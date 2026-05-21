Thuế - Hải quan

Lạng Sơn: Khởi tố doanh nghiệp vận chuyển 4 lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Song Linh

Song Linh

[email protected]
21:29 | 21/05/2026
(TBTCO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Sơn Hà về hành vi vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.
aa
Hoả tốc triển khai nghị định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan Cao Bằng: Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vảy tê tê Java qua địa bàn hải quan Bổ sung xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan Hải quan phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson, Nike, Adidas

Triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg cùng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Cục Hải quan, các đơn vị nghiệp vụ trên tuyến Lạng Sơn đã tăng cường kiểm soát đối với loại hình hàng hóa quá cảnh.

Lạng Sơn: Khởi tố doanh nghiệp vận chuyển 4 lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Lực lượng hải quan khám xét container phát hiện lô hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Ảnh: HQ

Theo đó, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1, Chi cục Điều tra chống buôn lậu; Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực VI đã chủ động phối hợp, liên tiếp phát hiện 4 lô hàng quá cảnh của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Sơn Hà có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tại vụ việc đầu tiên, lực lượng Hải quan kiểm tra lô hàng đăng ký ngày 5/4/2026 và phát hiện nhiều mặt hàng giả mạo nhãn hiệu như vòng bi KOYO, sạc điện thoại, dây sạc, tai nghe mang nhãn hiệu IPHONE, SAMSUNG cùng nhiều điện thoại IPHONE đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu. Tổng trị giá hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hơn 529 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 7/5/2026, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 17 kiện hàng chứa 4.100 thắt lưng, 200 đôi giày và 50 túi xách giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Hermes, Nike, Charles & Keith, trị giá hơn 351 triệu đồng.

Ngày 11/5/2026, qua kiểm tra một lô hàng quá cảnh khác, Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phát hiện 570 đôi giày thể thao gắn nhãn hiệu NIKE, PUMA và 160 túi xách nữ giả mạo nhãn hiệu HERMES, tổng trị giá gần 90 triệu đồng.

Đáng chú ý, tại vụ việc do Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực VI chủ trì kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 5.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng gồm giày dép, túi xách, đồng hồ cao cấp mang các thương hiệu Adidas, Nike, Rolex, Cartier, Chanel, Hermes… Ngoài ra còn có hàng nghìn đôi dép giả mạo xuất xứ “Made in Vietnam”. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 525 triệu đồng.

Theo cơ quan Hải quan, các đối tượng đã lợi dụng loại hình quá cảnh để vận chuyển hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua tuyến biên giới nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Trong quá trình điều tra, xác minh, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, các đơn vị Hải quan đã kịp thời trao đổi, phối hợp và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn để xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 17/5/2026, cơ quan Hải quan đã chuyển thông tin liên quan 4 vụ việc với tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 1,5 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự đối với Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Sơn Hà.
Song Linh
Từ khóa:
vận chuyển hàng Xâm phạm quyền Sở hữu công

Bài liên quan

Cao điểm chống hàng giả: Hải quan phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Cao điểm chống hàng giả: Hải quan phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Vận chuyển hàng cho doanh nghiệp khu chế xuất áp dụng mức thuế nào?

Vận chuyển hàng cho doanh nghiệp khu chế xuất áp dụng mức thuế nào?

Đường sắt nhận trực tuyến vận chuyển hàng từ nhà đến nhà

Dành cho bạn

Lộ diện 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn lên sát 30.000 tỷ đồng

Lộ diện 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn lên sát 30.000 tỷ đồng

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước

Chứng khoán ngày 21/5: VN-Index mất mốc 1.900 điểm, dòng tiền tiếp tục thận trọng

Chứng khoán ngày 21/5: VN-Index mất mốc 1.900 điểm, dòng tiền tiếp tục thận trọng

Thông tin kết quả kiểm tra sữa a2 Platinum Premium sau cảnh báo nhiễm khuẩn ở Mỹ

Thông tin kết quả kiểm tra sữa a2 Platinum Premium sau cảnh báo nhiễm khuẩn ở Mỹ

Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

Đọc thêm

Hải quan, Công an và UNODC tăng cường phối hợp chặn ma túy xuyên biên giới

Hải quan, Công an và UNODC tăng cường phối hợp chặn ma túy xuyên biên giới

(TBTCO) - Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy xuyên quốc gia, lực lượng Hải quan, Công an cùng các tổ chức quốc tế đã tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao năng lực kiểm soát tại cửa khẩu, cảng biển, sân bay nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất qua biên giới.
Hoả tốc triển khai nghị định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan

