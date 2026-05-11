Bất động sản

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Khánh Linh

13:43 | 11/05/2026
(TBTCO) - Sáng 11/5, tại kỳ họp chuyên đề thứ hai, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - một trong những dự án hạ tầng, đô thị và cảnh quan quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô.
Dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên “trục xương sống” phát triển mới dọc hai bên sông Hồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị hiện đại, nâng tầm diện mạo trung tâm Hà Nội theo định hướng phát triển bền vững trong nhiều thập niên tới.

Theo UBND TP. Hà Nội, dự án phù hợp với định hướng tại Nghị quyết 15-NQ/TW năm 2022 và Nghị quyết 02-NQ/TW năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, đồng thời bám sát Quy hoạch tổng thể Hà Nội với tầm nhìn 100 năm.

Dự án sẽ triển khai tại nhiều xã, phường ven sông Hồng như Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Với chủ trương mới, dự án trên chỉ đi qua 16 xã, phường thay vì 19 xã, phường như chủ trương được thông qua vào cuối năm 2025. Phường Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng sẽ không còn nằm trong phạm vi dự án đi qua.

Tổng diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 11.418ha, bao gồm hệ thống đại lộ cảnh quan, công viên sinh thái - vui chơi giải trí, khu đô thị mới, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật. Dự án được chia thành 5 nhóm với 18 dự án thành phần.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình tại kỳ họp.

Trong đó, nổi bật là hai tuyến đại lộ cảnh quan chạy dọc hai bên sông Hồng: Tuyến hữu Hồng dài khoảng 45,35km. Tuyến tả Hồng dài khoảng 35km.

Bên cạnh hệ thống giao thông, Hà Nội sẽ đầu tư hàng loạt công viên quy mô lớn ven sông như công viên Tráng Việt hơn 1.100ha, công viên Tàm Xá gần 400ha, công viên Long Biên - Cự Khối khoảng 472ha cùng nhiều công viên sinh thái tại Ngọc Thụy, Ô Diên, Liên Mạc - Thượng Cát - Phú Thượng, Lĩnh Nam và khu vực phía Nam thành phố.

Dự án cũng bao gồm các hạng mục kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông với tổng chiều dài hơn 64km nhằm tăng khả năng chống lũ, ổn định dòng chảy và cải thiện cảnh quan đô thị ven sông.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ phát triển các khu đô thị định cư và tái thiết đô thị tại Long Biên, Lĩnh Nam và làng nghề Bát Tràng nhằm phục vụ tái định cư, chỉnh trang đô thị và phát triển không gian sống mới cho người dân khu vực ven sông.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn dự án lên tới khoảng 736.963 tỷ đồng; giảm khoảng 118.000 tỷ đồng so với chủ trương cũ. Thời gian triển khai dự kiến từ năm 2026 - 2038.

Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố ưu tiên đầu tư các hạng mục trọng điểm như: Hai tuyến đại lộ cảnh quan ven sông Hồng; hệ thống kè và chỉnh trị lòng sông; một số công viên trọng điểm như Phú Thượng và Hồng Hà; các khu đô thị định cư tại Lĩnh Nam và Long Biên; các dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được triển khai và hoàn thiện trong giai đoạn 2030-2038.

Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn TP Hà Nội do Liên danh Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư. Loại hợp đồng dự án là Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất.

Khi hoàn thành, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội, kết nối giao thông - sinh thái - đô thị hiện đại hai bên bờ sông, đồng thời hình thành biểu tượng cảnh quan mới của Thủ đô trong tương lai./.

Trước đó, ngày 6/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng TP. Hà Nội thống nhất từng bước di dời, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng nhằm tái thiết đồng bộ không gian hai bên sông. Kết luận được đưa ra sau cuộc làm việc ngày 6/5 giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với UBND TP. Hà Nội về tính toán thủy lực, an toàn thoát lũ đoạn sông Hồng triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
(TBTCO) - Chiều 9/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra thực địa về công tác quản lý vận hành, khai thác, thẻ vé liên thông tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao (Nhổn - Cầu Giấy); công tác tổ chức thi công tại ga ngầm S12 (tuyến 3.1) thuộc Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.
(TBTCO) - Các dự án tồn đọng, dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định hoặc vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư, về quản lý, sử dụng đất trước năm 2025 sẽ được tháo gỡ vướng mắc theo cơ chế đặc thù.
(TBTCO) - Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chuyển mình quan trọng trong năm 2026. Sau một giai đoạn phát triển nóng và dàn trải, các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc phân khúc này cần được đặt đúng vai trò để tìm lại vị thế vốn có. Sự khác biệt giữa mô hình "đúng vai trò" và phát triển dàn trải hiện nay chính là chìa khóa cho sự hồi phục bền vững.
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình HĐND TP. Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian Quốc lộ 1A theo phương thức đối tác công tư (PPP), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao cầu Giẽ, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 162.000 tỷ đồng.
(TBTCO) - Theo báo cáo cập nhật kế hoạch kinh doanh ngành bất động sản năm 2026 của S&I Ratings, các doanh nghiệp bất động sản niêm yết đang cho thấy sự phân hóa khá rõ trong chiến lược tăng trưởng. Dù doanh thu kế hoạch trung bình toàn ngành dự kiến tăng mạnh khoảng 84%, lợi nhuận sau thuế chỉ tăng khoảng 37%, phản ánh áp lực biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp.
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương mở cao điểm triển khai từ nay đến hết tháng 6/2026, bảo đảm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.
(TBTCO) - Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô là một trong số ít các công trình giao thông được đưa vào Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.
(TBTCO) - Ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
