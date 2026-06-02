Tài chính quốc tế

Lạm phát khu vực đồng Euro tiếp tục leo thang khi ECB cân nhắc tăng lãi suất

Hoàng Lê

Hoàng Lê

16:58 | 02/06/2026
(TBTCO) - Lạm phát khu vực đồng Euro đã tăng lên 3,2% trong tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2023, củng cố kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất vào ngày 11 tháng 6.
aa
Lạm phát khu vực đồng Euro tiếp tục leo thang khi ECB cân nhắc tăng lãi suất
Giá năng lượng tăng cao do xung đột và việc đóng cửa eo biển Hormuz đã khiến một quan chức của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phát tín hiệu về việc tăng lãi suất. Ảnh TL

Trước các cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel vào Iran vào cuối tháng Hai, lạm phát tại khu vực đồng tiền chung của 21 quốc gia châu Âu đã ở gần mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong khoảng một năm, giảm xuống dưới ngưỡng 1,7% vào tháng Giêng. Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã nhiều lần khẳng định chính sách tiền tệ đang ở “vị trí tốt”.

Tuy nhiên, cuộc xung đột và tác động của việc đóng cửa eo biển Hormuz đã dẫn đến sự tăng vọt giá dầu và khí đốt tự nhiên toàn cầu, trong đó khu vực đồng Euro đặc biệt dễ bị tổn thương với vai trò là nước nhập khẩu năng lượng ròng.

Theo số liệu từ cơ quan thống kê Eurostat công bố hôm thứ Ba, lạm phát khu vực đồng Euro đã tăng từ mức 3,0% trong tháng 4 lên 3,2% trong tháng 5, đánh dấu tháng tăng thứ tư liên tiếp và là mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2023.

Trước chiến tranh, các nhà đầu tư dự đoán Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất vay trong năm nay. Giờ đây, họ kỳ vọng ngân hàng sẽ tăng lãi suất chủ chốt từ mức 2% lên 2,25% vào ngày 11 tháng 6 năm 2026, lần tăng đầu tiên sau gần ba năm. Dữ liệu của LSEG cho thấy các nhà đầu tư dự đoán sẽ có thêm từ một đến hai lần tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm nữa vào cuối năm nay.

Các quan chức ECB dường như đã đi đến kết luận rằng họ không thể chờ đợi thêm nữa để ứng phó với hậu quả của cuộc xung đột ở Trung Đông. Họ chủ yếu lo ngại về việc công nhân đòi tăng lương mạnh và các công ty tăng giá bán, coi những hậu quả như vậy có lẽ là không thể tránh khỏi khi chiến tranh kéo dài.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà hoạch định chính sách vẫn thận trọng về lộ trình sau tháng Sáu khi tăng trưởng kinh tế của 21 quốc gia trong khu vực cũng bị ảnh hưởng. Hoạt động kinh doanh đã giảm mạnh nhất kể từ năm 2023 trong tháng 5.

Thành viên Ban Điều hành Isabel Schnabel, được xem là thành viên có quan điểm cứng rắn nhất trong Hội đồng Quản trị ECB, hôm thứ Hai cho rằng còn quá sớm để xác định cần tăng lãi suất bao nhiêu lần. Bộ trưởng Tài chính Lithuania Gediminas Simkus cho biết, động thái tăng lãi suất lần thứ hai sau tháng 6 “rất có khả năng xảy ra”, mặc dù chưa rõ khi nào.

“Điều rất quan trọng là phải phản ứng kịp thời với môi trường lạm phát đang nổi lên này để chúng ta có thể ngăn chặn sự gia tăng lạm phát và vòng xoáy lạm phát, ngăn chặn nó ngay từ giai đoạn đầu với tác động tối thiểu đến nền kinh tế”, ông Simkus phát biểu hôm thứ Ba tại Vilnius.

Trong khi đó, người đồng cấp Phần Lan của ông, Olli Rehn, cho rằng kỳ vọng lạm phát hiện vẫn đang ở mức thấp, nhưng cần có hành động trong tháng này để kiểm soát giá cả.

“Mặc dù rủi ro lạm phát đã gia tăng, việc tăng lãi suất vào tháng 6 sẽ là một biện pháp phòng ngừa, chứ không phải do áp lực lạm phát dai dẳng”, ông Olli Rehn nói.

Một điểm đáng lo ngại là, theo một khảo sát gần đây của Ủy ban châu Âu, tỷ lệ các công ty có ý định tăng giá trong ba tháng tới đã tăng nhanh hơn so với giai đoạn sau cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Một cuộc khảo sát các nhà quản lý mua hàng được công bố hôm thứ Hai cho thấy, chi phí đầu vào của các nhà sản xuất đã tăng với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 5 năm 2022, trong khi giá mà họ tính cho khách hàng lại tăng với tốc độ nhanh nhất trong ba năm rưỡi. Những con số này có thể khiến các ngân hàng trung ương lo ngại vì giá cả tăng cao có thể dẫn đến việc tăng nhu cầu tiền lương, làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp và đẩy giá cả lên cao hơn nữa.

