Thuế - Hải quan

Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan khi hệ thống thông quan tạm dừng để bảo trì

15:39 | 18/04/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) tạm dừng. Doanh nghiệp được lựa chọn khai báo bằng hồ sơ giấy hoặc tờ khai chưa hoàn chỉnh để bảo đảm thông quan không gián đoạn.
aa
Ngày 17/4/2026, Cục Hải quan ban hành công Văn số 15395/CHQ-GSQL gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc thực hiện thủ tục hải quan khi hệ thống VNACCS/VCIS tạm dừng để bảo trì.

Công văn được ban hành trên cơ sở tiếp nhận kiến nghị từ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ưu tiên, liên quan đến việc xử lý thủ tục khi hệ thống tạm ngừng hoạt động. Mục tiêu là đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra liên tục, không phát sinh ách tắc.

Hỏa tốc, hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan khi hệ thống thông quan tạm dừng bảo trì
Công chức hải quan kiểm tra hệ thống công nghệ thông tin tại Cục Hải quan. Ảnh: CTVAH

Theo hướng dẫn, trong thời gian hệ thống tạm dừng, doanh nghiệp ưu tiên được lựa chọn một trong hai phương án:

Một là, thực hiện khai và nộp 2 bản chính tờ khai hải quan giấy theo mẫu quy định, kèm theo đầy đủ chứng từ thuộc hồ sơ hải quan để cơ quan hải quan làm thủ tục.

Hai là, sử dụng tờ khai chưa hoàn chỉnh bằng bản giấy theo mẫu quy định, sau đó tiếp tục hoàn thiện các bước theo quy trình kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên.

Đối với doanh nghiệp không thuộc diện ưu tiên, thực hiện theo phương án khai tờ khai giấy nêu trên để đảm bảo việc thông quan.

Tại văn bản hỏa tốc, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu mở sổ theo dõi riêng đối với các trường hợp thực hiện thủ tục trong thời gian hệ thống tạm dừng để bảo trì. Việc này nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong bối cảnh hệ thống kỹ thuật gián đoạn.

Công văn hỏa tốc được đánh giá là giải pháp kịp thời, giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó, hạn chế rủi ro phát sinh chi phí, duy trì thông suốt hoạt động xuất nhập khẩu.

Cùng ngày 17/4/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn số 15430/CHQ-GSQL (thượng khẩn) gửi các chi cục Hải quan khu vực về việc thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian hệ thống điện tử của ngành tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác bảo trì tại Trung tâm dữ liệu Hải quan.

Cục Hải quan lưu ý, trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị và doanh nghiệp cần chủ động liên hệ Tổ hỗ trợ triển khai hệ thống Ecus theo công văn số 19548/CHQ-GSQL ngày 14/8/2025 để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.
Song Linh
Từ khóa:
hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục hải quan Hệ thống thông quan công văn hỏa tốc

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Phú Thọ: 100% hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến trên 50 tỷ đồng đã nộp tờ khai thuế

Phú Thọ: 100% hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến trên 50 tỷ đồng đã nộp tờ khai thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, tính đến ngày 15/4/2026, số hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến trên 50 tỷ đồng đã thực hiện nộp tờ khai tháng là 31 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Hơn 2 nghìn hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 50 tỷ đồng đã nộp tờ khai quý.
Xuất khẩu xăng dầu giảm sâu, nhập khẩu tăng mạnh phục vụ sản xuất

Xuất khẩu xăng dầu giảm sâu, nhập khẩu tăng mạnh phục vụ sản xuất

(TBTCO) - Trong quý I/2026, xuất khẩu dầu thô và xăng dầu của cả nước giảm mạnh cả về lượng và trị giá, trong khi nhập khẩu xăng dầu tăng đột biến để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước.
Ngành Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh minh bạch dòng tiền

Ngành Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh minh bạch dòng tiền

(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi phương thức quản lý thuế, việc minh bạch dòng tiền được xem là yếu tố quan trọng giúp hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tiếp cận các cơ hội phát triển mới với sự hỗ trợ từ cơ quan thuế và các đơn vị liên quan.
Xuất nhập khẩu tăng mạnh, thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại

Xuất nhập khẩu tăng mạnh, thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại

Số liệu mới nhất vừa được Cục Hải quan công bố cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2026 đạt gần 250 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ. Thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại.
Ưu đãi thuế tạo động lực phát triển ô tô điện, giảm ô nhiễm môi trường

Ưu đãi thuế tạo động lực phát triển ô tô điện, giảm ô nhiễm môi trường

(TBTCO) - Trong giai đoạn 2022 - 2025, tổng lượng khí thải được giảm do chuyển đổi sang sử dụng xe điện ước tính khoảng xấp xỉ 256.000 tấn CO - mỗi năm. Việc giảm thiểu lượng CO - này hỗ trợ quá trình cắt giảm carbon trong lĩnh vực giao thông vận tải của Việt Nam và góp phần thực hiện cam kết không phát thải ròng được công bố tại COP26.
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành

(TBTCO) - Trước hướng dẫn của cơ quan Thuế một số tỉnh, thành phố về vấn đề hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế vừa cho biết, việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
Cá nhân thuộc tổ chức thực hiện sáp nhập, giải thể tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý gì?

Cá nhân thuộc tổ chức thực hiện sáp nhập, giải thể tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý gì?

(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị, hàng loạt cơ quan, đơn vị hành chính - sự nghiệp và doanh nghiệp đã thực hiện sáp nhập, giải thể từ đầu năm 2025. Việc thay đổi mô hình tổ chức khiến người lao động gặp một số vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Định hình mô hình quản trị thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số

Định hình mô hình quản trị thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số

(TBTCO) - Để định hình mô hình quản trị thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu ngành cần tiếp cận chuyển đổi số với tư duy hệ thống, không làm rời rạc từng phần mà phải đồng bộ từ nghiệp vụ, dữ liệu đến công nghệ. Mỗi giải pháp đưa ra phải trả lời được câu hỏi: nâng cao hiệu quả quản lý ra sao và tạo thuận lợi cho người nộp thuế như thế nào.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

