Lạng Sơn: Khởi tố doanh nghiệp vận chuyển 4 lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg cùng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Cục Hải quan, các đơn vị nghiệp vụ trên tuyến Lạng Sơn đã tăng cường kiểm soát đối với loại hình hàng hóa quá cảnh.

Lực lượng hải quan khám xét container phát hiện lô hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Ảnh: HQ

Theo đó, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1, Chi cục Điều tra chống buôn lậu; Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực VI đã chủ động phối hợp, liên tiếp phát hiện 4 lô hàng quá cảnh của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Sơn Hà có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tại vụ việc đầu tiên, lực lượng Hải quan kiểm tra lô hàng đăng ký ngày 5/4/2026 và phát hiện nhiều mặt hàng giả mạo nhãn hiệu như vòng bi KOYO, sạc điện thoại, dây sạc, tai nghe mang nhãn hiệu IPHONE, SAMSUNG cùng nhiều điện thoại IPHONE đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu. Tổng trị giá hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hơn 529 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 7/5/2026, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 17 kiện hàng chứa 4.100 thắt lưng, 200 đôi giày và 50 túi xách giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Hermes, Nike, Charles & Keith, trị giá hơn 351 triệu đồng.

Ngày 11/5/2026, qua kiểm tra một lô hàng quá cảnh khác, Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phát hiện 570 đôi giày thể thao gắn nhãn hiệu NIKE, PUMA và 160 túi xách nữ giả mạo nhãn hiệu HERMES, tổng trị giá gần 90 triệu đồng.

Đáng chú ý, tại vụ việc do Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực VI chủ trì kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 5.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng gồm giày dép, túi xách, đồng hồ cao cấp mang các thương hiệu Adidas, Nike, Rolex, Cartier, Chanel, Hermes… Ngoài ra còn có hàng nghìn đôi dép giả mạo xuất xứ “Made in Vietnam”. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 525 triệu đồng.

Theo cơ quan Hải quan, các đối tượng đã lợi dụng loại hình quá cảnh để vận chuyển hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua tuyến biên giới nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Trong quá trình điều tra, xác minh, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, các đơn vị Hải quan đã kịp thời trao đổi, phối hợp và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn để xử lý theo thẩm quyền.