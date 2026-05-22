Tỷ giá USD hôm nay (22/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD giữ đà tăng khi Fed đối mặt áp lực từ lãi suất thực âm

Ánh Tuyết

08:20 | 22/05/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 22/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm phiên cuối tuần ở mức 25.134 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước, trong khi chỉ số DXY tăng 0,04% lên 99,24 điểm. Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ khi lãi suất thực tại Mỹ lần đầu rơi vào vùng âm sau 03 năm, gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.
Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 22/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.134 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.877,3 - 26.390,7 VND/USD.

Trong khi đó, USD tự do ghi nhận giao dịch phổ biến quanh 26.500 - 26.550 VND/USD.

Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD chủ yếu điều chỉnh tăng nhẹ ở chiều mua vào trong khi giữ giá bán ổn định sát mức trần. Cụ thể, tại Vietcombank niêm yết tỷ giá USD là 26.131 - 26.391 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua; Agribank 26.141 - 26.391 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua; HSBC 26.218 - 26.390 VND/USD, tăng 9 đồng chiều mua. Tỷ giá USD tại VIB là 26.130 - 26.391 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và Techcombank 26.170 - 26.391 VND/USD, tăng 3 đồng chiều mua, riêng Sacombank 26.203 - 26.391 VND/USD giảm 4 đồng ở chiều mua vào.

Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 21/5 gồm: Agribank; Vietcombank, BIDV, Sacombank, HSBC, Eximbank như sau:

Trái lại, đồng EUR có xu hướng tăng mạnh đồng loạt trên toàn hệ thống với mức tăng phổ biến trên 50 đồng, tiêu biểu là Vietcombank 29.860 - 31.434 VND/EUR, tăng 55 đồng chiều mua và 58 đồng chiều bán; BIDV 30.201 - 31.484 VND/EUR, tăng 61 đồng chiều mua và 64 đồng chiều bán.

Tỷ giá EUR tại HSBC là 29.986 - 31.126 VND/EUR, tăng mạnh 98 đồng chiều mua và 96 đồng chiều bán, Sacombank 30.194 - 31.947 VND/EUR, tăng 84 đồng chiều mua và 82 đồng chiều bán.

Đồng GBP ghi nhận biến động mạnh nhất khi mức tăng vượt ngưỡng 100 đồng tại đa số các ngân hàng, điển hình tại Vietcombank 34.495 - 35.960 VND/GBP, tăng 92 đồng chiều mua và 97 đồng chiều bán, BIDV 34.874 - 35.968 VND/GBP, tăng 124 đồng chiều mua và 130 đồng chiều bán. Đặc biệt tại HSBC 34.473 - 35.826 VND/GBP, tăng vọt 161 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,24 điểm, tăng 0,04%, cho thấy đồng USD tăng nhẹ so với rổ tiền tệ. Theo đó, tỷ giá USD/EUR hiện ở mức 0,861, tăng 0,03%, phản ánh USD mạnh lên nhẹ so với EUR. Tỷ giá USD/GBP đạt 0,7448, tăng 0,04%, cho thấy USD tiếp tục nhích tăng so với GBP. Tỷ giá USD/JPY ở mức 159,11, tăng 0,1%, là mức tăng mạnh nhất trong nhóm, cho thấy đồng Yên vẫn chịu áp lực giảm giá đáng kể.

Tại Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đối mặt với áp lực lớn khi lạm phát gia tăng nhanh hơn dự báo trong khi lãi suất chính sách chưa bắt kịp tốc độ tăng giá cả. Theo Reuters, lãi suất thực tại Mỹ đã rơi vào vùng âm lần đầu tiên sau 03 năm, khiến thị trường dự đoán Fed sẽ phải duy trì lập trường thắt chặt tiền tệ cứng rắn trong thời gian dài hơn dự kiến.

Trên quy mô toàn cầu, các ngân hàng trung ương tại Australia và Na Uy đã bắt đầu nâng lãi suất để kiềm chế áp lực giá cả, tuy nhiên, nhiều cơ quan điều hành khác vẫn tỏ ra thận trọng do lo ngại tăng trưởng kinh tế suy yếu và chi phí vay vốn cao gây áp lực lên hệ thống tài chính.

Khu vực châu Âu cũng đang đứng trước thế khó khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lo ngại rủi ro tăng trưởng chậm đi kèm lạm phát cao do giá năng lượng leo thang. Cơ quan này có thể phải cân nhắc tăng lãi suất để duy trì uy tín chính sách dù nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều rủi ro.

Tại Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cảnh báo việc duy trì lãi suất thực âm quá lâu có thể gây méo mó nguồn lực và lan rộng áp lực lạm phát. Việc nâng lãi suất với tốc độ phù hợp là hợp lý để giải quyết lạm phát, khiến thị trường kỳ vọng lãi suất chính sách có thể tăng từ 0,25% lên mức 1% phần trăm vào cuộc họp ngày 16/6.

