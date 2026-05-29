Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp cùng cơ quan thanh tra tăng cường quản lý thuế

Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng cho biết, quy chế phối hợp được ký kết nhằm tăng cường công tác trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra và quản lý thuế; nâng cao hiệu quả phối hợp trong xử lý các nội dung liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Nghệ An và Thuế tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp.

Theo nội dung quy chế, hai cơ quan sẽ phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của người nộp thuế; phối hợp xử lý các kiến nghị về thuế sau thanh tra; phối hợp trong công tác xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; đồng thời tăng cường phối hợp xử lý các nội dung liên quan đến trách nhiệm của tập thể, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua cơ chế phối hợp, việc trao đổi thông tin giữa hai cơ quan sẽ được thực hiện kịp thời, đồng bộ hơn, góp phần nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; hạn chế chồng chéo trong hoạt động quản lý nhà nước; tăng cường phòng, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Việc ký kết quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở để hai ngành tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An và Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc phát sinh; nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, công chức trong thực thi công vụ; góp phần xây dựng môi trường quản lý công khai, minh bạch, hiệu quả.

Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An Vũ Tuấn Dũng khẳng định, việc ký kết quy chế phối hợp giữa cơ quan thanh tra và cơ quan thuế là bước cụ thể hóa mối quan hệ phối hợp công tác giữa hai cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An./