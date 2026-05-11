Dự kiến khởi công Khu công nghiệp VSIP Huế vào quý IV/2026

Đại diện Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi - chủ đầu tư Khu công nghiệp (KCN) VSIP Huế cho hay, doanh nghiệp đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 TP. Huế, UBND 2 xã Hưng Lộc và Lộc An cùng các đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục giải phóng mặt bằng dự án tại Huế theo lộ trình và đáp ứng tiến độ. Theo đó, sau khi các địa phương bàn giao tim mốc, ranh giới, trong năm 2026 và 10 tháng năm 2027, sẽ hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 315,1 ha.

Trước mắt, từ nay đến ngày 30/6/2026 sẽ hoàn thành khoảng 100 ha, đảm bảo các điều kiện khởi công xây dựng dự án KCN VSIP Huế vào quý IV/2026; đến ngày 30/10/2027, tiếp tục bồi thường, GPMB thêm 215,1 ha.

“Nếu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 TP. Huế triển khai hoàn thành công tác bồi thường sớm hơn kế hoạch, Tập đoàn VSIP sẽ đảm bảo bố trí đủ vốn, kịp thời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân theo phương án được phê duyệt” - đại diện chủ đầu tư cam kết.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 TP. Huế, nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, Ban cùng với các cơ quan chuyên môn 2 xã xây dựng các phương án thu hồi đất, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tổ chức họp với người dân, phổ biến chủ trương, tiếp nhận ý kiến của người dân có đất trong khu vực bị thu hồi.

Dự án KCN VSIP Huế có tổng vốn đầu tư khoảng 3.075 tỷ đồng; trong đó, phần thực hiện xây dựng hạ tầng khoảng 2.540 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 530 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền. Mục tiêu của KCN là tạo quỹ đất công nghiệp với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút mạnh dòng vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đây cũng là KCN được xây dựng theo mô hình KCN xanh - thông minh - bền vững. Các lĩnh vực thu hút đầu tư gồm: sản xuất công nghệ sạch, điện tử, chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành công nghệ cao phù hợp với xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, VSIP đã và đang hoàn thành đầu tư, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các KCN tại Quảng Ngãi với VSIP I và II, VSIP Nghệ An và Becamex VSIP Gia Lai./.