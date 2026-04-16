Đầu tư

Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài

Mai Lâm

[email protected]
14:37 | 16/04/2026
(TBTCO) - Trong buổi điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 16/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Singapore.
aa

Tại cuộc điện đàm, chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả.

Cảm ơn Thủ tướng Lawrence Wong đã gửi thư và điện đàm chúc mừng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chia sẻ, Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Singapore.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế; mở rộng và nâng cấp mạng lưới các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao.

Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ nhất trí cao các đánh giá và đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, khẳng định Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất; nhấn mạnh mong muốn tăng cường trao đổi cấp cao, hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực khác, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.

Thủ tướng Lawrence Wong cũng cho biết Singapore sẽ nâng tổng số VSIP tại Việt Nam lên 30 khu công nghiệp năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm dự án thành công này hiện diện ở Việt Nam.

Đồng thời, cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược thông qua ký kết các thỏa thuận mới về đào tạo cán bộ và mở rộng Chương trình Hợp tác phát triển Singapore tới các địa phương của Việt Nam.

Thủ tướng Singapore bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ và mong muốn tạo đột phá trong các lĩnh vực mới như trao đổi tín chỉ carbon, hợp tác bảo đảm an ninh lương thực.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế trao đổi thường niên giữa hai Thủ tướng; sớm triển khai cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền năm 2026; hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng.

Hai bên khẳng định dành ưu tiên, nguồn lực trong triển khai hiệu quả Chương trình hành động về Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025 - 2030. Hai bên cũng nhất trí khả năng ký kết Hiệp định liên chính phủ về việc mua bán điện phát thải carbon thấp xuyên biên giới, tạo khuôn khổ pháp lý, bảo đảm triển khai thành công dự án xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore.

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác ASEAN, phối hợp chặt chẽ trong năm 2027 khi Singapore là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đăng cai APEC; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia, ủng hộ việc xây dựng xây dựng, vận hành và quản trị Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Trung tâm Tính toán hiệu năng cao và Trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, thực chất./.

Quảng Ninh hợp tác với Hoa Kỳ phát triển cảng Con Ong - Hòn Nét

(TBTCO) - Ngày 16/4, tại Quảng Ninh, đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược cảng Con Ong - Hòn Nét và sáng kiến hàng hải Quảng Ninh giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh với Viện Hàng hải Đông Bắc (NMI, Hoa Kỳ).
Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại

(TBTCO) - Chiều 15/4/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, thống nhất thúc đẩy hợp tác thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững và hướng tới mục tiêu kim ngạch 500 tỷ USD trong thời gian tới.
Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

(TBTCO) - Theo Báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý I/2026 được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ngày 15/4, sức hút dài hạn của Việt Nam vẫn được bảo toàn. Việt Nam vẫn là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Quyết liệt tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

(TBTCO) - Chiều 15/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp quan trọng với các Ban Chỉ đạo nhằm rà soát tiến độ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng

(TBTCO) - Ngày 15/4, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng '0' châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.
VIMC sẽ là nhà đầu tư siêu Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(TBTCO) - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) sẽ tham gia đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ mở rộng hạ tầng cảng biển, logistics nhằm nâng cao năng lực khai thác, năng lực cạnh tranh để mở đầu giai đoạn 2026 - 2030 với khát vọng bứt phá, phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế.
Ký Nghị định thư bưởi, chanh sang Trung Quốc

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, ngày 15/4/2026 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), trong khuôn khổ chuyến thăm Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chính thức ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc

(TBTCO) - Bộ Tài chính và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp tổ chức Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.