Tuy nhiên, mức lạm phát tháng 5 đang tiến gần hơn đến dự báo lạc quan hơn của ECB về tác động lạm phát từ chiến tranh. Vào tháng 3, ECB cho biết họ dự kiến ​​lạm phát ở mức 3,1% trong quý 2 năm nay theo kịch bản cơ bản, nhưng ở mức 3,6% trong kịch bản bất lợi và 4,4% trong kịch bản nghiêm trọng hơn.

Thực tế, các nhà hoạch định chính sách của ECB có thể vẫn thận trọng về mối liên hệ giữa chi phí năng lượng tăng cao và áp lực lạm phát tiềm ẩn, đặc biệt là khi việc tăng lãi suất có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế vốn đã yếu.

Như một biểu tượng cho sự mong manh của nền kinh tế sau khi chiến tranh bắt đầu, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ chiếm ưu thế của khu vực đồng Euro đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2 năm 2021, theo các cuộc khảo sát PMI vào tháng 5 cho thấy. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực đồng Euro chỉ tăng 0,1% trong quý đầu tiên và dự kiến ​​tăng trưởng sẽ vẫn ở mức thấp trong quý thứ hai.

“Với mức độ bất chắc vẫn còn cao và thiếu bằng chứng mạnh mẽ về tác động của vòng tăng lãi thứ hai, việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất mà chúng tôi dự kiến ​​vào tháng 6 thuộc nhóm các đợt tăng lãi suất mang tính phòng ngừa”, các nhà kinh tế của Morgan Stanley cho biết trong một báo cáo trước khi công bố số liệu lạm phát.

Trong khi lạm phát ở Pháp, Ý và Tây Ban Nha tăng lên trong tháng 5, thì lạm phát lại giảm ở nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng Euro, Đức, chủ yếu là nhờ việc cắt giảm thuế nhiên liệu được thực hiện vào đầu tháng.

Giá dầu đã hạ nhiệt đôi chút trong những tuần gần đây, mặc dù vẫn cao hơn khoảng 30% so với tháng 2. Tuy nhiên, với dự báo lạm phát khu vực đồng Euro sẽ vẫn cao hơn mục tiêu cho đến năm sau, sự chú ý hiện đang đổ dồn vào việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ truyền đạt thông điệp mạnh mẽ như thế nào vào tuần tới về những lo ngại của họ đối với sự tăng giá phi mã.

Hoàng Lê
Từ khóa:
ngân hàng trung ương châu âu ecb ECB tăng lãi suất khu vực đồng euro lạm phát đóng cửa eo biển Hormuz lạm phát khu vực đồng Euro

Bài liên quan

ECB nên tăng lãi suất vào tháng 6

ECB nên tăng lãi suất vào tháng 6

Kinh tế toàn cầu đang chậm lại do xung đột ở Trung Đông leo thang

Kinh tế toàn cầu đang chậm lại do xung đột ở Trung Đông leo thang

Tỷ giá USD hôm nay (15/5): Tỷ giá trung tâm nhích tăng, DXY vượt 99 điểm neo đỉnh hai tuần

Tỷ giá USD hôm nay (15/5): Tỷ giá trung tâm nhích tăng, DXY vượt 99 điểm neo đỉnh hai tuần

Dành cho bạn

Chấm điểm KPI về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Chấm điểm KPI về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Bộ đệm dự phòng mỏng nhất từ năm 2018 giữa áp lực nợ xấu gia tăng

Bộ đệm dự phòng mỏng nhất từ năm 2018 giữa áp lực nợ xấu gia tăng

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 5 tháng đạt trên 13 nghìn tỷ đồng

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 5 tháng đạt trên 13 nghìn tỷ đồng

Phần mềm kế toán MISA sẵn sàng đáp ứng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

Phần mềm kế toán MISA sẵn sàng đáp ứng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

Chính sách thuế và kế toán mới: “Bệ phóng” cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Chính sách thuế và kế toán mới: “Bệ phóng” cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Vì sao nhân sự bất động sản, ngân hàng lâu năm… chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

Vì sao nhân sự bất động sản, ngân hàng lâu năm… chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

Đọc thêm

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đề xuất bãi bỏ quy định về công bố thông tin biến đổi khí hậu

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đề xuất bãi bỏ quy định về công bố thông tin biến đổi khí hậu

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đề xuất bãi bỏ một quy định gây tranh cãi, theo đó yêu cầu hàng nghìn công ty phải tiết lộ những rủi ro mà họ phải đối mặt từ hiện tượng ấm lên toàn cầu và cách thức hoạt động của họ góp phần vào biến đổi khí hậu.
Hoa Kỳ sẽ hoàn trả 20,6 tỷ USD tiền thuế quan cho các nhà nhập khẩu

Hoa Kỳ sẽ hoàn trả 20,6 tỷ USD tiền thuế quan cho các nhà nhập khẩu

(TBTCO) - Khoảng 20,6 tỷ USD đang được chuyển đến các nhà nhập khẩu đã nộp đơn yêu cầu bồi thường thành công thông qua cổng thông tin điện tử mới do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ phát triển.
Ferrari chuyển sang xe điện, liệu những người yêu xe truyền thống có chấp nhận?

