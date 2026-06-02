Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 5 tháng đạt trên 13 nghìn tỷ đồng

Phó Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đức đánh giá, mặc dù thu ngân sách đạt kết quả tích cực, song nhiệm vụ những tháng còn lại của năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Công chức Thuế tỉnh Nghệ An hỗ trợ hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động.

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu các phòng, Thuế cơ sở tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu; bám sát diễn biến thu trên địa bàn; thường xuyên rà soát, theo dõi các khoản thu từ dự án lớn, nguồn thu đột biến, nguồn thu bất thường để phục vụ công tác quản lý và điều hành thu ngân sách; theo dõi chặt chẽ các khoản thu từ đất; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, chống thất thu và xử lý nợ thuế.

Đồng thời, đẩy mạnh khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu và các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành; tăng cường theo dõi, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính, xử lý văn bản nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch trong hoạt động công vụ.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An quán triệt toàn thể công chức trong đơn vị cần thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tuân thủ quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử với người nộp thuế; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương công vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.