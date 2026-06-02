Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 5 tháng đạt trên 13 nghìn tỷ đồng

Văn Tuấn

[email protected]
11:49 | 02/06/2026
(TBTCO) - Theo báo cáo của Thuế tỉnh Nghệ An, 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị thu ngân sách nhà nước đạt 13.768 tỷ đồng, bằng 64% dự toán được giao, tăng 29% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 5.322 tỷ đồng, bằng 86% dự toán, tăng 30% so với cùng kỳ thực hiện.
Phó Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đức đánh giá, mặc dù thu ngân sách đạt kết quả tích cực, song nhiệm vụ những tháng còn lại của năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Công chức Thuế tỉnh Nghệ An hỗ trợ hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động.

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu các phòng, Thuế cơ sở tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu; bám sát diễn biến thu trên địa bàn; thường xuyên rà soát, theo dõi các khoản thu từ dự án lớn, nguồn thu đột biến, nguồn thu bất thường để phục vụ công tác quản lý và điều hành thu ngân sách; theo dõi chặt chẽ các khoản thu từ đất; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, chống thất thu và xử lý nợ thuế.

Đồng thời, đẩy mạnh khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu và các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành; tăng cường theo dõi, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính, xử lý văn bản nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch trong hoạt động công vụ.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An quán triệt toàn thể công chức trong đơn vị cần thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tuân thủ quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử với người nộp thuế; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương công vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

(TBTCO) - Trong nửa cuối tháng 5/2026, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện 4 vụ việc lớn liên quan đến hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tang vật bị phát hiện gồm 4.904 sản phẩm nghi hàng giả của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới cùng 6.956 sản phẩm đồ chơi trẻ em.
(TBTCO) - Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính thông báo tổ chức Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo hình thức trực tuyến khóa 01 năm 2026 (mã lớp: HQ-BSKT01/2026).
(TBTCO) - Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/5, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan khu vực XIV đạt 2,73 tỷ USD, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2026, số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tăng 13,41% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Có mặt tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng) trong ngày đầu tiên triển khai thí điểm thông quan tập trung, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác vận hành. Đến 11 giờ ngày 1/6, đã có 392 tờ khai xuất nhập khẩu được xử lý theo quy trình mới.
(TBTCO) - Từ ngày 1/6/2026, ngành Hải quan thí điểm mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng), tạo bước chuyển quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hải quan. Mô hình mới giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp, nền tảng cho hải quan số, hải quan thông minh.
(TBTCO) - Tính đến ngày 31/5/2026, Chi cục Hải quan khu vực X đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 10.052 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Kết quả tích cực này được hỗ trợ bởi tăng trưởng mạnh từ nguồn thu dầu thô nhập khẩu và sự khởi sắc của hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn được giao quản lý, gồm hai tỉnh Thanh Hóa và Sơn La.
(TBTCO) - Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin cắt ghép, thổi phồng, sai sự thật khiến hộ kinh doanh hoang mang, lo lắng trong kinh doanh và tuân thủ nghĩa vụ thuế. Theo chuyên gia, vấn đề mấu chốt liên quan đến hộ kinh doanh vẫn nằm ở tư tưởng, văn hóa kinh doanh, thói quen và đặc biệt là tâm lý. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, giảm áp lực sổ sách…, để hộ kinh doanh yên tâm phát triển kinh doanh.
(TBTCO) - Bộ Tài chính và cơ quan Hải quan đã đồng loạt rà soát, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo hướng điện tử hóa, liên thông dữ liệu và quản lý rủi ro. Việc loại bỏ các khâu xác thực thủ công, hồ sơ trung gian giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí thông quan.
