Giá vàng hôm nay ngày 27/5: Vàng nhẫn có nơi giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.508 USD/ounce, giảm khoảng 64 USD/ounce so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,3 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh giá vàng trong nước tiếp tục giảm, chênh lệch giữa vàng miếng nội địa và thế giới hiện còn khoảng 18,2 triệu đồng/lượng.

Áp lực điều chỉnh của kim loại quý diễn ra khi thị trường năng lượng tăng nóng sau các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, khiến giá dầu Brent bật tăng mạnh và làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể kéo dài hơn dự kiến. Diễn biến này đồng thời làm lu mờ kỳ vọng về khả năng Mỹ sớm hạ lãi suất trong thời gian tới.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ 15 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo ông Ricardo Evangelista - nhà phân tích tại ActivTrades, căng thẳng địa chính trị đã đẩy giá dầu đi lên, qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng. Điều này tạo thêm sức ép đối với vàng do đây là tài sản không sinh lời. Chuyên gia này cho rằng xu hướng giảm hiện vẫn là kịch bản chiếm ưu thế đối với giá vàng, trong bối cảnh giới đầu tư tiếp tục theo dõi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran cũng như chờ đợi dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sắp công bố.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent tăng mạnh sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, làm suy giảm kỳ vọng về khả năng sớm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết tiến trình đạt được một thỏa thuận với Iran có thể sẽ kéo dài thêm vài ngày.

Giới phân tích nhận định việc giá dầu neo ở mức cao có thể khiến lạm phát duy trì áp lực trong thời gian dài hơn, từ đó làm giảm khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Dù vàng thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, mặt bằng lãi suất cao lại là yếu tố bất lợi đối với kim loại quý này.

Hiện thị trường đang hướng sự chú ý tới dữ liệu PCE tháng 4 của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này nhằm tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Trong báo cáo mới công bố, UBS đã hạ dự báo giá vàng cuối năm xuống còn 5.500 USD/ounce do lo ngại lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao cùng sức mạnh của đồng USD.

Tuy nhiên, UBS vẫn cho rằng xu hướng gia tăng nợ công toàn cầu, thâm hụt ngân sách kéo dài tại Mỹ cùng nhu cầu đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ triển vọng dài hạn đối với các tài sản hữu hình, trong đó có vàng.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên ngày 27/5, giá vàng trong nước đồng loạt giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lùi về quanh ngưỡng 157,7 - 160,7 triệu đồng/lượng. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng cũng giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 157,5 - 160,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn. Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lùi về quanh ngưỡng 157,5 - 160,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI và PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch quanh mức 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều đối với vàng nhẫn, hiện niêm yết giá giao dịch ở mức 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 27/5. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết phiên ngày 26/5, giá vàng trong nước đồng loạt giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lùi về quanh ngưỡng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng. Riêng Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 158,3 - 161,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại phân khúc vàng nhẫn. Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lùi về quanh ngưỡng 159 - 162 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện giao dịch vàng nhẫn ở mức 158,3 - 161,3 triệu đồng/lượng./.