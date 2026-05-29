Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.495 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi về cuối phiên ngày 28/5 khi đồng USD suy yếu và số liệu kinh tế Mỹ kém tích cực hơn dự kiến. Theo số liệu điều chỉnh, GDP quý I của Mỹ chỉ tăng 1,6% theo năm, thấp hơn mức ước tính trước đó là 2%. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 4 tăng 0,4% so với tháng trước và 3,8% so với cùng kỳ năm trước, còn PCE lõi tăng 0,2% theo tháng và 3,3% theo năm.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ 15 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Việc tăng trưởng kinh tế chậm lại cùng với mức tăng của lạm phát lõi theo tháng hạ nhiệt đã hỗ trợ giá vàng phục hồi từ vùng đáy trong phiên, bất chấp lạm phát vẫn duy trì cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, thị trường tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Những kỳ vọng về khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn, khôi phục hoạt động vận tải và nối lại đàm phán hạt nhân đã góp phần làm dịu lo ngại về nguồn cung năng lượng. Tuy nhiên, các diễn biến quân sự phát sinh quanh khu vực này vẫn khiến thị trường duy trì tâm lý thận trọng.

Theo các chuyên gia, tác động từ căng thẳng địa chính trị hiện mang tính hai chiều đối với vàng. Kỳ vọng hạ nhiệt xung đột có thể kéo giá dầu giảm, qua đó giảm áp lực lạm phát và hỗ trợ vàng thông qua đồng USD yếu hơn và lợi suất trái phiếu thấp hơn. Ngược lại, nếu căng thẳng leo thang, giá dầu và kỳ vọng lạm phát có thể tăng trở lại, tạo áp lực đối với các tài sản không sinh lãi như vàng.

Dù vậy, ông Tom Winmill - Giám đốc quản lý danh mục tại Quỹ Midas Discovery cho rằng triển vọng dài hạn của vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương và những rủi ro mang tính cấu trúc của kinh tế toàn cầu. Theo ông, hiện chưa xuất hiện nhiều yếu tố có thể tạo áp lực giảm đáng kể đối với giá vàng trong dài hạn, trong khi xu hướng tăng của kim loại quý vẫn còn dư địa tiếp diễn.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên ngày 29/5, giá vàng trong nước tiếp đảo chiều tăng trở lại tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lên quanh ngưỡng 157 - 160 triệu đồng/lượng. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng cũng tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 156,8 - 160 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn. Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và DOJI đồng loạt tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên về quanh ngưỡng 157 - 160 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều đối với vàng nhẫn, hiện niêm yết giá giao dịch ở mức 156,8 - 159,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 29/5. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, phiên ngày 28/5, giá vàng trong nước tiếp tục giảm sâu tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lùi về quanh ngưỡng 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng cũng giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn. Bảo Tín Mạnh Hải, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và DOJI đồng loạt giảm 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lùi về quanh ngưỡng 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm mạnh nhất tới 3,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều đối với vàng nhẫn, hiện niêm yết giá giao dịch ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng.