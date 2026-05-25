Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 25/5, tỷ giá trung tâm phiên đầu tuần được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.136 đồng, tăng 2 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.879,2 - 26.392,8 VND/USD.

Trong khi đó, USD tự do ghi nhận giao dịch phổ biến quanh 26.480 - 26.520 VND/USD, tăng khoảng 120 đồng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY chiều bán ra giao dịch tại Vietcombank, phiên đầu tuần 25/5 như sau: Đồ họa: Ánh Tuyết Trước đó, khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD nhìn chung giảm nhẹ phiên cuối tuần. Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD là 26.130 - 26.390 VND/USD, giảm lần lượt 1 đồng ở chiều mua và 1 đồng ở chiều bán. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.150 - 26.390 VND/USD, giảm tương ứng 11 đồng và 1 đồng. Techcombank cũng giảm 11 đồng ở chiều mua và 1 đồng ở chiều bán, đưa tỷ giá xuống 26.159 - 26.390 VND/USD. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, tỷ giá USD lại nhích tăng. Theo đó, tỷ giá USD tại Vietcombank tăng lần lượt 23 đồng ở chiều mua và 3 đồng ở chiều bán. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.150 - 26.390 VND/USD, tăng tương ứng 13 đồng và 3 đồng. Đối với đồng EUR, tỷ giá tại nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm phiên cuối tuần. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR là 29.849 - 31.422 VND/EUR, giảm lần lượt 11 đồng ở chiều mua và 12 đồng ở chiều bán. Tại BIDV, tỷ giá EUR ở mức 30.142 - 31.436 VND/EUR, giảm tương ứng 59 đồng và 48 đồng.

Theo đó, tại Vietcombank, tỷ giá bảng Anh là 34.482 - 35.946 VND/GBP, giảm lần lượt 13 đồng ở chiều mua và 14 đồng ở chiều bán. Tại BIDV, tỷ giá GBP ở mức 34.819 - 35.922 VND/GBP, giảm tương ứng 55 đồng và 46 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện đứng ở mức 99,24 điểm, cho thấy đồng USD vẫn duy trì xu hướng phục hồi nhưng động lực tăng chưa thực sự mạnh.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8590 EUR/USD, giảm 0,33%; tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7418 GBP/USD, giảm 0,37%; tỷ giá USD/JPY ở mức 158,90 JPY/USD, giảm 0,19%; còn tỷ giá USD/CNY ở mức 6,7948 CNY/USD, giảm 0,12%. Diễn biến này cho thấy sức mạnh của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế hiện chủ yếu mang tính cầm chừng, với xu hướng biến động giằng co sau nhịp tăng trước đó.

Chỉ số DXY tiếp tục duy trì đà tăng và giao dịch quanh vùng cao nhất trong tuần, tiến sát ngưỡng tâm lý 100 điểm trong bối cảnh thị trường vừa theo dõi diễn biến địa chính trị, vừa gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất trước cuối năm.

Diễn biến địa chính trị tiếp tục tác động mạnh đến thị trường tài chính toàn cầu. Kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran từng gia tăng sau thông tin hai bên đạt tiến triển thông qua trung gian Pakistan, khiến đồng USD trú ẩn an toàn chịu áp lực giảm ngắn hạn và giá dầu lao dốc. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết, trong khi các vấn đề cốt lõi như chương trình làm giàu uranium của Iran và kiểm soát eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết.

Bên cạnh đó, tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh vừa nhậm chức ngày 23/5 sẽ phải đối mặt với bài toán khó giữa áp lực lạm phát gia tăng, tăng trưởng kinh tế chậm lại và sức ép từ Nhà Trắng về việc hạ lãi suất. Cuộc họp chính sách đầu tiên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dưới thời ông Kevin Warsh dự kiến diễn ra vào giữa tháng 6.

Tuần này, thị trường Mỹ sẽ nghỉ giao dịch vào ngày 25/5 nhân dịp lễ Memorial Day - Ngày tưởng niệm chiến sĩ trận vong. Ngày 28/5 sẽ dồn dập các số liệu quan trọng như đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, GDP quý I ước tính lần hai, thu nhập cá nhân, chi tiêu cá nhân, chỉ số lạm phát PCE, doanh số nhà mới, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, báo cáo tồn kho dầu thô...

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được thị trường kỳ vọng sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp ngày 11/6 sau khi giữ nguyên lãi suất trong tháng 4, dù nhiều quan chức ECB đang cố gắng giảm kỳ vọng về khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 7./.