Hoả tốc triển khai nghị định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan

(TBTCO) - Trước thời điểm Nghị định số 169/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Cục Hải quan có công văn hoả tốc đã yêu cầu toàn ngành khẩn trương nghiên cứu, phổ biến công khai cho người khai hải quan, người nộp thuế biết để thực hiện thống nhất.
Ứng dụng mạnh mẽ BigData, AI vào quy trình quản lý thuế

Ứng dụng mạnh mẽ BigData, AI vào quy trình quản lý thuế

(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số và các mô hình kinh doanh toàn cầu đang làm thay đổi sâu sắc phương thức quản lý thuế truyền thống, ngành Thuế cần tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn (BigData), trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong toàn bộ quy trình quản lý thuế; từng bước xây dựng nền quản trị thuế hiện đại, thông minh và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.
Cao Bằng: Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vảy tê tê Java qua địa bàn hải quan

Cao Bằng: Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vảy tê tê Java qua địa bàn hải quan

(TBTCO) - Từ kết quả bắt giữ của lực lượng Kiểm soát Hải quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ vận chuyển trái phép 59,2 kg vảy tê tê Java, loài động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc diện ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, buôn bán.
Bổ sung xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan

Bổ sung xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan

(TBTCO) - Với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý, Nghị định số 169/2026/NĐ-CP không chỉ tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn xử lý vi phạm mà còn lần đầu bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan.
Sinh trắc học khuôn mặt trên eTax Mobile giúp bảo vệ người nộp thuế trên môi trường số

Sinh trắc học khuôn mặt trên eTax Mobile giúp bảo vệ người nộp thuế trên môi trường số

(TBTCO) - Cục Thuế đã thực hiện nâng cấp các hệ thống ứng dụng (eTax Mobile, Cổng thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử) đáp ứng các quy định về xác thực sinh trắc học người đại diện theo pháp luật khi đăng ký/thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành, lĩnh vực. Trong đó, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán tiếp tục được cắt giảm, đơn giản hóa.
Hải quan phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson, Nike, Adidas

Hải quan phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson, Nike, Adidas

(TBTCO) - Chỉ trong ít ngày cao điểm chống buôn lậu, lực lượng Hải quan đã phát hiện hơn 25.000 sản phẩm mang nhãn hiệu Harley-Davidson nghi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cùng nhiều lô hàng nghi giả mạo Nike, Adidas tại các cửa khẩu trọng điểm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Lạng Sơn: Khởi tố doanh nghiệp vận chuyển 4 lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Lạng Sơn: Khởi tố doanh nghiệp vận chuyển 4 lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Khối ngoại chốt lời VIC ở vùng đỉnh, bán ròng hơn 500 tỷ đồng

Khối ngoại chốt lời VIC ở vùng đỉnh, bán ròng hơn 500 tỷ đồng

Chứng khoán phái sinh ngày 21/5: Sắc đỏ áp đảo trong phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 21/5: Sắc đỏ áp đảo trong phiên đáo hạn

Chi cục Hải quan khu vực III gặp gỡ, đối thoại với 300 doanh nghiệp

Chi cục Hải quan khu vực III gặp gỡ, đối thoại với 300 doanh nghiệp

Chất lượng tín dụng cải thiện, thị trường trái phiếu dần phục hồi

Chất lượng tín dụng cải thiện, thị trường trái phiếu dần phục hồi

UAE rời OPEC: Việt Nam cần tăng cường ngoại giao kinh tế để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng

UAE rời OPEC: Việt Nam cần tăng cường ngoại giao kinh tế để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng

Thuế TP. Hải Phòng tăng thu ngân sách qua hoạt động kiểm tra

Thuế TP. Hải Phòng tăng thu ngân sách qua hoạt động kiểm tra

Lợi nhuận doanh nghiệp bứt tốc, đà phục hồi lan rộng trên HOSE

Lợi nhuận doanh nghiệp bứt tốc, đà phục hồi lan rộng trên HOSE

Doanh thu phí bảo hiểm tăng hai chữ số, PJICO vẫn khó giữ đà tăng lợi nhuận

Doanh thu phí bảo hiểm tăng hai chữ số, PJICO vẫn khó giữ đà tăng lợi nhuận

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc