phần lớn ngân hàng giữ nguyên quanh 26.379 VND/USD, bám sát mức tỷ giá trung tâm phiên trước, trong khi giá mua vào chủ yếu được điều chỉnh tăng. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.099 - 26.379 VND/USD, không đổi so với phiên trước. Trong khi đó, BIDV giảm 10 đồng chiều mua vào xuống 26.129 VND/USD, trong khi Eximbank, VIB và Techcombank cùng tăng 20 đồng chiều mua vào, lần lượt lên 26.130 VND/USD, 26.140 VND/USD và 26.153 VND/USD. HSBC tăng 15 đồng lên 26.189 VND/USD, còn Sacombank tăng 8 đồng lên 26.219 VND/USD.

Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 13/5 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC, Techcombank như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với đồng EUR, xu hướng điều chỉnh giảm chiếm ưu thế tại nhiều ngân hàng. Vietcombank giảm 44 đồng chiều mua vào và giảm 46 đồng chiều bán ra, xuống còn 30.113 - 31.701 VND/EUR. BIDV giảm 43 đồng chiều mua vào và giảm 40 đồng chiều bán ra, còn 30.437 - 31.754 VND/EUR. HSBC giảm mạnh 56 đồng chiều mua vào và giảm 67 đồng chiều bán ra, xuống 30.234 - 31.394 VND/EUR. Sacombank ghi nhận mức giảm mạnh nhất, giảm 91 đồng chiều mua vào và giảm 92 đồng chiều bán ra, còn 30.389 - 32.144 VND/EUR.

Với đồng bảng Anh (GBP), diễn biến phân hóa rõ hơn giữa các ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP giảm 107 đồng chiều mua vào và giảm 112 đồng chiều bán ra, xuống còn 34.728 - 36.202 VND/GBP. HSBC giảm mạnh 119 đồng chiều mua vào và giảm 134 đồng chiều bán ra, còn 34.687 - 36.060 VND/GBP. Ngược lại, BIDV tăng 20 đồng chiều mua vào và tăng 34 đồng chiều bán ra, lên 35.110 - 36.237 VND/GBP.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 98,46 điểm, giảm 0,07%, nhưng phục hồi đáng kể so với các phiên gần đây. Theo đó, tỷ giá USD/EUR hiện ở mức 0,8535, giảm 0,03%, cho thấy đồng euro nhích lên nhẹ so với đồng USD. Trong khi đó, tỷ giá USD/GBP giảm 0,05% xuống 0,7391. Ở chiều ngược lại, USD/JPY tăng 0,03% lên 157,89, cho thấy đồng USD vẫn duy trì sức mạnh nhất định so với đồng yên Nhật.

Thượng viện Mỹ đã xác nhận ông Kevin Warsh giữ chức Chủ tịch Fed vào ngày thứ Tư, đưa luật sư kiêm nhà tài chính 56 tuổi này lên lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Mỹ trong bối cảnh lạm phát đang có dấu hiệu gia tăng trở lại. Ông Warsh sẽ tiếp quản vị trí từ Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch vào thứ Sáu, nhưng vẫn tiếp tục ở lại với vai trò thành viên Hội đồng Thống đốc.

Đồng USD cũng phục hồi trong phiên thứ Tư khi nhà đầu tư vừa theo dõi sát chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa phản ứng với loạt dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, qua đó củng cố kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn.