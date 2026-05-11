Dự kiến khởi công Khu công nghiệp VSIP Huế vào quý IV/2026

Hà Minh

12:46 | 11/05/2026
(TBTCO) - Chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Huế đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tiến hành thủ tục giải phóng mặt bằng dự án theo các mốc tiến độ cụ thể, hướng đến khởi công khu công nghiệp này vào quý IV/2026.
Đại diện Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi - chủ đầu tư Khu công nghiệp (KCN) VSIP Huế cho hay, doanh nghiệp đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 TP. Huế, UBND 2 xã Hưng Lộc và Lộc An cùng các đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục giải phóng mặt bằng dự án tại Huế theo lộ trình và đáp ứng tiến độ. Theo đó, sau khi các địa phương bàn giao tim mốc, ranh giới, trong năm 2026 và 10 tháng năm 2027, sẽ hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 315,1 ha.

Trước mắt, từ nay đến ngày 30/6/2026 sẽ hoàn thành khoảng 100 ha, đảm bảo các điều kiện khởi công xây dựng dự án KCN VSIP Huế vào quý IV/2026; đến ngày 30/10/2027, tiếp tục bồi thường, GPMB thêm 215,1 ha.

“Nếu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 TP. Huế triển khai hoàn thành công tác bồi thường sớm hơn kế hoạch, Tập đoàn VSIP sẽ đảm bảo bố trí đủ vốn, kịp thời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân theo phương án được phê duyệt” - đại diện chủ đầu tư cam kết.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 TP. Huế, nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, Ban cùng với các cơ quan chuyên môn 2 xã xây dựng các phương án thu hồi đất, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tổ chức họp với người dân, phổ biến chủ trương, tiếp nhận ý kiến của người dân có đất trong khu vực bị thu hồi.

Dự án KCN VSIP Huế có tổng vốn đầu tư khoảng 3.075 tỷ đồng; trong đó, phần thực hiện xây dựng hạ tầng khoảng 2.540 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 530 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền. Mục tiêu của KCN là tạo quỹ đất công nghiệp với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút mạnh dòng vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đây cũng là KCN được xây dựng theo mô hình KCN xanh - thông minh - bền vững. Các lĩnh vực thu hút đầu tư gồm: sản xuất công nghệ sạch, điện tử, chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành công nghệ cao phù hợp với xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, VSIP đã và đang hoàn thành đầu tư, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các KCN tại Quảng Ngãi với VSIP I và II, VSIP Nghệ An và Becamex VSIP Gia Lai./.

(TBTCO) - Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tại Quảng Ninh đang tăng mạnh, nhất là trong bối cảnh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp và đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026.
(TBTCO) - Gia Lai đang thúc tiến độ chuẩn bị khởi công hàng loạt dự án đầu tư ngoài ngân sách trong các tháng 5, 6 và 7/2026, trải rộng từ khu đô thị, hạ tầng công nghiệp, năng lượng đến nông nghiệp công nghệ cao và du lịch nghỉ dưỡng.
(TBTCO) - Việt Nam và Indonesia đang củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio chia sẻ về triển vọng hợp tác và góc nhìn về hành trình phát triển của Việt Nam trong những thập niên qua.
(TBTCO) - Việt Nam và Singapore đang đẩy mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh có bài viết riêng cho Báo Tài chính - Đầu tư về triển vọng hợp tác giữa hai nước trong năm 2026, với trọng tâm là tăng cường hợp tác kinh tế.
(TBTCO) - Tại Diễn đàn Hợp tác thương mại - đầu tư - du lịch Việt Nam - Sri Lanka, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả hơn, hướng tới khai thác tối đa tiềm năng về thương mại, logistics.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 328.113 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 53.899 tỷ đồng; xuất khẩu tăng 4,3%; nhập khẩu tăng 8,1%… là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026.
Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của Gia Lai, là đầu mối giao thương với Campuchia và Lào. Tỉnh đang gấp rút triển khai các quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư trong thời gian tới.
(TBTCO) - Ngày 8/5, tại Hà Nội, Cơ quan thương mại thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Đường sắt và Giao thông đô thị Việt Nam - Pháp 2026, với sự tham dự của phái đoàn 15 doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực đường sắt, nhằm trao đổi về định hướng phát triển hạ tầng đường sắt của Việt Nam, cũng như cơ hội hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.
