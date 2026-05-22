Tỷ giá USD hôm nay (22/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD giữ đà tăng khi Fed đối mặt áp lực từ lãi suất thực âm

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 22/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.134 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.877,3 - 26.390,7 VND/USD. Trong khi đó, USD tự do ghi nhận giao dịch phổ biến quanh 26.500 - 26.550 VND/USD.

Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD chủ yếu điều chỉnh tăng nhẹ ở chiều mua vào trong khi giữ giá bán ổn định sát mức trần. Cụ thể, tại Vietcombank niêm yết tỷ giá USD là 26.131 - 26.391 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua; Agribank 26.141 - 26.391 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua; HSBC 26.218 - 26.390 VND/USD, tăng 9 đồng chiều mua. Tỷ giá USD tại VIB là 26.130 - 26.391 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và Techcombank 26.170 - 26.391 VND/USD, tăng 3 đồng chiều mua, riêng Sacombank 26.203 - 26.391 VND/USD giảm 4 đồng ở chiều mua vào. Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 21/5 gồm: Agribank; Vietcombank, BIDV, Sacombank, HSBC, Eximbank như sau:

Trái lại, đồng EUR có xu hướng tăng mạnh đồng loạt trên toàn hệ thống với mức tăng phổ biến trên 50 đồng, tiêu biểu là Vietcombank 29.860 - 31.434 VND/EUR, tăng 55 đồng chiều mua và 58 đồng chiều bán; BIDV 30.201 - 31.484 VND/EUR, tăng 61 đồng chiều mua và 64 đồng chiều bán.

Tỷ giá EUR tại HSBC là 29.986 - 31.126 VND/EUR, tăng mạnh 98 đồng chiều mua và 96 đồng chiều bán, Sacombank 30.194 - 31.947 VND/EUR, tăng 84 đồng chiều mua và 82 đồng chiều bán.

Đồng GBP ghi nhận biến động mạnh nhất khi mức tăng vượt ngưỡng 100 đồng tại đa số các ngân hàng, điển hình tại Vietcombank 34.495 - 35.960 VND/GBP, tăng 92 đồng chiều mua và 97 đồng chiều bán, BIDV 34.874 - 35.968 VND/GBP, tăng 124 đồng chiều mua và 130 đồng chiều bán. Đặc biệt tại HSBC 34.473 - 35.826 VND/GBP, tăng vọt 161 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,24 điểm, tăng 0,04%, cho thấy đồng USD tăng nhẹ so với rổ tiền tệ. Theo đó, tỷ giá USD/EUR hiện ở mức 0,861, tăng 0,03%, phản ánh USD mạnh lên nhẹ so với EUR. Tỷ giá USD/GBP đạt 0,7448, tăng 0,04%, cho thấy USD tiếp tục nhích tăng so với GBP. Tỷ giá USD/JPY ở mức 159,11, tăng 0,1%, là mức tăng mạnh nhất trong nhóm, cho thấy đồng Yên vẫn chịu áp lực giảm giá đáng kể.

Tại Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đối mặt với áp lực lớn khi lạm phát gia tăng nhanh hơn dự báo trong khi lãi suất chính sách chưa bắt kịp tốc độ tăng giá cả. Theo Reuters, lãi suất thực tại Mỹ đã rơi vào vùng âm lần đầu tiên sau 03 năm, khiến thị trường dự đoán Fed sẽ phải duy trì lập trường thắt chặt tiền tệ cứng rắn trong thời gian dài hơn dự kiến.

Trên quy mô toàn cầu, các ngân hàng trung ương tại Australia và Na Uy đã bắt đầu nâng lãi suất để kiềm chế áp lực giá cả, tuy nhiên, nhiều cơ quan điều hành khác vẫn tỏ ra thận trọng do lo ngại tăng trưởng kinh tế suy yếu và chi phí vay vốn cao gây áp lực lên hệ thống tài chính.

Khu vực châu Âu cũng đang đứng trước thế khó khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lo ngại rủi ro tăng trưởng chậm đi kèm lạm phát cao do giá năng lượng leo thang. Cơ quan này có thể phải cân nhắc tăng lãi suất để duy trì uy tín chính sách dù nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều rủi ro.

Tại Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cảnh báo việc duy trì lãi suất thực âm quá lâu có thể gây méo mó nguồn lực và lan rộng áp lực lạm phát. Việc nâng lãi suất với tốc độ phù hợp là hợp lý để giải quyết lạm phát, khiến thị trường kỳ vọng lãi suất chính sách có thể tăng từ 0,25% lên mức 1% phần trăm vào cuộc họp ngày 16/6.

Những diễn biến này cùng với lập trường diều hâu của BoJ đã tác động mạnh đến thị trường ngoại hối, đưa cặp tỷ giá USD/JPY giao dịch quanh mức 159 với kỳ vọng duy trì dưới ngưỡng 160 nhờ sự hỗ trợ cho đồng Yên.

Về khía cạnh địa chính trị, Iran đang xem xét lập trường mới nhất từ phía Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu ưu tiên thỏa thuận hòa bình và trì hoãn các hành động quân sự. Dù tuyên bố các cuộc đàm phán đang diễn ra thuận lợi, ông Trump vẫn cảnh báo sẽ có thêm hành động quân sự nếu thỏa thuận không được ký kết và nhấn mạnh Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân./.