UOB đẩy mạnh kết nối dòng vốn quốc tế, nghiên cứu tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Thông tin từ Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Wee Ee Cheong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc UOB, nhằm thảo luận về cam kết đồng hành lâu dài của ngân hàng đối với quá trình tăng trưởng và hội nhập khu vực của Việt Nam.

Theo đó, UOB đã tích cực thúc đẩy dòng vốn FDI vào Việt Nam, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng ra quốc tế. Kể từ năm 2020, Bộ phận Tư vấn FDI của ngân hàng đã hỗ trợ hơn 400 doanh nghiệp mở rộng hoạt động tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 9 tỷ đô la Singapore, góp phần tạo ra hơn 60.000 cơ hội việc làm.

Ngân hàng UOB đang có kế hoạch xây dựng trụ sở mới tại TP. Hồ Chí Minh với lễ khởi công dự kiến diễn ra vào tháng 7/2026. UOB cũng đang nghiên cứu khả năng tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Khi được hoàn thiện, trung tâm này sẽ góp phần thúc đẩy dòng vốn từ Singapore và ASEAN vào Việt Nam, đồng thời kết nối các nhà đầu tư quốc tế với các cơ hội tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Điều này giúp UOB trở thành một trong những ngân hàng nước ngoài năng động nhất trong việc hỗ trợ FDI vào Việt Nam, đồng thời giúp doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế thông qua tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền xuyên biên giới và các giải pháp ngân hàng khu vực.

Cùng với đó, sau khi hoàn tất việc tích hợp mảng ngân hàng bán lẻ của Citi Việt Nam vào UOB (tháng 7/2025), UOB Việt Nam đã mở rộng đáng kể tệp khách hàng, gia tăng độ phủ và củng cố sự hiện diện tại một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất ASEAN.

Ông Wee Ee Cheong khẳng định, Việt Nam là một thị trường trọng điểm trong chiến lược ASEAN của UOB và là một trong những nền kinh tế năng động, có khả năng chống chịu tốt nhất Đông Nam Á.

“Chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội to lớn trong quá trình chuyển đổi liên tục của Việt Nam cũng như vai trò ngày càng quan trọng của quốc gia này như một trung tâm then chốt của ASEAN. Trong hơn 3 thập kỷ qua, chúng tôi luôn cam kết đồng hành cùng hành trình phát triển của đất nước và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam thông qua việc thúc đẩy thương mại xuyên biên giới, hỗ trợ dòng vốn FDI và trao quyền cho doanh nghiệp trong nước phát triển bền vững” - lãnh đạo UOB nhấn mạnh./.