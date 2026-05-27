Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore và Philippines

Ngày 27/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Thái Lan; thăm cấp Nhà nước tới Singapore, tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La; thăm cấp Nhà nước tới Philippines, theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.

Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương;

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng - Bí thư Thành ủy Hà Nội;

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ngô Văn Tuấn - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Vũ Hải Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Lê Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Công thương;

Cùng các đồng chí: Tô Ân Xô - Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Phạm Việt Hùng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan; Trần Phước Anh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore; Lại Thái Bình - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Philippines./.