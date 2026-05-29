Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp cùng cơ quan thanh tra tăng cường quản lý thuế

Văn Tuấn

[email protected]
12:43 | 29/05/2026
(TBTCO) - Thuế tỉnh Nghệ An cùng Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ký kết quy chế phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra và quản lý thuế.
Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng cho biết, quy chế phối hợp được ký kết nhằm tăng cường công tác trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra và quản lý thuế; nâng cao hiệu quả phối hợp trong xử lý các nội dung liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Nghệ An và Thuế tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp.

Theo nội dung quy chế, hai cơ quan sẽ phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của người nộp thuế; phối hợp xử lý các kiến nghị về thuế sau thanh tra; phối hợp trong công tác xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; đồng thời tăng cường phối hợp xử lý các nội dung liên quan đến trách nhiệm của tập thể, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua cơ chế phối hợp, việc trao đổi thông tin giữa hai cơ quan sẽ được thực hiện kịp thời, đồng bộ hơn, góp phần nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; hạn chế chồng chéo trong hoạt động quản lý nhà nước; tăng cường phòng, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Việc ký kết quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở để hai ngành tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An và Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc phát sinh; nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, công chức trong thực thi công vụ; góp phần xây dựng môi trường quản lý công khai, minh bạch, hiệu quả.

Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An Vũ Tuấn Dũng khẳng định, việc ký kết quy chế phối hợp giữa cơ quan thanh tra và cơ quan thuế là bước cụ thể hóa mối quan hệ phối hợp công tác giữa hai cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An./

(TBTCO) - Bộ Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng luôn đi đầu về đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa của ngành Thuế được các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.
(TBTCO) - Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, công tác kiểm tra thuế cần được ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và bổ sung kỹ thuật điều tra để chống thất thu thuế.
(TBTCO) - Khi mọi giao dịch đều được số hóa thông qua hóa đơn điện tử và thanh toán điện tử, cơ quan thuế có thể hình thành cơ sở dữ liệu phản ánh tương đối đầy đủ dòng doanh thu và dòng tiền của người nộp thuế. Điều này giúp giảm đáng kể tình trạng doanh thu “ngoài sổ sách”, hạn chế việc sử dụng nhiều tài khoản phân tán để che giấu dòng tiền hoặc trì hoãn ghi nhận nghĩa vụ thuế.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2026/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí người thân làm kế toán và áp dụng hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính đơn giản kể từ ngày 1/7/2026.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1272/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
(TBTCO) - Trước thời điểm chính thức triển khai thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III từ ngày 1/6/2026, Cục Hải quan đã huy động lực lượng từ nhiều đơn vị nghiệp vụ tham gia tổ hỗ trợ thường trực 24/7 nhằm bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thông suốt ngay từ giai đoạn đầu vận hành.
(TBTCO) - Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có hướng dẫn chi tiết cá nhân kê khai, nộp thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản.
(TBTCO) - Quy mô thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam vài năm trước chỉ khoảng 10 tỷ USD, đến năm 2025 đã tăng lên khoảng 31 tỷ USD và được dự báo có thể đạt 50 - 70 tỷ USD vào năm 2030. Đằng sau đà tăng trưởng mạnh mẽ ấy là sự thay đổi sâu sắc trong cách vận hành thị trường số, đặc biệt liên quan đến quản lý dữ liệu, hóa đơn điện tử và kiểm soát dòng tiền.
