Thuế - Hải quan

Hoả tốc triển khai nghị định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan

Song Linh

Song Linh

[email protected]
15:56 | 21/05/2026
(TBTCO) - Trước thời điểm Nghị định số 169/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Cục Hải quan có công văn hoả tốc đã yêu cầu toàn ngành khẩn trương nghiên cứu, phổ biến công khai cho người khai hải quan, người nộp thuế biết để thực hiện thống nhất.
aa
Cao Bằng: Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vảy tê tê Java qua địa bàn hải quan Bổ sung xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan Hải quan phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson, Nike, Adidas

Cụ thể, ngày 20/5/2026, Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 16491/CHQ-PC hoả tốc gửi các đơn vị thuộc Cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Nghị định số 169/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Hoả tốc triển khai nghị định mới về xử phạt lĩnh vực hải quan

Cán bộ hải quan phát hiện xử lý hàng vi phạm tại cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: CTV

Theo công văn, Cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức nghiên cứu kỹ và triển khai đầy đủ các quy định của Nghị định số 169/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15/5/2026. Đồng thời, các đơn vị phải công khai, tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị định tới người khai hải quan, người nộp thuế và cộng đồng doanh nghiệp để bảo đảm thực hiện đúng quy định.

Nghị định số 169/2026/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung của Nghị định số 128/2020/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hải quan và phù hợp với các quy định mới của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, quản lý thuế.

Theo cơ quan hải quan, nghị định mới có nhiều điểm sửa đổi theo hướng tăng tính răn đe, minh bạch, khả thi trong xử lý vi phạm; đồng thời tháo gỡ nhiều vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thời gian qua.

Một trong những điểm đáng chú ý là nghị định bổ sung thêm các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời bổ sung nhiều hành vi vi phạm mới liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan để phù hợp với các quy định mới tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP.

Nghị định cũng làm rõ khái niệm “tang vật vi phạm hành chính”, trong đó xác định tang vật vi phạm là vật, tiền, hàng hóa liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm và không bao gồm hàng hóa đã khai hải quan đúng quy định. Quy định này được đánh giá sẽ góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn trong quá trình xử lý vi phạm thực tế.

Đáng chú ý, nghị định bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi khai sai mã số, thuế suất, mức thuế đối với hàng hóa đã từng được Bộ Tài chính hoặc cơ quan hải quan hướng dẫn, xác định trước nhằm nâng cao tính răn đe, hạn chế tình trạng tái diễn vi phạm liên quan đến phân loại hàng hóa và áp mã số.

Một điểm mới khác là lần đầu tiên bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan theo hướng số hóa, minh bạch và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, nghị định cũng bổ sung thẩm quyền xử phạt của lực lượng Công an nhân dân trong trường hợp kết thúc điều tra nhưng vụ việc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, cơ quan công an có thể trực tiếp xử phạt vi phạm hành chính mà không cần chuyển hồ sơ sang cơ quan hải quan như trước đây.

Đồng thời với việc bổ sung các quy định mới, nghị định cũng bãi bỏ một số hành vi vi phạm không còn phù hợp hoặc không còn phát sinh trên thực tế nhằm bảo đảm tính khả thi và phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay.

Viêc triển khai kịp thời Nghị định số 169/2026/NĐ-CP sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; đồng thời tạo môi trường thương mại minh bạch, công bằng, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu và đáp ứng yêu cầu hội nhập trong giai đoạn mới.

Song Linh
Từ khóa:
Triển khai Nghị định Xử phạt hải quan công văn hỏa tốc Nghi định hải quan

Bài liên quan

Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan khi hệ thống thông quan tạm dừng để bảo trì

Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan khi hệ thống thông quan tạm dừng để bảo trì

Hải quan: Đảm bảo nhân lực thông quan hàng hóa trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Hải quan: Đảm bảo nhân lực thông quan hàng hóa trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Hàng nhập khẩu có hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia sẽ bị dừng thông quan

Hàng nhập khẩu có hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia sẽ bị dừng thông quan

Dành cho bạn

Mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điều chỉnh theo lương cơ sở mới thế nào?

Mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điều chỉnh theo lương cơ sở mới thế nào?

