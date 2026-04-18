Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan khi hệ thống thông quan tạm dừng để bảo trì

Ngày 17/4/2026, Cục Hải quan ban hành công Văn số 15395/CHQ-GSQL gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc thực hiện thủ tục hải quan khi hệ thống VNACCS/VCIS tạm dừng để bảo trì.

Công văn được ban hành trên cơ sở tiếp nhận kiến nghị từ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ưu tiên, liên quan đến việc xử lý thủ tục khi hệ thống tạm ngừng hoạt động. Mục tiêu là đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra liên tục, không phát sinh ách tắc.

Công chức hải quan kiểm tra hệ thống công nghệ thông tin tại Cục Hải quan. Ảnh: CTVAH

Theo hướng dẫn, trong thời gian hệ thống tạm dừng, doanh nghiệp ưu tiên được lựa chọn một trong hai phương án:

Một là, thực hiện khai và nộp 2 bản chính tờ khai hải quan giấy theo mẫu quy định, kèm theo đầy đủ chứng từ thuộc hồ sơ hải quan để cơ quan hải quan làm thủ tục.

Hai là, sử dụng tờ khai chưa hoàn chỉnh bằng bản giấy theo mẫu quy định, sau đó tiếp tục hoàn thiện các bước theo quy trình kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên.

Đối với doanh nghiệp không thuộc diện ưu tiên, thực hiện theo phương án khai tờ khai giấy nêu trên để đảm bảo việc thông quan.

Tại văn bản hỏa tốc, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu mở sổ theo dõi riêng đối với các trường hợp thực hiện thủ tục trong thời gian hệ thống tạm dừng để bảo trì. Việc này nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong bối cảnh hệ thống kỹ thuật gián đoạn.

Cùng ngày 17/4/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn số 15430/CHQ-GSQL (thượng khẩn) gửi các chi cục Hải quan khu vực về việc thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian hệ thống điện tử của ngành tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác bảo trì tại Trung tâm dữ liệu Hải quan. Cục Hải quan lưu ý, trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị và doanh nghiệp cần chủ động liên hệ Tổ hỗ trợ triển khai hệ thống Ecus theo công văn số 19548/CHQ-GSQL ngày 14/8/2025 để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Công văn hỏa tốc được đánh giá là giải pháp kịp thời, giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó, hạn chế rủi ro phát sinh chi phí, duy trì thông suốt hoạt động xuất nhập khẩu.