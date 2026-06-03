Thị trường

Ngày 3/6: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét trên các sàn giao dịch chủ chốt

06:18 | 03/06/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (3/6) phân hóa rõ nét trên các sàn giao dịch chủ chốt. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 7 tại Trung Quốc và Singapore tăng, ngược lại giá tại Nhật Bản điều chỉnh giảm. Trong nước, các doanh nghiệp lớn vẫn giữ nguyên giá thu mua mủ cao su.
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Ngày 3/6: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét trên các sàn giao dịch chủ chốt
Giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp trong nước hôm nay giữ nguyên. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 7 tại Trung Quốc tăng 0,7% (130 Nhân dân tệ) lên mức 17.885 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 7 giảm 0,5% (2 Yên) về mức 407.2 yên/kg.

Ở Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 đi ngang mức 87 Baht/kg.

Trên Sàn Sicom - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 ở mức 229,8 US cent/kg, tăng 0,2% so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch, hợp đồng cao su giao tháng 10 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) của Nhật Bản giảm 1,18%, xuống còn 417,1 Yên/kg (tương đương 2,62 USD/kg).

Trái ngược với diễn biến tại Nhật Bản, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 0,79%, đạt 17.945 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.651,53 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 6, loại cao su tổng hợp được giao dịch sôi động nhất trên SHFE tăng mạnh 2,8% lên 14.845 Nhân dân tệ/tấn.

Giá dầu thế giới tăng hơn 2% trong phiên đầu tuần có tác động đáng kể đến thị trường cao su tự nhiên, bởi loại hàng hóa này cạnh tranh trực tiếp với cao su tổng hợp.

Các chuyên gia cho rằng, trong ngắn hạn, giá cao su sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ biến động địa chính trị, xu hướng giá dầu và diễn biến nguồn cung tại các quốc gia sản xuất lớn ở châu Á. Những yếu tố này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng thị trường trong những tuần tới.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định ở vùng cao. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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