Infographics: 94.569 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Infographics: 94.569 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Quảng Ninh tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu về điều hành kinh tế

Quảng Ninh tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu về điều hành kinh tế

Hầu hết các quan chức Fed đều ủng hộ khả năng tăng lãi suất

Hầu hết các quan chức Fed đều ủng hộ khả năng tăng lãi suất

Bổ sung xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan

Bổ sung xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Đọc thêm

Sinh trắc học khuôn mặt trên eTax Mobile giúp bảo vệ người nộp thuế trên môi trường số

Sinh trắc học khuôn mặt trên eTax Mobile giúp bảo vệ người nộp thuế trên môi trường số

(TBTCO) - Cục Thuế đã thực hiện nâng cấp các hệ thống ứng dụng (eTax Mobile, Cổng thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử) đáp ứng các quy định về xác thực sinh trắc học người đại diện theo pháp luật khi đăng ký/thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành, lĩnh vực. Trong đó, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán tiếp tục được cắt giảm, đơn giản hóa.
Hải quan phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson, Nike, Adidas

Hải quan phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson, Nike, Adidas

(TBTCO) - Chỉ trong ít ngày cao điểm chống buôn lậu, lực lượng Hải quan đã phát hiện hơn 25.000 sản phẩm mang nhãn hiệu Harley-Davidson nghi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cùng nhiều lô hàng nghi giả mạo Nike, Adidas tại các cửa khẩu trọng điểm.
Làm sạch mã số thuế, loại bỏ “doanh nghiệp ma”

Làm sạch mã số thuế, loại bỏ “doanh nghiệp ma”

(TBTCO) - Cục Thuế vừa phát động triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trong toàn ngành Thuế. Việc làm sạch mã số thuế không chỉ nhằm loại bỏ “doanh nghiệp ma”, doanh nghiệp “chết chưa được chôn”, mà còn là bước đi chiến lược để chuẩn hóa dữ liệu quốc gia, hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và công bằng.
Quản lý thuế theo dòng tiền tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh

Quản lý thuế theo dòng tiền tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh

(TBTCO) - Việc triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ, dữ liệu và tổ chức thực hiện, quản lý thuế theo dòng tiền sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng của hệ thống thuế; tăng cường kỷ luật tài chính; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững trong nền kinh tế số.
Hải quan Việt Nam đồng điều phối trụ cột chiến lược tại Hội nghị Tổng cục trưởng WCO khu vực

Hải quan Việt Nam đồng điều phối trụ cột chiến lược tại Hội nghị Tổng cục trưởng WCO khu vực

(TBTCO) - Tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Hải quan Thế giới lần thứ 27 tại Hồng Kông, Hải quan Việt Nam khẳng định vai trò chủ động khi trực tiếp đồng điều phối nội dung “khả năng thích ứng và chuyển đổi”, định hình chiến lược hải quan khu vực giai đoạn mới.
Ba giai đoạn "làm sạch mã số thuế" người nộp thuế cần chủ động để tránh rủi ro

Ba giai đoạn "làm sạch mã số thuế" người nộp thuế cần chủ động để tránh rủi ro

(TBTCO) - Trong quá trình triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Cục Thuế đã đặt ra ba giai đoạn, mốc thời gian cụ thể để người nộp thuế biết, triển khai thực hiện tránh các rủi ro tiềm ẩn pháp lý về sau trong pháp luật đăng ký kinh doanh, pháp luật hình sự và pháp luật có liên quan.
Hải quan làm rõ việc khai báo 100% thông tin hóa chất khi nhập khẩu

Hải quan làm rõ việc khai báo 100% thông tin hóa chất khi nhập khẩu

(TBTCO) - Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, khẳng định đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh

VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh

Hoả tốc triển khai nghị định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan

Hoả tốc triển khai nghị định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan

Ứng dụng mạnh mẽ BigData, AI vào quy trình quản lý thuế

Ứng dụng mạnh mẽ BigData, AI vào quy trình quản lý thuế

Rà soát, tạo khung pháp lý thông thoáng hơn cho đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư nước ngoài

Rà soát, tạo khung pháp lý thông thoáng hơn cho đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư nước ngoài

Cao Bằng: Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vảy tê tê Java qua địa bàn hải quan

Cao Bằng: Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vảy tê tê Java qua địa bàn hải quan

Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

Giá ngô và đậu tương "lao dốc" khi giá dầu sụt giảm mạnh

Giá ngô và đậu tương "lao dốc" khi giá dầu sụt giảm mạnh

BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

VNDirect dành hơn 761 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

VNDirect dành hơn 761 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc