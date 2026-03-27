VSIP dự kiến mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam

Đây là thông tin được Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh chia sẻ trong buổi tiếp Đại sứ của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, tại Hà Nội, ngày 26/3, nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Điểm sáng nổi bật của đầu tư của Singapore tại Việt Nam

Đại sứ cho biết, Singapore hiện là một trong những nhà đầu tư và đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Với sự hiện diện mạnh mẽ của nhiều tập đoàn lớn, quan hệ kinh tế giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin và mở rộng không gian hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.

Đại sứ Rajpal Singh nhấn mạnh, một điểm sáng nổi bật trong đầu tư của Singapore tại Việt Nam là Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore (VSIP).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi, ngày 12/3. Ảnh: VGP

Được thành lập từ năm 1996 trên cơ sở liên doanh giữa Sembcorp Industries - tập đoàn hàng đầu Singapore - và Tổng Công ty Becamex IDC (Việt Nam). Sau ba thập kỷ phát triển, VSIP đã mở rộng mạng lưới lên hơn 20 khu công nghiệp trên cả nước, với tổng quỹ đất được cấp phép khoảng 12.000ha. Các khu công nghiệp này đã thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký trên 23 tỷ USD, đồng thời tạo việc làm cho hơn 320.000 lao động.

Mới đây, vào tháng 2/2026, VSIP đã khởi công dự án Khu công nghiệp Hải Long (VSIP Nam Định) giai đoạn 1 tại xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. Dự án có quy mô khoảng 180ha, với tổng vốn đầu tư hơn 2.249 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn các xã Giao Bình và Giao Hưng. Theo kế hoạch, toàn bộ hệ thống hạ tầng sẽ được hoàn thiện vào quý IV/2027.

“Hiện nay, tại Việt Nam có 22 khu công nghiệp VSIP trải dài cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. VSIP là mô hình đầu tư rất thành công của Singapore tại Việt Nam” - Đại sứ Rajpal Singh khẳng định.

Đại sứ cho biết, năm nay là năm kỷ niệm 30 năm VSIP có mặt tại Việt Nam và VSIP đang hướng đến mở rộng lên con số 30 khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Bộ Tài chính trong việc mở rộng VSIP.

Tạo thuận lợi thể chế, hỗ trợ VSIP mở rộng quy mô

Cũng theo Đại sứ Rajpal Singh, VSIP đang hướng đến mô hình 2.0, là mô hình đời mới. Những yếu tố liên quan đến kinh tế số, phát triển bền vững và công nghệ mới sẽ được hiện diện ở VSIP 2.0.

Đại sứ cho biết: “Năm 2026 là năm kỷ niệm 30 năm của VSIP tại Việt Nam, cũng có nghĩa là những VSIP “đời đầu” đang đến nửa cuối của hợp đồng thuê đất 50 năm tại Việt Nam. Những khu công nghiệp này muốn tiến lên mô hình 2.0 thì sẽ cần thêm thời gian, cần gia hạn hợp đồng thuê đất. Tôi rất mong nhận sự hỗ trợ của Bộ Tài chính trong việc gia hạn thuê đất của các dự án VSIP tại Việt Nam”.

Khẳng định nỗ lực tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư FDI, trong đó có nhà đầu tư Singapore, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, về vấn đề tháo gỡ khó khăn cho VSIP, Bộ Tài chính rất tích cực báo cáo các cấp có thẩm quyền tháo gỡ về mặt thể chế, để từ đó tạo điều kiện cho các địa phương có thể gia hạn thời hạn thuê đất cho VSIP.

Bộ trưởng khẳng định: “Đến giờ phút này, mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi”.

Ngoài ra, liên quan đến giải quyết các vấn đề tồn đọng khác, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, việc tháo gỡ những tồn đọng cho các dự án là ưu tiên hàng đầu của Bộ Tài chính và Chính phủ Việt Nam.

“Nếu có bất cứ khó khăn, vướng mắc nào thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính thì Bộ sẽ kịp thời xem xét giải quyết. Đối với các vấn đề thuộc trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương, Bộ Tài chính sẽ có sự phối hợp hết sức kịp thời trong việc xem xét nghiêm túc những vấn đề tồn đọng theo phản ánh của các doanh nghiệp” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Singapore tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu, thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu về tổng vốn đăng ký tại Việt Nam.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, trong năm 2025, Singapore dẫn đầu các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 9,39 tỷ USD, chiếm 24,45% tổng vốn đầu tư. Trong 2 tháng đầu năm 2026, Singapore đứng thứ hai với 1,9 tỷ USD, chiếm 31,5% tổng vốn đầu tư, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước./.