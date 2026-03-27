Đầu tư

VSIP dự kiến mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam

Hà My

16:32 | 27/03/2026
(TBTCO) - Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết, VSIP đang hướng tới sớm mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam.
aa

Đây là thông tin được Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh chia sẻ trong buổi tiếp Đại sứ của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, tại Hà Nội, ngày 26/3, nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Điểm sáng nổi bật của đầu tư của Singapore tại Việt Nam

Đại sứ cho biết, Singapore hiện là một trong những nhà đầu tư và đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Với sự hiện diện mạnh mẽ của nhiều tập đoàn lớn, quan hệ kinh tế giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin và mở rộng không gian hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.

Đại sứ Rajpal Singh nhấn mạnh, một điểm sáng nổi bật trong đầu tư của Singapore tại Việt Nam là Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore (VSIP).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi, ngày 12/3. Ảnh: VGP

Được thành lập từ năm 1996 trên cơ sở liên doanh giữa Sembcorp Industries - tập đoàn hàng đầu Singapore - và Tổng Công ty Becamex IDC (Việt Nam). Sau ba thập kỷ phát triển, VSIP đã mở rộng mạng lưới lên hơn 20 khu công nghiệp trên cả nước, với tổng quỹ đất được cấp phép khoảng 12.000ha. Các khu công nghiệp này đã thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký trên 23 tỷ USD, đồng thời tạo việc làm cho hơn 320.000 lao động.

Mới đây, vào tháng 2/2026, VSIP đã khởi công dự án Khu công nghiệp Hải Long (VSIP Nam Định) giai đoạn 1 tại xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. Dự án có quy mô khoảng 180ha, với tổng vốn đầu tư hơn 2.249 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn các xã Giao Bình và Giao Hưng. Theo kế hoạch, toàn bộ hệ thống hạ tầng sẽ được hoàn thiện vào quý IV/2027.

“Hiện nay, tại Việt Nam có 22 khu công nghiệp VSIP trải dài cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. VSIP là mô hình đầu tư rất thành công của Singapore tại Việt Nam” - Đại sứ Rajpal Singh khẳng định.

Đại sứ cho biết, năm nay là năm kỷ niệm 30 năm VSIP có mặt tại Việt Nam và VSIP đang hướng đến mở rộng lên con số 30 khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Bộ Tài chính trong việc mở rộng VSIP.

Tạo thuận lợi thể chế, hỗ trợ VSIP mở rộng quy mô

Cũng theo Đại sứ Rajpal Singh, VSIP đang hướng đến mô hình 2.0, là mô hình đời mới. Những yếu tố liên quan đến kinh tế số, phát triển bền vững và công nghệ mới sẽ được hiện diện ở VSIP 2.0.

Đại sứ cho biết: “Năm 2026 là năm kỷ niệm 30 năm của VSIP tại Việt Nam, cũng có nghĩa là những VSIP “đời đầu” đang đến nửa cuối của hợp đồng thuê đất 50 năm tại Việt Nam. Những khu công nghiệp này muốn tiến lên mô hình 2.0 thì sẽ cần thêm thời gian, cần gia hạn hợp đồng thuê đất. Tôi rất mong nhận sự hỗ trợ của Bộ Tài chính trong việc gia hạn thuê đất của các dự án VSIP tại Việt Nam”.

Khẳng định nỗ lực tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư FDI, trong đó có nhà đầu tư Singapore, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, về vấn đề tháo gỡ khó khăn cho VSIP, Bộ Tài chính rất tích cực báo cáo các cấp có thẩm quyền tháo gỡ về mặt thể chế, để từ đó tạo điều kiện cho các địa phương có thể gia hạn thời hạn thuê đất cho VSIP.

Bộ trưởng khẳng định: “Đến giờ phút này, mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi”.

Ngoài ra, liên quan đến giải quyết các vấn đề tồn đọng khác, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, việc tháo gỡ những tồn đọng cho các dự án là ưu tiên hàng đầu của Bộ Tài chính và Chính phủ Việt Nam.

“Nếu có bất cứ khó khăn, vướng mắc nào thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính thì Bộ sẽ kịp thời xem xét giải quyết. Đối với các vấn đề thuộc trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương, Bộ Tài chính sẽ có sự phối hợp hết sức kịp thời trong việc xem xét nghiêm túc những vấn đề tồn đọng theo phản ánh của các doanh nghiệp” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Singapore tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu, thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu về tổng vốn đăng ký tại Việt Nam.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, trong năm 2025, Singapore dẫn đầu các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 9,39 tỷ USD, chiếm 24,45% tổng vốn đầu tư. Trong 2 tháng đầu năm 2026, Singapore đứng thứ hai với 1,9 tỷ USD, chiếm 31,5% tổng vốn đầu tư, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước./.

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Singapore đạt gần 40 tỷ SGD, tăng 26,2% so với năm 2024. Xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá, đạt 13,1 tỷ SGD, tăng mạnh 53,2% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Singapore đạt 26,8 tỷ SGD, tăng 16,1%.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Đại sứ Singapore, thúc đẩy hợp tác kinh tế - tài chính

Nguồn thu ngành Thuế thực hiện góp phần quan trọng vào phát triển đất nước

Sẽ công bố số liệu Tổng Điều tra kinh tế năm 2026 sớm 7 tháng so với kế hoạch

Khối ngoại thu hẹp bán ròng, gom thêm cổ phiếu Hòa Phát

Chứng khoán ngày 27/3: Nhóm bất động sản thu hút dòng tiền, VN-Index tiếp tục nhịp phục hồi tích cực

Tuyên Quang: Hải quan Thanh Thủy củng cố “phòng tuyến nhân dân” chống buôn lậu

"Big 4" dự kiến bơm thêm 1 triệu tỷ đồng, giữ ổn định lãi suất vẫn là thách thức

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Tập đoàn HSBC về huy động vốn quốc tế, nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Kho bạc Nhà nước tiếp tục cảnh báo mạo danh lừa đảo chuyển tiền qua mạng xã hội

Thu hút FDI: Giữ “đà” trong biến động, hướng tới chất lượng và công nghệ cao

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất định, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang có xu hướng dịch chuyển chậm lại và chọn lọc hơn. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì được sức hấp dẫn đáng kể, không chỉ ở quy mô dòng vốn mà còn ở chất lượng và cấu trúc đầu tư. Những diễn biến trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 cho thấy rõ hơn vị thế của Việt Nam trong bản đồ đầu tư quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về chiến lược thu hút FDI trong giai đoạn tới.
Thiết lập cơ chế giám sát và chuẩn vận hành cho thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Thị trường tài sản mã hóa minh bạch sẽ không thể hình thành nếu thiếu sự tham gia đồng bộ của các chủ thể. Trong đó, nhà đầu tư cần được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng trước khi tham gia, các sàn giao dịch phải xây dựng quy trình vận hành minh bạch, kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu, còn cơ quan quản lý cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài sản số.
Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”

(TBTCO) - Việc đánh giá vùng trời và phương thức bay tổng thể các sân bay trong khu vực là hai bài toán khó cần sớm có lời giải phù hợp để Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Nâng cấp nền tảng công nghệ, Báo Tài chính - Đầu tư tiến vào chặng đường phát triển mạnh mẽ

(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), Thứ trưởng Trần Quốc Phương tin tưởng với bề dày truyền thống đã được xây dựng và phát triển qua nhiều năm của ba cơ quan báo chí tiền thân, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính và vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nga

Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

(TBTCO) - Theo các chuyên gia, doanh nghiệp Việt đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới, khi chuỗi cung ứng đảo chiều và “luật chơi” thị trường thay đổi nhanh chóng. Lợi thế giá rẻ không còn mang tính quyết định, trong khi áp lực từ địa chính trị, tiêu chuẩn xanh và yêu cầu chuỗi cung ứng buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc nhanh hơn, sâu hơn và thực chất hơn.
EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026: Định vị Việt Nam cho làn sóng đầu tư châu Âu tiếp theo

(TBTCO) - Trong bối cảnh các cam kết đầu tư trị giá hàng tỷ EUR đang là tâm điểm tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam - Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu tổ chức ngày 24/3 tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã chính thức ra mắt ấn bản thứ 17 của Sách Trắng. Ấn phẩm thường niên này đóng vai trò là công cụ chiến lược nhằm hỗ trợ việc triển khai hiệu quả và bền vững các dòng vốn đầu tư quy mô lớn từ châu Âu vào Việt Nam.
Việt Nam - EU mở rộng hợp tác chiến lược, đón dòng vốn 560 triệu EUR cho hạ tầng và tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Sáng 24/3 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam quy tụ khoảng 500 đại biểu cấp cao hai bên, diễn ra trong bối cảnh quan hệ vừa nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Sự kiện ghi nhận gói đầu tư hơn 560 triệu EUR, mở rộng hợp tác trong giao thông hiện đại, năng lượng sạch và các động lực tăng trưởng mới.
Khối ngoại thu hẹp bán ròng, gom thêm cổ phiếu Hòa Phát

Chứng khoán ngày 27/3: Nhóm bất động sản thu hút dòng tiền, VN-Index tiếp tục nhịp phục hồi tích cực

Tuyên Quang: Hải quan Thanh Thủy củng cố “phòng tuyến nhân dân” chống buôn lậu

"Big 4" dự kiến bơm thêm 1 triệu tỷ đồng, giữ ổn định lãi suất vẫn là thách thức

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Tập đoàn HSBC về huy động vốn quốc tế, nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Kho bạc Nhà nước tiếp tục cảnh báo mạo danh lừa đảo chuyển tiền qua mạng xã hội