Những diễn biến này cùng với lập trường diều hâu của BoJ đã tác động mạnh đến thị trường ngoại hối, đưa cặp tỷ giá USD/JPY giao dịch quanh mức 159 với kỳ vọng duy trì dưới ngưỡng 160 nhờ sự hỗ trợ cho đồng Yên.

Về khía cạnh địa chính trị, Iran đang xem xét lập trường mới nhất từ phía Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu ưu tiên thỏa thuận hòa bình và trì hoãn các hành động quân sự. Dù tuyên bố các cuộc đàm phán đang diễn ra thuận lợi, ông Trump vẫn cảnh báo sẽ có thêm hành động quân sự nếu thỏa thuận không được ký kết và nhấn mạnh Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân./.

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (20/5): Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, DXY giữ đà phục hồi trên 99 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (19/5): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ Fed

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 15,940 16,240
Kim TT/AVPL 15,940 16,240
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 15,940 16,240
Nguyên Liệu 99.99 14,890 15,090
Nguyên Liệu 99.9 14,840 15,040
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,690 16,090
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,640 16,040
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,570 16,020
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 159,400 162,400
Hà Nội - PNJ 159,400 162,400
Đà Nẵng - PNJ 159,400 162,400
Miền Tây - PNJ 159,400 162,400
Tây Nguyên - PNJ 159,400 162,400
Đông Nam Bộ - PNJ 159,400 162,400
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,980 ▲40K 16,280 ▲40K
Miếng SJC Nghệ An 15,980 ▲40K 16,280 ▲40K
Miếng SJC Thái Bình 15,980 ▲40K 16,280 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,980 ▲40K 16,280 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,980 ▲40K 16,280 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,980 ▲40K 16,280 ▲40K
NL 99.90 14,600
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 14,650
Trang sức 99.9 15,470 ▲40K 16,170 ▲40K
Trang sức 99.99 15,480 ▲40K 16,180 ▲40K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,594 1,624
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,594 16,242
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,594 16,243
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,589 1,619
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,589 162
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,569 1,604
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 152,312 158,812
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 111,562 120,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 100,333 109,233
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 89,104 98,004
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 84,773 93,673
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 58,143 67,043
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,594 1,624
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,594 1,624
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,594 1,624
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,594 1,624
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,594 1,624
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,594 1,624
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,594 1,624
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,594 1,624
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,594 1,624
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,594 1,624
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,594 1,624
Cập nhật: 22/05/2026 08:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18279 18555 19130
CAD 18612 18889 19511
CHF 32876 33261 33915
CNY 0 3837 3929
EUR 30020 30293 31321
GBP 34640 35033 35959
HKD 0 3234 3436
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15162 15753
SGD 20077 20359 20884
THB 723 786 839
USD (1,2) 26095 0 0
USD (5,10,20) 26137 0 0
USD (50,100) 26165 26180 26391
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,161 26,161 26,391
USD(1-2-5) 25,115 - -
USD(10-20) 25,115 - -
EUR 30,201 30,225 31,484
JPY 161.69 161.98 170.76
GBP 34,874 34,968 35,968
AUD 18,470 18,537 19,124
CAD 18,849 18,910 19,493
CHF 33,165 33,268 34,052
SGD 20,227 20,290 20,972
CNY - 3,811 3,934
HKD 3,307 3,317 3,436
KRW 16.19 16.88 18.26
THB 771.86 781.39 831.25
NZD 15,140 15,281 15,645
SEK - 2,780 2,861
DKK - 4,041 4,160
NOK - 2,801 2,884
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,223.64 - 6,985.42
TWD 756.56 - 911.22
SAR - 6,925.36 7,252.09
KWD - 83,849 88,699
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,141 26,161 26,391
EUR 30,084 30,205 31,384
GBP 34,788 34,928 35,934
HKD 3,296 3,309 3,424
CHF 32,904 33,036 33,965
JPY 162 162.65 169.99
AUD 18,490 18,564 19,153
SGD 20,267 20,348 20,930
THB 789 792 827
CAD 18,818 18,894 19,465
NZD 15,206 15,739
KRW 16.85 18.49
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26203 26203 26391
AUD 18452 18552 19478
CAD 18793 18893 19907
CHF 33110 33140 34715
CNY 3816.9 3841.9 3977.1
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30194 30224 31947
GBP 34917 34967 36728
HKD 0 3355 0
JPY 162.3 162.8 173.35
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6920 0
NOK 0 2850 0
NZD 0 15266 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20228 20358 21091
THB 0 752.5 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 15940000 15940000 16240000
SBJ 14000000 14000000 16240000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,191 26,241 26,391
USD20 26,191 26,241 26,391
USD1 26,191 26,241 26,391
AUD 18,472 18,572 19,684
EUR 30,310 30,310 31,719
CAD 18,735 18,835 20,143
SGD 20,301 20,451 21,360
JPY 162.79 164.29 168.83
GBP 34,811 35,161 36,033
XAU 15,948,000 0 16,242,000
CNY 0 3,726 0
THB 0 788 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 22/05/2026 08:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80