Ferrari chuyển sang xe điện, liệu những người yêu xe truyền thống có chấp nhận?

(TBTCO) - Đầu tuần này, Ferrari - Hãng sản xuất xe thể thao Ý đã cho ra mắt Luce, mẫu xe điện đầu tiên của hãng, trong bối cảnh những lo ngại ngày càng gia tăng về thị trường xe điện hạng sang.
Hầu hết các quan chức Fed đều ủng hộ khả năng tăng lãi suất

Hầu hết các quan chức Fed đều ủng hộ khả năng tăng lãi suất

(TBTCO) - Cuộc chiến ở Trung Đông và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã định hình lại triển vọng lãi suất trước thềm cuộc chuyển giao lãnh đạo tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Kinh tế Nhật Bản tăng tốc trong quý đầu tiên, củng cố khả năng tăng lãi suất

Kinh tế Nhật Bản tăng tốc trong quý đầu tiên, củng cố khả năng tăng lãi suất

(TBTCO) - Nền kinh tế Nhật Bản tăng tốc nhanh hơn nhiều so với dự kiến ​​vào đầu năm, củng cố lập luận về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục tăng lãi suất, mặc dù triển vọng vẫn không chắc chắn do xung đột ở Trung Đông.
Honda ghi nhận khoản lỗ đầu tiên trong lịch sử sau khi rút khỏi mảng xe điện

Honda ghi nhận khoản lỗ đầu tiên trong lịch sử sau khi rút khỏi mảng xe điện

(TBTCO) - Honda Motor - hãng sản xuất ô tô Nhật Bản đã ghi nhận khoản lỗ đầu tiên kể từ năm 1957 do chịu thiệt hại hàng tỷ đô la từ việc thu hẹp kế hoạch sản xuất xe điện.
Tân Chủ tịch Kevin Warsh và phép thử với tính độc lập của Fed

Tân Chủ tịch Kevin Warsh và phép thử với tính độc lập của Fed

(TBTCO) - Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Kevin Warsh làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) với tỷ lệ phiếu 54-45, đây là tỷ lệ phê chuẩn sít sao nhất từ ​​trước đến nay, tạo nên cuộc chuyển giao lãnh đạo gây tranh cãi nhất tại ngân hàng trung ương Mỹ trong nhiều thập kỷ và là một phép thử đối với tính độc lập chính trị của tổ chức này.
Thặng dư ngân sách tháng Tư của Mỹ giảm do thu thuế thấp hơn

Thặng dư ngân sách tháng Tư của Mỹ giảm do thu thuế thấp hơn

(TBTCO) - Tháng Tư, tháng quan trọng đối với doanh thu liên bang của nước Mỹ, đã chứng kiến ​​thặng dư ngân sách giảm sút do thu thuế cá nhân và doanh nghiệp giảm sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành luật cắt giảm thuế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán ngày 2/6: Áp lực điều chỉnh lan rộng, VN-Index nối dài chuỗi giảm điểm

Chứng khoán ngày 2/6: Áp lực điều chỉnh lan rộng, VN-Index nối dài chuỗi giảm điểm

VNDIRECT dự báo VN-Index dao động trong vùng 1.820 - 1.920 điểm

VNDIRECT dự báo VN-Index dao động trong vùng 1.820 - 1.920 điểm

Mỹ áp thuế 25% lên Brazil, viện dẫn các hành vi thương mại không công bằng

Mỹ áp thuế 25% lên Brazil, viện dẫn các hành vi thương mại không công bằng

Gỡ điểm nghẽn nguồn vốn, tạo đà cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Gỡ điểm nghẽn nguồn vốn, tạo đà cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Lạm phát khu vực đồng Euro tiếp tục leo thang khi ECB cân nhắc tăng lãi suất

Lạm phát khu vực đồng Euro tiếp tục leo thang khi ECB cân nhắc tăng lãi suất

Thu ngân sách tăng gần 50%, Hải quan khu vực XIII vượt nửa chặng đường dự toán năm

Thu ngân sách tăng gần 50%, Hải quan khu vực XIII vượt nửa chặng đường dự toán năm

Giá căn hộ trung tâm neo ở mức cao: Cơ hội cho đô thị mở rộng

Giá căn hộ trung tâm neo ở mức cao: Cơ hội cho đô thị mở rộng

Hải quan hướng dẫn thực thi ngay thủ tục mới theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, đưa các chủ trương cải cách vào thực tiễn

Hải quan hướng dẫn thực thi ngay thủ tục mới theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, đưa các chủ trương cải cách vào thực tiễn

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Đà Nẵng tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lớn

Đà Nẵng tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lớn

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Kỷ lục lập pháp với dấu ấn từ 89 đạo luật tạo chuyển động mới cho môi trường kinh doanh

Kỷ lục lập pháp với dấu ấn từ 89 đạo luật tạo chuyển động mới cho môi trường kinh doanh

Hòa Phát khởi công khu công nghiệp thứ ba tại Hưng Yên theo mô hình công nghiệp hỗ trợ

Hòa Phát khởi công khu công nghiệp thứ ba tại Hưng Yên theo mô hình công nghiệp hỗ trợ

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng